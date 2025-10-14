Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’auto e tentato furto sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cinquantenne italiano ad Ancona. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre si allontanava con una vettura rubata, approfittando della distrazione del proprietario che aveva lasciato le chiavi all’interno del veicolo. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, dopo che il soggetto era già stato fermato nelle prime ore del mattino per un altro tentativo di furto su auto parcheggiate.

La ricostruzione dei fatti: doppio intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la giornata di ieri ha visto impegnate le Volanti in due distinti episodi che hanno avuto come protagonista lo stesso individuo. Il primo intervento è avvenuto poco prima delle 12.30, quando una pattuglia è stata inviata nella zona Scrima a seguito della segnalazione di un uomo che, uscendo da un’attività commerciale, ha notato la propria automobile bianca allontanarsi, guidata da un estraneo. L’uomo ha fornito una descrizione dettagliata del sospetto, permettendo agli agenti di individuare rapidamente il veicolo sottratto nei paraggi.

Il furto dell’autovettura: chiavi dimenticate e arresto

La ricostruzione degli eventi ha permesso di chiarire la dinamica del furto: il proprietario dell’auto aveva inavvertitamente lasciato un secondo mazzo di chiavi all’interno dell’abitacolo. Il cinquantenne, notando l’omessa chiusura e la presenza di oggetti nel veicolo, ha rovistato nel vano portaoggetti, ha trovato le chiavi di accensione e si è allontanato a bordo della vettura. Tuttavia, la fuga è durata poco: la Polizia di Stato lo ha fermato e sottoposto a controllo, sia lui che il mezzo.

Il tentato furto notturno e la refurtiva recuperata

Non era la prima volta che l’uomo veniva sorpreso dalle forze dell’ordine nella stessa giornata. Intorno alle 3 del mattino, infatti, un equipaggio delle Volanti lo aveva già intercettato mentre tentava di commettere un furto all’interno di un’auto parcheggiata in piazza d’Armi. Sottoposto a perquisizione personale, il cinquantenne è stato trovato in possesso di carte bancomat e di un documento intestati a terzi, oltre a una scatola con vari monili in oro e argento e un paio di occhiali di marca.

La provenienza della refurtiva e la restituzione ai proprietari

L’uomo ha dichiarato di aver prelevato gli oggetti da due veicoli parcheggiati in una via del quartiere Adriatico. I proprietari, contattati dalla Polizia, hanno confermato che le loro auto erano state lasciate aperte e trovate in disordine. Gli oggetti sottratti sono stati riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno inoltre rinvenuto uno zaino, diverse chiavi e numerosi altri oggetti, tra cui magliette, che sono stati sequestrati in quanto ritenuti presumibilmente provento di furto.

Precedenti e provvedimenti: il Foglio di Via dal Comune di Ancona

L’intera vicenda ha portato la Questura a valutare la pericolosità sociale dell’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il cinquantenne era inoltre destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Ancona nel marzo del 2018. A tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore Capocasa ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ancona, con divieto di ritorno fino al 2027.

