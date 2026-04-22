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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato ad Ancona, dove un uomo è stato fermato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e revenge porn ai danni della moglie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi di maltrattamenti e lesioni, è stato rintracciato e condotto in carcere dopo anni di comportamenti violenti e vessatori nei confronti della coniuge.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti e lesioni perpetrati dall’uomo nei confronti della moglie. Negli ultimi anni, i litigi tra i due coniugi sono sfociati più volte in aggressioni fisiche e psicologiche, tanto che in alcune occasioni è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario del 118. La donna, trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, ha trovato il coraggio di denunciare i continui soprusi subiti.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, la vittima ha raccontato agli investigatori di aver subito per lungo tempo maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito. Oltre a ciò, la donna ha riferito di essere stata costretta a subire ripetute violenze sessuali e di essere stata vittima di revenge porn, ovvero la diffusione illecita di materiale intimo a scopo di vendetta. Le dichiarazioni della donna hanno permesso agli inquirenti di avviare un’indagine approfondita, culminata con l’emissione di un ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo.

L’arresto e la condanna

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno individuato il responsabile, che aveva trovato rifugio in uno scantinato di fortuna all’interno di un condominio di Falconara. Dopo averlo rintracciato, gli agenti hanno proceduto agli atti di rito in Questura e successivamente hanno condotto l’uomo presso il Carcere di Montacuto per l’espiazione della pena inflitta. L’uomo dovrà scontare otto anni di reclusione per i gravi reati commessi ai danni della moglie.

IPA