Fermato durante un controllo serale, un uomo di 55 anni è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato per possesso di sostanza stupefacente nella zona degli Archi ad Ancona. L’episodio si è verificato nella tarda serata di domenica 24 agosto, quando le Volanti della Questura hanno individuato l’uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere un oggetto sospetto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Il controllo nella zona degli Archi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 23.00, quando una pattuglia impegnata nei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio ha notato, nella zona degli Archi di Ancona, un uomo che si è subito distinto per il suo comportamento sospetto. Alla vista degli agenti, il cinquantacinquenne ha assunto un atteggiamento guardingo e, con un gesto rapido, ha cercato di occultare un oggetto di piccole dimensioni all’interno della felpa che indossava.

L’identificazione e la perquisizione

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con l’identificazione del soggetto, chiedendo spiegazioni circa l’oggetto che aveva appena nascosto. L’uomo, tuttavia, si è mostrato reticente e ha negato di aver occultato alcunché. Nonostante la sua riluttanza, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale e hanno rinvenuto, all’interno dello zaino, un contenitore metallico con circa un grammo di hashish. Inoltre, nella giacca dell’uomo è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 7 cm e una lunghezza totale di 15 cm.

Le spiegazioni dell’uomo e le contestazioni

Interrogato sul possesso della sostanza stupefacente, il cinquantacinquenne ha dichiarato che si trattava di hashish destinato all’uso personale. Non è però riuscito a fornire alcuna motivazione plausibile riguardo al porto del coltello, un oggetto che, per le sue caratteristiche, è considerato atto ad offendere secondo la normativa vigente.

La denuncia e le sanzioni

Alla luce di quanto emerso durante il controllo, gli agenti hanno proceduto a denunciare l’uomo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente ad uso personale, come previsto dalla legge. Il coltello e la droga sono stati sequestrati.

I precedenti e il contesto

L’uomo, cittadino italiano di 55 anni, era già gravato da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. La sua presenza nella zona degli Archi, area spesso monitorata dalle forze dell’ordine per episodi di microcriminalità, ha insospettito gli agenti, che hanno così deciso di approfondire il controllo.

La prevenzione e il controllo del territorio

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. La zona degli Archi di Ancona è da tempo oggetto di particolare attenzione, proprio per la presenza di episodi legati a spaccio e altri reati contro la persona e il patrimonio.

