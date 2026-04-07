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È stato emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un cinquantenne italiano ad Ancona. Il provvedimento, disposto dal Questore Capocasa, è stato adottato a seguito di reiterate condotte persecutorie ai danni di una donna, con cui l’uomo aveva avuto una breve relazione sentimentale.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo che la vittima ha segnalato una serie di comportamenti insistenti e invasivi da parte dell’uomo. Questi, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la donna attraverso diversi canali, generando in lei uno stato di ansia e paura tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Le condotte persecutorie: messaggi, chiamate e profili falsi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cinquantenne ha messo in atto una serie di azioni moleste. Tra queste figurano l’invio sistematico di messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea, ripetute e insistenti chiamate telefoniche e persino l’invio di una lettera. In un episodio specifico, l’uomo ha tentato di contattare la vittima utilizzando un profilo social non riconducibile direttamente a lui, fingendosi interessato all’acquisto di accessori commercializzati dalla donna. Questo stratagemma aveva lo scopo di aggirare ogni possibile riconoscimento e continuare le condotte persecutorie.

Le conseguenze sulla vittima

Le azioni dell’uomo hanno avuto un impatto significativo sulla vita della donna. Le continue intrusioni e la pressione psicologica esercitata hanno generato nella vittima un persistente stato di ansia e timore per la propria incolumità, sia fisica che psichica. La situazione è diventata talmente insostenibile da indurla a cambiare le proprie abitudini quotidiane, nel tentativo di sottrarsi alle attenzioni indesiderate e tutelare la propria sicurezza.

Il provvedimento di ammonimento

Alla luce dei fatti, il Questore Capocasa ha deciso di applicare la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti dell’uomo. Il provvedimento, notificato al destinatario, ha lo scopo di dissuadere da ulteriori comportamenti persecutori e invita l’uomo a rispettare la legge, astenendosi dal commettere nuove condotte analoghe in futuro. L’ammonimento rappresenta uno strumento preventivo, pensato per scoraggiare ogni forma di persecuzione in ambito affettivo o sentimentale, e mira a evitare che tali atti si ripetano o provochino conseguenze irreparabili.

Le implicazioni legali dell’ammonimento

È importante sottolineare che, come specificato dalla Polizia di Stato, l’ammonimento ha una funzione cautelare e preventiva. Se il soggetto già ammonito dovesse continuare a vessare la parte lesa, la condotta persecutoria diventerebbe perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza necessità di una querela formale da parte della vittima. Questo meccanismo rafforza la tutela delle persone esposte a stalking e altre forme di molestia, garantendo un intervento tempestivo da parte delle autorità.

I dati sugli ammonimenti nella provincia

Dal 1° gennaio 2026, il Questore Capocasa ha emesso 26 ammonimenti per reati commessi anche online, mentre nel corso del 2025 erano stati adottati 67 provvedimenti analoghi. Questi numeri testimoniano l’attenzione delle autorità verso il fenomeno delle condotte persecutorie, anche in ambito digitale, e l’impegno nel contrastare ogni forma di violenza e molestia.

IPA