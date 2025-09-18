Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e tentata truffa sono le accuse a carico di un quarantenne italiano, raggiunto da un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Ancona. Il provvedimento, il 154° dall’inizio dell’anno, è stato disposto dopo che l’uomo ha inscenato la cosiddetta “truffa dello specchietto” sull’autostrada A14, tra Falconara Marittima e Marzocca, ai danni di una donna di origini cinesi, sottraendole anche il portafogli.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Cesare Capocasa ha firmato il 154° Foglio di Via dall’inizio dell’anno, confermando la linea dura contro i reati predatori e le condotte recidive che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

La dinamica della truffa dello specchietto

L’episodio che ha portato all’emissione del provvedimento si è verificato lungo il tratto autostradale A14, tra Falconara Marittima e Marzocca. Il quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, ha simulato un incidente stradale, mettendo in atto la nota truffa dello specchietto. La vittima, una donna di origini cinesi, è stata avvicinata con la scusa di un presunto danno subito al veicolo. Approfittando della confusione, l’uomo è riuscito anche a sottrarle il portafogli, configurando così un ulteriore furto.

I precedenti e la pericolosità sociale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il quarantenne non è nuovo a simili episodi. Su di lui gravano già precedenti penali per reati contro il patrimonio e altre misure di prevenzione, tra cui il divieto di ritorno nei comuni di Padova, Forte dei Marmi e Siracusa. La sua presenza senza giustificato motivo nel territorio della provincia di Ancona è stata ritenuta strumentale alla commissione di ulteriori reati, motivo per cui è stato considerato socialmente pericoloso.

Il provvedimento: Foglio di Via Obbligatorio

Alla luce dei fatti, il Questore di Ancona ha deciso di emettere nei confronti dell’uomo un Foglio di Via Obbligatorio dai comuni di Ancona, Jesi, Falconara Marittima, Montemarciano e Marittima, con il divieto di farvi ritorno fino al 2027. Si tratta di una misura di prevenzione che mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a contrastare la reiterazione di reati contro il patrimonio.

IPA