È di un ammonimento il bilancio di un intervento della Polizia di Stato ad Ancona, dove un uomo di circa quarant’anni è stato raggiunto da un provvedimento dopo aver perseguitato e minacciato di morte la moglie e la suocera. Il provvedimento è stato emesso dal Questore nella giornata di ieri, a seguito di ripetute condotte persecutorie e intimidatorie nei confronti delle due donne. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la moglie e aveva iniziato una serie di comportamenti ossessivi e minacciosi, culminati con l’invio di messaggi scritti e vocali tramite Whatsapp, spesso accompagnati da immagini cruente.

La vicenda: minacce e persecuzioni dopo la fine della relazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione ha avuto origine dalla difficoltà dell’uomo ad accettare la conclusione del rapporto sentimentale con la moglie. Da quel momento, ha iniziato a mettere in atto una serie di atti persecutori e minacce nei confronti della donna e della suocera. Le due vittime sono state bersagliate da continui messaggi minatori, sia scritti che vocali, inviati tramite l’applicazione di messaggistica Whatsapp. A rendere ancora più inquietante la situazione, i messaggi erano spesso accompagnati da immagini cruente, con l’intento di intimidire e spaventare le destinatarie.

L’ultimo episodio: intervento delle forze dell’ordine

L’episodio più recente si è verificato quando l’uomo si è presentato sotto l’abitazione della moglie e dei figli, cercando un confronto diretto. In quell’occasione, ha rivolto la propria rabbia contro la suocera, che aveva tentato di calmarlo. Nonostante l’invito alla calma, l’uomo ha proferito nuove minacce nei confronti della donna, dello stesso tenore di quelle già inviate tramite messaggio. Solo l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere la condotta intimidatoria e di evitare conseguenze peggiori.

Il provvedimento del Questore: ammonimento come misura preventiva

Alla luce dei fatti e considerando che l’uomo risultava già gravato da precedenti della stessa natura, il Questore di Ancona ha deciso di adottare la misura di prevenzione dell’ammonimento. Si tratta di uno strumento previsto dalla legge per tutelare le vittime di stalking e minacce, che consente alle autorità di intervenire prima che la situazione possa degenerare ulteriormente. L’ammonimento rappresenta un avvertimento formale e, in caso di reiterazione delle condotte, può portare a conseguenze penali più gravi.

Un fenomeno in crescita: 53 provvedimenti dall’inizio dell’anno

Il caso di Ancona non è isolato. Dall’inizio dell’anno, il Questore Capocasa ha già emesso 53 provvedimenti di ammonimento, a testimonianza di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Le autorità sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e prevenire escalation di violenza domestica e atti persecutori.

Le conseguenze dell’ammonimento: cosa rischia chi viola la misura

Come ricordato dalla Polizia di Stato, l’ammonimento non è solo un avvertimento formale, ma comporta anche conseguenze giuridiche rilevanti. Se una persona già ammonita continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa automaticamente perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza necessità di una specifica querela da parte della vittima. Questo meccanismo è stato pensato per garantire una maggiore tutela alle persone esposte a stalking e minacce, riducendo il rischio che le vittime rinuncino a denunciare per paura o per difficoltà personali.

Strumenti di segnalazione: l’app YouPol per denunciare in sicurezza

La Polizia di Stato ricorda inoltre che è possibile segnalare episodi di stalking, minacce e altri reati direttamente tramite l’applicazione ufficiale YouPol, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android. L’app consente di inviare segnalazioni in modo semplice e sicuro, anche in forma anonima, facilitando l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e offrendo un ulteriore strumento di tutela per le vittime.

Il ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza

Il caso di Ancona mette in evidenza l’importanza del lavoro svolto dalle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori. L’adozione tempestiva di misure come l’ammonimento può fare la differenza nel proteggere le vittime e nel prevenire tragedie. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto e a utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalle forze dell’ordine.

