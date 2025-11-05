Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nei guai quattro studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Calzecchi Podesti Onesti di Ancona, dopo che, nella mattinata del 17 ottobre, è stato spruzzato spray al peperoncino negli spazi comuni della scuola, causando l’intossicazione di 25 studenti e il ricovero di tre di loro. Le giovani sono state individuate e deferite alla Procura dei Minorenni.

Le indagini e l’individuazione delle responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 17 ottobre si è verificato un episodio che ha destato forte preoccupazione all’interno dell’Istituto Calzecchi Podesti Onesti di Ancona. Durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, ignoti hanno spruzzato spray urticante nei corridoi e negli spazi comuni della scuola. L’azione ha provocato l’immediata diffusione di gas irritante, causando effetti urticanti a studenti, docenti e personale scolastico presente.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Grazie ai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica e al sequestro della bomboletta di spray urticante, rinvenuta all’interno di un cestino della spazzatura, gli investigatori sono riusciti a risalire alle autrici del gesto.

Le responsabili sono risultate essere quattro studentesse dello stesso istituto, che avrebbero agito in concorso tra loro, premeditando e realizzando il piano di spruzzare lo spray durante l’intervallo tra la prima e la seconda ora di lezione.

L’intervento dei soccorsi e le conseguenze per gli studenti

L’episodio ha avuto conseguenze immediate sulla salute di numerosi studenti. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure a 25 studenti, che hanno manifestato sintomi di intossicazione. Fortunatamente, la maggior parte di loro ha potuto ricevere assistenza direttamente sul posto e si è ristabilita in breve tempo. Tuttavia, per tre studenti si è reso necessario il trasporto presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Oltre ai sanitari, sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. La bomboletta di spray urticante, elemento chiave dell’episodio, è stata sequestrata dagli agenti per ulteriori analisi.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Al termine delle indagini preliminari, le quattro studentesse sono state deferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Le accuse a loro carico sono di getto pericoloso di cose atte ad offendere le persone, interruzione di servizio pubblico e lesioni, tutti reati commessi in concorso.

L’azione delle giovani, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata premeditata e realizzata con l’intento di creare disagi e scompiglio all’interno dell’istituto scolastico. L’episodio ha messo in luce i rischi legati all’uso improprio di spray urticanti, soprattutto in ambienti affollati come le scuole.

IPA