Furto di portafogli e utilizzo illecito di carta prepagata sono le accuse mosse a un giovane di Ancona, individuato e denunciato dalla Polizia dopo una segnalazione nella notte tra lunedì e martedì. L’intervento è stato effettuato presso una sala scommesse nella zona di Torrette, dove il sospettato è stato riconosciuto dalla vittima che aveva subito il furto poche ore prima in un circolo cittadino. L’episodio è stato segnalato tramite il numero di emergenza 1 1 2 NUE e ha portato all’identificazione e al deferimento del venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio nella serata di ieri, quando un giovane, non iscritto al circolo, si è introdotto nei locali dove un gruppo di amici stava trascorrendo la serata. Il ragazzo, apparso inizialmente innocuo, è stato accolto senza particolari sospetti e si è unito agli altri per una partita a biliardino. Tuttavia, la sua scarsa abilità nel gioco ha spinto i presenti a invitarlo a desistere.

La scoperta del furto e le prime indagini

La situazione ha preso una piega inattesa quando, al termine della partita, uno dei presenti si è accorto della sparizione del proprio portafogli, lasciato incustodito su una sedia insieme agli effetti personali degli altri. Immediatamente, il gruppo ha controllato i movimenti della carta prepagata contenuta nel portafogli, scoprendo che era stata utilizzata in diverse attività commerciali della zona. Seguendo le transazioni, la vittima è riuscita a localizzare la carta presso una sala giochi di Torrette.

L’identificazione del sospetto

Giunto davanti alla sala giochi, il richiedente ha notato il giovane sospetto uscire frettolosamente dal locale. Ha quindi allertato la Polizia, fornendo una dettagliata descrizione dell’abbigliamento e dei movimenti del soggetto. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno individuato poco distante un ragazzo che corrispondeva perfettamente alle indicazioni ricevute: camminava a passo svelto e con andatura incerta, presumibilmente a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

La perquisizione e il ritrovamento della carta

Alla richiesta di esibire un documento d’identità, il giovane ha risposto in modo confuso, dichiarando di non avere con sé alcun documento e fornendo generalità poco chiare. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale, durante la quale hanno rinvenuto una carta prepagata. Alla domanda sulla provenienza della carta, il ragazzo ha fornito versioni discordanti: inizialmente ha affermato di averla trovata la mattina stessa in un luogo imprecisato, poi ha cambiato versione sostenendo di averla rinvenuta la sera nei pressi di un ATM vicino alla stazione ferroviaria.

IPA