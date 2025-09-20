Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque ragazzi coinvolti e un ferito in una lite la scorsa notte in Piazza Roma. L’episodio, che ha visto protagonisti alcuni giovani maggiorenni, è stato segnalato intorno alle ore 00.10 e ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per riportare la calma. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è degenerata in una lite che ha richiesto anche l’assistenza del personale sanitario.

La segnalazione e l’arrivo delle Volanti

La notte scorsa, la Sala Operativa della Questura di Ancona ha ricevuto una chiamata che segnalava una lite tra giovani in Corso Garibaldi. Due Volanti sono state immediatamente inviate sul posto per verificare la situazione. Gli agenti, giunti in zona, hanno individuato il gruppo poco distante dal luogo indicato, precisamente in Piazza Roma. Qui hanno trovato tre ragazzi e due ragazze intenti a discutere animatamente. Uno dei giovani era a terra, lamentando dolori al costato e una ferita all’occhio, mentre gli altri due presentavano escoriazioni.

L’intervento dei soccorsi e la ricostruzione dei fatti

Constatata la presenza di feriti, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118, che è arrivato poco dopo per prestare le prime cure. Le testimonianze raccolte dagli agenti hanno permesso di ricostruire una dinamica ancora poco chiara: due dei ragazzi hanno raccontato che, mentre si trovavano in Corso Garibaldi, sarebbero stati avvicinati da un altro giovane a bordo di un monopattino elettrico, il quale avrebbe iniziato a insultarli, dando così origine alla lite. La versione del terzo ragazzo, invece, è opposta: secondo lui, sarebbero stati gli altri due ad avvicinarlo e insultarlo senza motivo, scatenando la discussione che è poi degenerata in uno scontro fisico.

Il ruolo delle ragazze e il ritorno alla calma

Le due ragazze presenti hanno dichiarato agli agenti di aver cercato di separare i contendenti, ma di non essere in grado di spiegare le cause della lite, poiché sarebbero arrivate solo in un secondo momento. Grazie all’intervento della Polizia, la situazione è stata riportata alla tranquillità. Gli agenti hanno informato tutti i presenti delle rispettive facoltà di legge e hanno monitorato le condizioni dei giovani coinvolti.

Le conseguenze dell’episodio

Uno dei ragazzi, quello che presentava dolori al costato e una ferita all’occhio, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre gli altri due sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. Non risultano, al momento, denunce formali o provvedimenti restrittivi a carico dei giovani coinvolti. L’episodio ha comunque richiesto l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di lite tra giovani.

