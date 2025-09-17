Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo aver tentato di eludere un controllo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, Ancona, nella zona Archi, poco dopo le ore 18. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, in compagnia di una donna, avrebbe cercato di sottrarsi a un posto di controllo, dando il via a un inseguimento che si è concluso con il recupero di sostanze stupefacenti e la contestazione di diversi reati.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Ancona ha notato un’autovettura con a bordo due persone che, alla vista degli agenti, ha effettuato manovre sospette nel tentativo di evitare il controllo. Nonostante l’intimazione dell’alt da parte di un operatore, l’autista ha ignorato il segnale, proseguendo la marcia e sbracciando in direzione dei poliziotti.

Gli agenti sono quindi saliti a bordo della loro vettura di servizio per inseguire il veicolo. Durante la fuga, i poliziotti hanno osservato che il conducente si è disfatto di un astuccio azzurro, gettandolo dal finestrino anteriore sinistro.

Il recupero dell’astuccio e il controllo

La pattuglia è riuscita a bloccare in sicurezza l’autovettura, procedendo immediatamente al recupero dell’astuccio e al controllo dei due occupanti. All’interno dell’astuccio sono stati rinvenuti un laccio emostatico, un cucchiaino con residui di sostanza stupefacente, numerose siringhe (alcune già utilizzate, altre ancora confezionate) e una siringa contenente 0,7 ml di una sostanza liquida marrone, successivamente identificata come hashish.

Il conducente, un cittadino italiano di cinquantacinque anni, è apparso in condizioni psicofisiche alterate, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnare entrambi in Questura per ulteriori accertamenti.

Le contestazioni e le sanzioni amministrative

Durante i controlli in Questura, è emerso che l’uomo era privo di patente di guida, poiché gli era stata revocata nel 2018. Gli sono stati quindi contestati verbali per infrazione al codice della strada, sia per non essersi fermato all’alt della Polizia sia per la guida senza patente.

Inoltre, il cinquantacinquenne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Minacce e deferimento all’Autorità giudiziaria

Al momento della sottoscrizione degli atti, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti del personale di polizia, proferendo frasi intimidatorie. Per questo motivo, è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.

IPA