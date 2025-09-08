Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad Ancona nella giornata di ieri, domenica 7 settembre. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato hashish e strumenti per il confezionamento dopo un controllo in zona Vallemiano. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati mentre viaggiavano in auto e hanno ammesso il possesso di droga, portando gli agenti a una perquisizione domiciliare.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Ancona ha fermato un’autovettura nella zona di Vallemiano. A bordo si trovavano una coppia di giovani, un uomo di origini colombiane e una donna italiana, entrambi di circa 25 anni e già conosciuti dagli agenti per precedenti legati a episodi di spaccio.

Il controllo in strada e l’ammissione dei sospetti

Durante il controllo, i due giovani hanno mostrato segni di nervosismo e irrequietezza, comportamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti. Gli agenti hanno quindi chiesto direttamente se fossero in possesso di sostanze stupefacenti. I due hanno ammesso di detenere dell’hashish presso la loro abitazione, fornendo così un elemento fondamentale per l’approfondimento delle indagini.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

Accompagnati dagli agenti presso il loro appartamento, i fidanzati sono stati invitati a collaborare. Una volta entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno subito percepito un intenso odore tipico della combustione di sostanze stupefacenti. I due giovani hanno consegnato spontaneamente un pezzo di hashish, dal peso di poco superiore ai 25 grammi, avvolto in un involucro di cellophane.

Il ritrovamento di strumenti per il confezionamento

La perquisizione non si è fermata al solo sequestro della sostanza. Gli agenti hanno infatti proceduto a un controllo più accurato dei locali, rinvenendo un coltello con tracce di droga e un bilancino di precisione, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la suddivisione delle dosi destinate allo spaccio.

La denuncia e il sequestro

Alla luce degli elementi raccolti, la coppia è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’hashish, il coltello e il bilancino sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell’autorità competente per le successive indagini.

