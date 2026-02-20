Ancona, terrorizza moglie e figlio che dormono chiusi a chiave in una stanza: 55enne arrestato
Un 55enne è stato allontanato dalla casa familiare ad Ancona per maltrattamenti su ex moglie e figlio. Applicato il braccialetto elettronico.
Per un 55enne di Ancona è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare. L’uomo è stato sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti familiari nei confronti della ex moglie e del figlio. Il provvedimento, eseguito nel pomeriggio di ieri, è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Ancona su richiesta della locale Procura della Repubblica, per garantire la sicurezza delle vittime dopo una lunga serie di episodi di violenza domestica culminati lo scorso gennaio.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra Mobile di Ancona ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti che si sarebbe protratto nel tempo, aggravandosi nei primi giorni di gennaio. Le vittime, la ex moglie e il figlio dell’indagato, avrebbero subito continue vessazioni verbali e minacce di morte, spesso legate all’instabilità emotiva dell’uomo, attribuita a difficoltà lavorative. Il clima di paura era tale che madre e figlio erano costretti a dormire chiusi a chiave nella stessa stanza, temendo possibili aggressioni notturne.
L’episodio culminante e l’intervento della Polizia
Il momento più drammatico si è verificato nei primi giorni di gennaio, quando l’uomo, in preda a una forte agitazione, avrebbe iniziato a danneggiare i mobili di casa, arrivando a minacciare di incendiare l’abitazione e di sfondare la porta della stanza dove si erano rifugiate le vittime. Solo il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi, ponendo fine a una situazione di terrore domestico che si protraeva da tempo.
Le misure cautelari adottate
In seguito agli accertamenti, il GIP del Tribunale di Ancona ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 55enne. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, con una distanza minima di 1000 metri. Inoltre, è stato applicato il braccialetto elettronico, strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i suoi spostamenti e garantire la massima tutela alle vittime.
Il 55enne è stato rintracciato presso l’abitazione coniugale e trasferito in un’altra struttura, come previsto dal provvedimento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.