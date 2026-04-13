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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di 35 anni ad Ancona per stalking ai danni della ex compagna. La misura, disposta dal Questore, è stata adottata dopo che sono state accertate condotte persecutorie e minacciose protrattesi per circa un anno.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha firmato un ammonimento nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale con la ex partner, ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori e minacciosi, che si sono protratti per circa un anno.

Le condotte persecutorie e le modalità

Le azioni contestate all’uomo si sono concretizzate in ripetute intromissioni nella vita privata e lavorativa della donna. Le molestie e le minacce sono state veicolate tramite messaggi di testo e telefonate non desiderate. Il controllo sistematico esercitato dall’uomo ha generato nella vittima uno stato di ansia costante e timore per la propria sicurezza, sia fisica che psicologica, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane. L’adozione della misura di ammonimento ad Ancona sottolinea l’importanza della prevenzione e della tempestività nell’intervento contro i fenomeni di stalking e molestie.

IPA