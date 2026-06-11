Ancona, maxi incendio a Camerano: in fiamme la Giba Stampi, brucia il deposito di materiale plastico
I vigili del fuoco al lavoro, alta colonna di fumo visibile da chilometri. Le autorità hanno invitato i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre fino a nuova comunicazione, in attesa delle verifiche ambientali
Un maxi incendio è divampato a Camerano, in provincia di Ancona, in uno stabilimento della Giba Stampi situato in via dell’Industria. Il rogo ha interessato un capannone adibito allo stoccaggio di materiale plastico, sollevando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e fiamme alte decine di metri. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ancona, Osimo e Jesi. Non ci sarebbero feriti. Le autorità hanno invitato i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre fino a nuova comunicazione, in attesa delle verifiche ambientali.