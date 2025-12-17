Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato aggravato con la custodia cautelare in carcere il provvedimento nei confronti di un uomo di 50 anni, di origini extracomunitarie e senza fissa dimora, già sottoposto a misure restrittive per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie. La decisione è stata presa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona dopo che l’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, ha continuato a minacciare la donna.

Le indagini e il primo arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 26 giugno 2025, quando la Squadra Volanti della Questura di Ancona è intervenuta in un’abitazione del centro cittadino a seguito di una segnalazione per una lite familiare, effettuata dalla figlia minore dell’uomo. In quell’occasione, l’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie convivente, che ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 25 giorni. Durante l’intervento, l’indagato si è anche scagliato contro gli agenti, causando a uno di loro lesioni personali per giorni 5, e per questo è stato deferito per violenza a pubblico ufficiale e ulteriori lesioni.

Le misure cautelari e la scarcerazione

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Montacuto. Tuttavia, il giorno successivo, è stato scarcerato e sottoposto a una misura cautelare non detentiva: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa a una distanza non inferiore a 1000 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La violazione delle prescrizioni e le nuove minacce

Nonostante le restrizioni imposte, alla fine di novembre, l’uomo ha continuato a mantenere una condotta persecutoria nei confronti della moglie. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ripetutamente contattato la donna, arrivando a minacciarla di morte e dichiarando l’intenzione di manomettere il braccialetto elettronico per raggiungerla presso la casa familiare e ucciderla, prima di togliersi la vita. Questi comportamenti hanno destato forte preoccupazione, anche in considerazione del fatto che l’uomo risultava senza fissa dimora e poco collaborativo nella gestione del dispositivo elettronico.

La richiesta di aggravamento e la nuova misura

Alla luce della situazione, la Squadra Mobile ha inoltrato all’Autorità Giudiziaria competente una richiesta di aggravamento della misura cautelare, a tutela della moglie e dei suoi tre figli. Il G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, valutando le risultanze investigative, ha disposto la sostituzione della precedente misura con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L’aggravamento è stato deciso dopo l’esercizio dell’azione penale e prima dell’udienza preliminare, già fissata per gennaio 2026.

L’esecuzione del provvedimento

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre, gli agenti della Squadra Mobile dorica hanno rintracciato l’indagato nel centro cittadino e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso il carcere di Ancona-Montacuto. Il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, contro cui è ammesso mezzo di impugnazione. Si ricorda che il destinatario della misura è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

