È di 9 daspo urbani il bilancio delle misure adottate dal Questore di Ancona nei confronti di altrettanti giovani, coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso 13 novembre in piazza Malatesta. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire il ripetersi di episodi simili e tutelare la sicurezza nel centro cittadino.

Le misure adottate dopo lo scontro in piazza Malatesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha firmato 9 daspo urbani nei confronti di giovani che, a seguito di un alterco per motivi futili, hanno partecipato a uno scontro tra due gruppi distinti in piazza Malatesta. Durante il confronto, uno dei ragazzi ha colpito alla testa un coetaneo del gruppo opposto con una bottiglia di vetro, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini

Il tempestivo intervento delle Volanti e dei poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore Capocasa in accordo con il Prefetto Valiante, ha permesso di avviare immediatamente le indagini. Grazie a questa azione, sono stati identificati tutti i partecipanti alla rissa.

Dettagli dei daspo urbani e aree interessate

A seguito della condotta violenta, il Questore Capocasa ha disposto per i 9 giovani delle misure di prevenzione con daspo urbani, di durata compresa tra 2 e 3 anni. I destinatari non potranno accedere né sostare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi situati nelle principali vie del centro cittadino: via Matteotti, Piazza Cavour, Corso Mazzini, via Villarey, via Mazzini e via Carducci.

Controlli rafforzati nel centro cittadino

Dal 20 ottobre al 30 novembre scorsi, per prevenire e contrastare comportamenti incivili e tutelare residenti e frequentatori del centro, la Polizia di Stato ha effettuato servizi quotidiani di controllo nell’area urbana di piazza Roma, via Marsala, via Menicucci e nelle vie che intersecano corso Garibaldi, corso Mazzini e Corso Stamira. Gli oltre 30 servizi, svolti nel pomeriggio e in serata anche con l’ausilio di unità cinofile, hanno portato all’identificazione di 373 persone, di cui 100 già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Proseguimento dei servizi durante le festività

A partire dal 1° dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, i controlli sono stati intensificati con la collaborazione di tutte le forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale. L’ordinanza è stata emanata dal Questore di Ancona a seguito delle decisioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante.

Situazione della sicurezza nel centro storico

Dall’analisi dei servizi svolti, è emerso che nel centro storico non si registrano aggregazioni strutturate di giovani che stazionano in modo permanente. Gli episodi di rilievo penale avvenuti nel corso dell’anno sono stati 7, tutti affrontati tempestivamente dalle forze dell’ordine e caratterizzati da occasionalità.

Provvedimenti amministrativi e prevenzione

Sulla base delle attività di controllo e repressione dei reati, sono stati adottati provvedimenti amministrativi di prevenzione nei confronti di soggetti, sia maggiorenni che minori, già gravati da precedenti di polizia. Queste misure hanno lo scopo di impedire il ripetersi di comportamenti analoghi e rappresentano un monito per un cambiamento di condotta.

Il bilancio delle misure di prevenzione nel 2025

Dal 1° gennaio 2025 ad oggi, nell’intero territorio provinciale, il Questore Capocasa ha emesso oltre 500 misure di prevenzione. Tra queste, 22 Dacur sono stati applicati nel centro cittadino di Ancona per comportamenti violenti, mentre 7 Fogli di Via Obbligatori sono stati disposti con divieto di ritorno per soggetti socialmente pericolosi, denunciati nel centro.

