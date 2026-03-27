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È stato eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 45 anni ad Ancona per il reato di atti persecutori. L’uomo, fermato durante un controllo di polizia, è stato condotto in carcere per scontare una pena residua di 10 mesi di reclusione. Durante il fermo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e sanzionato amministrativamente.

Controllo di polizia e arresto in via Flavia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 25 marzo gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ancona hanno effettuato un controllo di iniziativa in via Flavia. Nel corso dell’attività di pattugliamento, i poliziotti hanno fermato un uomo italiano di 45 anni, sottoponendolo a verifiche approfondite.

Ordine di carcerazione per atti persecutori

Dai controlli è emerso che sul fermato pendeva un ordine di carcerazione per il reato di atti persecutori. L’uomo doveva infatti espiare una pena residua di 10 mesi di reclusione, come disposto dall’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno quindi dato esecuzione al provvedimento, procedendo al suo arresto.

Hashish consegnato spontaneamente

Durante le fasi del controllo, il quarantacinquenne ha consegnato spontaneamente agli operatori un involucro in plastica contenente 1,5 grammi di sostanza stupefacente, identificata come hashish. Per il possesso della droga, l’uomo è stato sanzionato in via amministrativa secondo quanto previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Trasferimento in carcere a Montacuto

Ultimate le formalità di rito presso gli uffici di via Gervasoni, il fermato è stato accompagnato dagli agenti presso la Casa Circondariale di Montacuto, dove dovrà scontare la pena residua. L’operazione si è conclusa senza incidenti e ha visto la collaborazione tra le diverse articolazioni della Questura di Ancona.

IPA