Ancona, locale chiuso: alcol servito a minorenni durante evento con dj set e drink a prezzi stracciati
Locale di Ancona chiuso per 5 giorni: serviva alcolici a minorenni durante un evento musicale. Provvedimento a tutela della sicurezza pubblica.
Fermata per 5 giorni l’attività di un esercizio pubblico di Ancona, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la somministrazione di alcolici a minorenni durante un evento musicale. Il provvedimento, disposto dal Questore, è stato eseguito a seguito di un controllo amministrativo effettuato nel fine settimana, quando è stata accertata la presenza di numerosi giovani, alcuni dei quali visibilmente minorenni, che consumavano bevande alcoliche senza che venisse richiesta loro alcuna verifica dell’età. La misura è stata adottata per prevenire rischi per la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto tra i più giovani.
Controlli intensificati e provvedimento del Questore
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio piano di controlli sui locali pubblici, disposto dal Questore Capocasa e coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di rischio, soprattutto in contesti frequentati da giovani e minorenni.
L’evento musicale e la promozione sui social
Il locale in questione aveva organizzato e promosso sui principali social network un evento musicale con dj set, pubblicizzando un’offerta speciale: “promo 3 drink 12 euro – start from 22.00”. Già in passato, la stessa attività aveva proposto serate simili, attirando un pubblico numeroso. Nel corso della serata oggetto del controllo, a partire dalle 22, un afflusso consistente di ragazzi si è riversato nei pressi del locale, dove hanno sostato ascoltando musica e consumando drink.
Somministrazione di alcolici a minorenni: la violazione accertata
Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato che il personale del locale non verificava l’età dei clienti che richiedevano bevande alcoliche. In particolare, intorno alle 22.30, il titolare e un barista sono stati sorpresi mentre servivano una bevanda alcolica a un ragazzo minorenne, senza chiedergli alcun documento d’identità. Questo comportamento costituisce una violazione dell’articolo 14 ter della legge 125/2001, che vieta la somministrazione di alcolici ai minori. Per questo motivo, è stato elevato un verbale di contestazione sia al barista sia al legale rappresentante del locale, presente alla cassa e ritenuto obbligato in solido.
Allarme sociale e rischi per i giovani
La presenza di 150 persone circa, molte delle quali giovani e alcuni minorenni, ha creato una situazione di confusione che ha reso difficile il controllo degli accessi e la verifica dell’età dei clienti. Secondo la Polizia, i fatti accertati hanno generato un forte allarme sociale, poiché coinvolgono una fascia particolarmente vulnerabile come quella dei minorenni, esponendoli a rischi per la loro sicurezza e la salute pubblica.
Precedenti violazioni e sanzioni
Non si tratta della prima volta che il locale finisce sotto la lente delle autorità. Nel dicembre 2021, il titolare era già stato sanzionato per l’utilizzo di un impianto di amplificazione sonora con casse acustiche per la diffusione di musica ad alto volume, sempre con la presenza di un dj, nell’area esterna del locale (dehors). In quell’occasione, oltre alla violazione delle norme comunali sul rumore, era stata contestata anche la violazione del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalle norme anti-covid allora in vigore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.