Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028, votata all'unanimità: beffata Forlì che era favorita

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Ancona è ufficialmente la Capitale italiana della Cultura 2028. L’annuncio, diramato dal ministero della Cultura al termine della selezione tra le città finaliste, segna una svolta storica per il capoluogo marchigiano. Il riconoscimento porta con sé un finanziamento statale e soprattutto una nuova centralità culturale e strategica nel panorama nazionale. Eppure il voto unanime non appariva così scontato alla vigilia, quando anzi sembrava favorita Forlì.

La proclamazione di Ancona Capitale italiana della Cultura

L’apertura della busta che ha proclamato Ancona è avvenuta nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, per mano del presidente della giuria Davide Maria D’Esario. La cerimonia è stata seguita anche in diretta streaming.

All’iniziativa a Roma erano presenti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l’assessora Anna Maria Paraventi e la dirigente Giorgia Caravaggi.

ANSA

Quali altre città erano candidate a Capitale della Cultura

Ancona era in lizza con città altamente qualificate come Catania, Forlì, Sarzana, Tarquinia e Massa. Il sorpasso del capoluogo marchigiano, ha evidenziato il ministero, è legato al progetto presentato.

Un progetto il cui titolo, “Ancona. Questo adesso”, è ispirato alle parole del poeta Francesco Scarabicchi. “Un invito a vivere il presente come punto di incontro tra storia e futuro, trasformando il patrimonio della città in energia viva”.

L’intento è la valorizzazione della vocazione portuale di Ancona, snodo strategico dell’Adriatico, unita ai programmi su sostenibilità e rigenerazione urbana.

Perché ha vinto Ancona

A fare la differenza sono stati anche i progetti di valorizzazione di luoghi iconici come il Parco del Conero e il Museo Tattile Statale Omero, insieme a un forte investimento sui giovani.

Il progetto anconetano prevede inoltre il coinvolgimento diretto dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Accademia Poliarte.

L’istituto ha contribuito a ideare il logo che richiama il “gomito” proteso verso il mare. Ankón in greco, da cui deriva il nome della città.

Il dossier “Ancona. Questo Adesso” punta dunque a trasformare la città attraverso la cultura. Il piano prevede oltre 80 interventi tra rigenerazione urbana, eventi e nuove infrastrutture culturali attraverso quattro direttrici principali:

il rapporto con il mare e il porto;

la valorizzazione degli spazi urbani;

la creazione di nuovi poli culturali;

il rafforzamento dell’identità di hub culturale dell’Adriatico.

Come si elegge la Capitale italiana della Cultura e cosa significa davvero

Il titolo di Capitale italiana della Cultura viene assegnato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministero della Cultura, dopo una selezione tra diverse città candidate.

Alla città vincitrice spetta anche un contributo di un milione di euro per realizzare il programma culturale presentato nel relativo dossier.

Il valore del riconoscimento va però oltre il finanziamento. Negli ultimi anni città come Parma, Procida o Bergamo e Brescia hanno dimostrato come il titolo possa generare effetti concreti su turismo, investimenti e visibilità internazionale.