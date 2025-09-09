Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di origini marocchine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver ottemperato all’obbligo di esibire i documenti, dopo essere stato fermato dalla Polizia in Piazza Cavour nella mattina di lunedì 8 settembre. Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Questura di Ancona durante un servizio di pattugliamento del territorio, quando il ragazzo ha mostrato un comportamento aggressivo e molesto nei confronti delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 8 settembre, in una delle principali piazze del centro cittadino. Gli agenti della Questura di Ancona, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in Piazza Cavour e hanno deciso di procedere a un controllo di routine.

Il controllo e la reazione del giovane

Quando la volante della Polizia si è avvicinata per identificare il giovane, quest’ultimo, poco più che venticinquenne e di origini marocchine, ha subito mostrato segni di riluttanza. Gli operatori hanno riferito che il ragazzo ha iniziato a dare in escandescenze, assumendo un atteggiamento molesto e aggressivo nei loro confronti. Nonostante le richieste degli agenti, il giovane ha continuato a opporre resistenza, rendendo difficoltoso il normale svolgimento delle procedure di identificazione.

La mancanza di documenti regolari

Durante il controllo, il giovane ha esibito un passaporto ordinario rilasciato dalle Autorità del Marocco, ma non è stato in grado di fornire un valido titolo di soggiorno che attestasse la sua regolarità sul territorio italiano. Gli agenti hanno quindi richiesto ulteriori chiarimenti, ma il ragazzo ha reagito proferendo frasi ingiuriose e irrispettose all’indirizzo dei poliziotti, aggravando così la sua posizione.

Accompagnamento in Questura e ulteriori comportamenti ostili

Considerato l’atteggiamento ostile e la necessità di effettuare controlli più approfonditi, gli agenti hanno invitato il giovane a seguirli presso gli uffici della Questura di Ancona, situati in via Gervasoni. Anche una volta giunto negli uffici, il ragazzo ha continuato a mostrare un comportamento molesto, pronunciando nuove frasi offensive nei confronti degli operatori di polizia.

Le accuse e la denuncia

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver ottemperato all’obbligo di esibire un documento previsto per gli stranieri. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e di garantire la sicurezza nella zona centrale della città.

IPA