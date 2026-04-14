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Fermata l’attività di un ristorante di Ancona per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: la chiusura per 10 giorni è stata disposta dal Questore, in seguito a un controllo congiunto delle forze dell’ordine che ha rilevato numerose irregolarità, tra cui l’organizzazione abusiva di un evento pubblico e la presenza di personale non autorizzato alla sicurezza. Il provvedimento, adottato a partire da lunedì 13 aprile, è stato motivato da esigenze preventive a tutela della sicurezza collettiva.

Controllo amministrativo e scoperta delle irregolarità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il controllo che ha portato alla chiusura del locale è stato effettuato lo scorso 29 marzo da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Ancona, con il supporto di una aliquota della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’intervento è scattato dopo che le autorità avevano appreso dell’organizzazione di un evento di pubblico intrattenimento all’interno del ristorante, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Evento abusivo e personale non autorizzato

Durante l’accesso ispettivo, le forze dell’ordine hanno trovato all’ingresso del locale una persona impiegata come addetto alla sicurezza, priva della prescritta autorizzazione prefettizia. Per questa ragione, sia il soggetto che il titolare del ristorante sono stati destinatari delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 94/2009. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato che era in corso una serata con dj set, musica diffusa da casse acustiche professionali e numerosi avventori intenti a ballare in una sala adibita normalmente alla somministrazione di alimenti e bevande. L’evento, organizzato dal titolare presente sul posto, è risultato completamente privo di titolo autorizzatorio, configurando così un’attività di pubblico intrattenimento abusivo.

Gravi carenze strutturali e di sicurezza

L’ispezione ha portato alla luce ulteriori gravi irregolarità dal punto di vista della sicurezza. In particolare, tra la cucina e il bancone del bar è stata individuata un’uscita di emergenza priva di maniglione antipanico e, al momento del sopralluogo, chiusa a chiave. Inoltre, tre estintori portatili a polvere e un estintore a schiuma presenti nel locale sono risultati privi del controllo periodico semestrale obbligatorio. Mancavano anche la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e a gas, il documento di valutazione dei rischi, il registro dei controlli antincendio e il piano di emergenza ed evacuazione, tutti elementi fondamentali per la sicurezza di lavoratori e clienti.

Carenze igienico-sanitarie e sospensione immediata

Le criticità non si sono limitate agli aspetti strutturali. All’interno dei locali cucina sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie: mancavano le procedure di pulizia e igiene previste dal manuale HACCP, che non era nemmeno detenuto dal titolare. Di fronte a queste condizioni, è stato richiesto l’intervento del personale ispettivo dell’A.S.T. di Ancona, che ha disposto la sospensione immediata dell’attività per mancanza di condizioni strutturali e attrezzature adeguate, approvvigionamento idrico, procedure per la lotta agli infestanti e condizioni di pulizia e sanificazione.

Finalità preventiva del provvedimento

La misura adottata dal Questore non ha carattere punitivo o repressivo, ma risponde a una finalità esclusivamente preventiva e cautelare, volta a tutelare interessi pubblici primari come la sicurezza e l’ordine pubblico. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di una più ampia intensificazione dei controlli sui locali pubblici, disposta dal Questore Capocasa in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante.

IPA