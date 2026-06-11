Ancona, maxi incendio a Camerano: in fiamme la Giba Stampi, brucia il deposito di materiale plastico

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Un maxi incendio è divampato a Camerano, in provincia di Ancona, in uno stabilimento della Giba Stampi situato in via dell’Industria. Il rogo ha interessato un capannone adibito allo stoccaggio di materiale plastico, sollevando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e fiamme alte decine di metri. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ancona, Osimo e Jesi. Non ci sarebbero feriti. Le autorità hanno invitato i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre fino a nuova comunicazione, in attesa delle verifiche ambientali.