Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino sessantenne è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo aver scontato una pena per spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito dall’istituto penitenziario di Ancona allo scalo aereo di Roma Fiumicino e successivamente imbarcato su un volo per Tunisi. L’operazione, condotta dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona, si inserisce nell’ambito delle attività di tutela dell’ordine pubblico e sicurezza della provincia. Con questo intervento, salgono a 43 rimpatri quelli effettuati dall’inizio dell’anno.

Il rimpatrio: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un cittadino tunisino di circa 60 anni, irregolare in Italia. L’uomo si trovava detenuto presso la casa circondariale di Ancona, dove stava scontando una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Le accuse a suo carico erano gravi: spaccio di sostanze stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale.

Dal carcere all’aeroporto: la scorta e il trasferimento

Il rimpatrio è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria. Dopo essere stato prelevato dall’istituto penitenziario, il sessantenne è stato accompagnato da quattro operatori fino allo scalo aereo di Roma Fiumicino. Qui, sotto stretta sorveglianza, è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi, sua città di origine.

Un soggetto considerato pericoloso per l’ordine pubblico

L’uomo era stato identificato come una presenza destabilizzante per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia di Ancona. La sua permanenza sul territorio nazionale era ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza della comunità locale. Per questo motivo, la Questura dorica ha deciso di procedere con il rimpatrio immediato, a conclusione della pena detentiva.

I numeri dei rimpatri: un bilancio in crescita

L’operazione appena conclusa si inserisce in un quadro più ampio di attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica. Dall’inizio dell’anno, la Questura di Ancona ha già portato a termine 43 rimpatri di cittadini stranieri irregolari. Un dato che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle leggi e la tranquillità dei cittadini.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’efficacia dell’operazione è stata resa possibile dalla sinergia tra diversi reparti delle forze dell’ordine. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona hanno lavorato fianco a fianco con il personale della Polizia Penitenziaria, assicurando che tutte le procedure venissero rispettate e che il trasferimento avvenisse senza incidenti.

Il ruolo della Questura dorica nella gestione dell’immigrazione

La Questura di Ancona si conferma un punto di riferimento nella gestione delle situazioni legate all’immigrazione irregolare. Attraverso un monitoraggio costante e interventi mirati, le autorità locali cercano di prevenire situazioni di rischio e di intervenire tempestivamente nei confronti di soggetti che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica.

Le accuse: spaccio e violenza a pubblico ufficiale

Il cittadino tunisino era stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale, due reati che la legge italiana considera particolarmente gravi. La pena inflitta, pari a 4 anni e 4 mesi di reclusione, riflette la severità con cui vengono trattate queste condotte. Dopo aver scontato la condanna, l’uomo è stato dichiarato non più idoneo a permanere sul territorio nazionale.

Un viaggio di ritorno sotto stretta sorveglianza

Il trasferimento verso la Tunisia è avvenuto sotto la stretta sorveglianza di quattro operatori della Polizia di Stato. L’uomo è stato scortato dall’uscita dal carcere di Ancona fino all’imbarco all’aeroporto di Roma Fiumicino. Tutte le fasi dell’operazione sono state pianificate nei minimi dettagli per garantire la sicurezza degli agenti e degli altri passeggeri.

La destinazione finale: Tunisi

Il volo partito da Roma Fiumicino ha avuto come destinazione la capitale tunisina. Una volta giunto a Tunisi, il cittadino è stato affidato alle autorità locali. L’intera operazione si è svolta senza incidenti, a conferma della professionalità degli operatori coinvolti.

IPA