Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sanzione amministrativa per ubriachezza in zona Scrima, dove una lite tra coinquilini è sfociata in aggressione. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, quando la Polizia di Stato è stata chiamata a intervenire per sedare una situazione di tensione tra cittadini di origine pakistana.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.00 nella zona Scrima di Ancona. La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di un ragazzo, che ha riferito di essere stato vittima di aggressione da parte del proprio coinquilino. Immediatamente, una pattuglia delle Volanti è stata inviata sul posto per verificare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

L’arrivo degli agenti e la situazione riscontrata

Al loro arrivo, gli agenti si sono trovati di fronte a un uomo di circa quarant’anni, di origini pakistane, in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo, in equilibrio precario e con difficoltà di linguaggio, pronunciava frasi sconnesse e presentava segni compatibili con percosse subite. Nonostante la confusione, è riuscito a raccontare agli agenti che nel pomeriggio aveva trascorso del tempo con alcuni connazionali, durante il quale erano state consumate diverse bottiglie di birra.

La dinamica della lite: tra alcol e tensioni domestiche

Secondo il racconto fornito alla Polizia, nel corso del pomeriggio il quarantenne era stato raggiunto dal coinquilino, un uomo di trentacinque anni, anch’egli di origine pakistana. Quest’ultimo, senza apparente motivo, avrebbe sferrato un pugno in volto al connazionale. Gli agenti, dopo aver ascoltato la versione della presunta vittima, si sono recati nell’abitazione dove si trovava il coinquilino insieme a un amico, anche lui pakistano e intestatario del contratto di locazione.

Le dichiarazioni dei presenti e la versione dei fatti

Il trentacinquenne ha negato di aver aggredito il coinquilino, pur ammettendo che tra i due era scoppiato un litigio. Ha spiegato che la discussione era nata a causa della consueta abitudine dell’altro di abusare di alcolici e rincasare in stato di alterazione, comportamento che spesso generava tensioni e malumori all’interno dell’appartamento. Anche l’amico presente ha confermato che il connazionale non era più gradito come ospite, poiché la sua presenza era fonte di continui problemi e discussioni, che talvolta sfociavano in litigi accesi, soprattutto dopo l’assunzione di alcol.

L’intervento delle forze dell’ordine e le conseguenze

Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, il quarantenne che aveva richiesto l’intervento si è mostrato particolarmente agitato e molesto, raccontando agli agenti storie prive di senso e mantenendo un comportamento poco collaborativo. Per questo motivo, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta ai sensi dell’articolo 688 del codice penale.

Il ripristino della calma e gli sviluppi successivi

Una volta ristabilita la calma, i poliziotti hanno informato tutte le parti coinvolte circa i loro diritti e le facoltà previste dalla legge. Il quarantenne, che presentava segni di percosse, è stato trasportato presso il locale nosocomio per ricevere le cure necessarie. Non risultano ulteriori provvedimenti a carico degli altri presenti.

IPA