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È stato emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un trentenne ad Ancona: l’uomo avrebbe perseguitato una donna con ripetute molestie e minacce, anche attraverso i social network. Il provvedimento, disposto dal Questore Capocasa, è stato adottato per prevenire ulteriori condotte persecutorie e tutelare la vittima.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha adottato la misura dell’ammonimento nei confronti di un uomo di 30 anni. Il destinatario del provvedimento è stato ritenuto responsabile di una serie di comportamenti persecutori ai danni di una donna, che si sono manifestati sia nella sfera privata che in quella lavorativa della vittima.

Le condotte persecutorie e le conseguenze sulla vittima

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di azioni moleste e minacciose, utilizzando anche i social per vessare la donna. Le sue condotte, reiterate nel tempo, hanno generato nella vittima un persistente stato di ansia e paura per la propria sicurezza, sia fisica che psicologica. Tale situazione ha portato la donna a modificare le proprie abitudini di vita, nel tentativo di sottrarsi alle attenzioni indesiderate e alle pressioni subite.

L’azione delle autorità ad Ancona si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a prevenire e contrastare i reati di stalking e atti persecutori. L’ammonimento rappresenta una delle misure più efficaci per intervenire tempestivamente e proteggere le potenziali vittime, evitando che la situazione possa degenerare in episodi ancora più gravi.

IPA