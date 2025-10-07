Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origini egiziane è stato arrestato per tentato furto in abitazione aggravato nella mattinata di lunedì 6 ottobre a Ancona, dopo essere stato sorpreso dal giardiniere della casa mentre frugava nei cassetti della cucina. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L’arresto è stato convalidato e sono state disposte misure cautelari per garantire la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona Tavernelle di Ancona, dove due equipaggi delle Volanti della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione. La richiesta d’aiuto è partita da una donna, avvisata dal proprio giardiniere che aveva notato movimenti sospetti all’interno della sua abitazione, dove in quel momento si trovava solo la madre anziana.

La dinamica dei fatti

La mattina di lunedì 6 ottobre, un giovane di circa 25 anni, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, ha scavalcato la recinzione di una villetta indipendente nella zona Tavernelle di Ancona. Dopo aver attraversato il giardino, è riuscito a entrare nell’abitazione aprendo il portone blindato, grazie alle chiavi lasciate inserite all’esterno dalla proprietaria, una donna anziana che in quel momento stava riposando all’interno.

L’intervento del giardiniere e l’arresto

Il giardiniere, giunto per svolgere lavori nel giardino, ha notato attraverso la portafinestra la presenza di un uomo incappucciato intento a frugare tra i cassetti della cucina. Resosi conto della situazione, si è avvicinato e ha affrontato il giovane, che ha tentato la fuga. Tuttavia, il giardiniere è riuscito a bloccarlo e a trattenerlo fino all’arrivo della Polizia di Stato, allertata dalla proprietaria di casa.

L’azione della Polizia e le misure adottate

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici di via Gervasoni per gli accertamenti di rito. Gli inequivocabili indizi raccolti hanno portato all’arresto dell’uomo per tentato furto in abitazione aggravato. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, il giovane è stato collocato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata successiva.

L’esito dell’udienza e le misure cautelari

All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora in una località situata in un’altra provincia, oltre all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza della comunità.

I precedenti e la pericolosità sociale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni precedenti l’uomo era già stato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore Capocasa, dopo essere stato deferito in stato di libertà dal locale U.P.G.S.P. Il provvedimento era stato adottato in seguito a episodi di condotte moleste e violente nei confronti di una giovane donna, durante i quali l’uomo aveva anche opposto resistenza agli agenti intervenuti in suo soccorso.

