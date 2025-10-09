Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ammonimento per stalking emesso dal questore di Ancona: l’uomo è stato destinatario di una misura di prevenzione per aver perseguitato l’ex compagna con messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha firmato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino italiano di circa quaranta anni. L’uomo si è reso responsabile di reiterate condotte persecutorie ai danni della sua ex partner, non accettando la fine della loro relazione sentimentale.

Le modalità della persecuzione

La donna, vittima delle attenzioni ossessive dell’ex compagno, ha ricevuto numerosi messaggi dal tono offensivo e minaccioso tramite Whatsapp. Nonostante avesse già bloccato il numero dell’uomo, quest’ultimo ha continuato a contattarla utilizzando sia la posta elettronica che una nuova utenza telefonica. Inoltre, il quarantenne si è appostato ripetutamente sotto l’abitazione della donna e nei pressi dei luoghi da lei abitualmente frequentati, alimentando un clima di paura e disagio.

La misura di prevenzione

Alla luce dei comportamenti descritti, il Questore ha deciso di intervenire con un ammonimento, invitando l’uomo a rispettare la legge e a interrompere ogni forma di molestia nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento rappresenta un importante strumento di prevenzione, volto a tutelare la vittima e a scoraggiare la reiterazione di simili condotte.

Le conseguenze in caso di recidiva

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, è stato ricordato all’uomo che, qualora dovesse continuare a vessare la parte lesa dopo l’ammonimento, la sua condotta diventerebbe perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza necessità di una querela specifica da parte della vittima. Questo meccanismo mira a rafforzare la protezione delle persone esposte a atti persecutori e a garantire una risposta tempestiva da parte delle autorità.

