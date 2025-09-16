Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata per 5 giorni l’attività di un esercizio pubblico di Ancona, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la somministrazione di alcolici a minorenni durante un evento musicale. Il provvedimento, disposto dal Questore, è stato eseguito a seguito di un controllo amministrativo effettuato nel fine settimana, quando è stata accertata la presenza di numerosi giovani, alcuni dei quali visibilmente minorenni, che consumavano bevande alcoliche senza che venisse richiesta loro alcuna verifica dell’età. La misura è stata adottata per prevenire rischi per la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto tra i più giovani.

Controlli intensificati e provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio piano di controlli sui locali pubblici, disposto dal Questore Capocasa e coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di rischio, soprattutto in contesti frequentati da giovani e minorenni.

L’evento musicale e la promozione sui social

Il locale in questione aveva organizzato e promosso sui principali social network un evento musicale con dj set, pubblicizzando un’offerta speciale: “promo 3 drink 12 euro – start from 22.00”. Già in passato, la stessa attività aveva proposto serate simili, attirando un pubblico numeroso. Nel corso della serata oggetto del controllo, a partire dalle 22, un afflusso consistente di ragazzi si è riversato nei pressi del locale, dove hanno sostato ascoltando musica e consumando drink.

Somministrazione di alcolici a minorenni: la violazione accertata

Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato che il personale del locale non verificava l’età dei clienti che richiedevano bevande alcoliche. In particolare, intorno alle 22.30, il titolare e un barista sono stati sorpresi mentre servivano una bevanda alcolica a un ragazzo minorenne, senza chiedergli alcun documento d’identità. Questo comportamento costituisce una violazione dell’articolo 14 ter della legge 125/2001, che vieta la somministrazione di alcolici ai minori. Per questo motivo, è stato elevato un verbale di contestazione sia al barista sia al legale rappresentante del locale, presente alla cassa e ritenuto obbligato in solido.

Allarme sociale e rischi per i giovani

La presenza di 150 persone circa, molte delle quali giovani e alcuni minorenni, ha creato una situazione di confusione che ha reso difficile il controllo degli accessi e la verifica dell’età dei clienti. Secondo la Polizia, i fatti accertati hanno generato un forte allarme sociale, poiché coinvolgono una fascia particolarmente vulnerabile come quella dei minorenni, esponendoli a rischi per la loro sicurezza e la salute pubblica.

Precedenti violazioni e sanzioni

Non si tratta della prima volta che il locale finisce sotto la lente delle autorità. Nel dicembre 2021, il titolare era già stato sanzionato per l’utilizzo di un impianto di amplificazione sonora con casse acustiche per la diffusione di musica ad alto volume, sempre con la presenza di un dj, nell’area esterna del locale (dehors). In quell’occasione, oltre alla violazione delle norme comunali sul rumore, era stata contestata anche la violazione del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalle norme anti-covid allora in vigore.

