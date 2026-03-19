Ancona, lite tra tre donne in un appartamento degenera in aggressione: tutte in ospedale
Tre donne trasportate in ospedale dopo una lite degenerata in aggressione tra coinquiline nei pressi di piazza D’Armi. Intervenuta la Polizia.
Tre donne sono state trasportate in ospedale in seguito a una lite degenerata in aggressione avvenuta nella serata di ieri nei pressi di piazza D’Armi, ad Ancona. L’episodio, scaturito da motivi futili, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato e del personale sanitario.
Intervento delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle ore 23.00 di ieri, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti presso un appartamento di una cooperativa situato nei pressi di piazza D’Armi. Sul posto, i poliziotti hanno trovato tre donne di origini extracomunitarie coinvolte in una violenta lite tra coinquiline.
Ricostruzione dei fatti
Secondo quanto riferito dalle protagoniste, la discussione sarebbe nata per motivi di poco conto. Una delle donne, in evidente stato di agitazione e con alcune ferite riconducibili a una colluttazione, ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di una aggressione fisica da parte delle altre due coinquiline. Queste ultime, tuttavia, hanno fornito una versione opposta, sostenendo di essere state aggredite senza apparente motivo dalla terza coinquilina. Entrambe hanno mostrato ai poliziotti segni compatibili con una aggressione subita.
Intervento sanitario e conseguenze
Ristabilita la calma all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno informato tutte le parti coinvolte circa i loro diritti e le facoltà previste dalla legge. Nel frattempo, il personale sanitario del 118 è intervenuto per prestare soccorso alle tre donne. Tutte sono state trasportate presso il locale nosocomio per ricevere le cure necessarie a seguito delle ferite riportate durante la colluttazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.