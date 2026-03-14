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Un arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona per contrastare il traffico di stupefacenti. Un uomo di origini extracomunitarie è stato fermato e trovato in possesso di circa un etto di cocaina, suddivisa in 110 dosi, oltre a materiale per il confezionamento e oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Operazione antidroga della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 13 marzo 2026, ed è stata il risultato di un’attività investigativa mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nel territorio di Ancona. Gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli nel capoluogo dorico, organizzando servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, anche utilizzando autovetture civetta.

Le indagini e il pedinamento

Nei giorni precedenti all’arresto, i poliziotti avevano già individuato il sospettato mentre svolgeva la propria attività illecita ad Ancona. Grazie ai servizi di osservazione, sono riusciti a documentare la cessione di una dose di cocaina a un assuntore, raccogliendo così elementi utili per procedere con ulteriori accertamenti.

Il sequestro della droga

Subito dopo la cessione, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare all’interno dell’autovettura che stava conducendo. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 19 involucri contenenti cocaina. Le indagini sono poi proseguite e hanno portato al ritrovamento di ulteriori 90 involucri della stessa sostanza, nascosti nel terreno vicino a una strada provinciale dell’hinterland dorico. Questo luogo era già stato individuato dagli investigatori della Sezione Antidroga come possibile nascondiglio per la droga destinata alla piazza di Ancona.

Perquisizione domiciliare in provincia di Perugia

L’attività investigativa si è poi estesa fuori regione, in provincia di Perugia, nei pressi del lago Trasimeno. Qui, i poliziotti avevano scoperto che lo spacciatore aveva trovato alloggio in un residence. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati materiali per il confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione e ritagli di cellophane, oltre a oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce delle prove raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA