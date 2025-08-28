Ancona, ubriaca alla guida con tasso alcolemico record: 46enne arrestata
Donna di 46 anni arrestata ad Ancona per evasione e guida in stato di ebbrezza: revocata la detenzione domiciliare dopo ripetute violazioni.
Fermata e condotta in carcere una donna di Ancona di 46 anni dopo la sospensione della misura alternativa alla detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 27 agosto dagli agenti della Squadra Mobile, a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, tra cui evasione e guida sotto l’effetto dell’alcol. La donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pesaro per l’espiazione della pena.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio diversi anni fa e si è sviluppata attraverso una serie di episodi che hanno visto protagonista la stessa donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti condanne e comportamenti contrari alla legge.
Le prime condanne e i fatti del 2012
La storia giudiziaria della quarantaseienne ha avuto inizio nel luglio 2012, quando, in evidente stato di ubriachezza, si è resa responsabile di una aggressione ai danni della proprietaria di un locale pubblico nel centro di Ancona. All’arrivo degli operatori delle forze dell’ordine, la donna ha proseguito con atti violenti anche nei loro confronti, arrivando a danneggiare una vetrata della caserma dove era stata condotta. Per questi fatti, il Tribunale di Ancona l’ha condannata a 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello locale nel luglio 2017 e resa definitiva nel novembre dello stesso anno.
Nuovi episodi e ulteriori condanne
Nel settembre 2016, la donna è stata nuovamente arrestata per resistenza e lesioni personali nei confronti di operatori delle forze dell’ordine. Il GUP presso il Tribunale di Ancona l’ha condannata, nell’ottobre 2019, a 6 mesi di reclusione, pena divenuta irrevocabile il mese successivo. Nel marzo scorso, le è stato notificato un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo alle due sentenze già menzionate.
L’ammissione alla detenzione domiciliare
Per l’espiazione delle pene, nel novembre 2024 la donna era stata ammessa al regime alternativo della detenzione domiciliare. Tuttavia, la notte del 24 dicembre dello stesso anno, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona l’hanno sorpresa in una pubblica via in evidente stato di ubriachezza, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa.
La sospensione della misura e il primo ritorno in carcere
Per questa violazione, l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona ha sospeso il beneficio della detenzione domiciliare, ordinando il ripristino della pena detentiva in carcere. Nel pomeriggio del 24 dicembre, il personale della Squadra Mobile ha eseguito il provvedimento, conducendo la donna presso la Casa Circondariale di Pesaro.
Nuova concessione della misura alternativa
Nel gennaio 2025, l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona ha nuovamente concesso alla donna la possibilità di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Nonostante questa seconda opportunità, la donna ha continuato a violare le prescrizioni imposte.
La notte di Ferragosto: guida in stato di ebbrezza e oltraggio
La sera di Ferragosto, la quarantaseienne è stata fermata dagli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona mentre si trovava alla guida di un’autovettura nel centro cittadino, in evidente stato di alterazione alcolica. Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,30 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Oltre alla guida sotto l’effetto dell’alcol, la donna ha assunto un comportamento oltraggioso nei confronti degli agenti, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Le nuove accuse e la revoca della misura alternativa
Per questi ultimi fatti, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per evasione, guida sotto l’effetto dell’alcol e oltraggio a pubblico ufficiale. Alla luce delle reiterate violazioni, il 27 agosto l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il ripristino della pena detentiva in carcere.
L’arresto e il trasferimento a Pesaro
Nel pomeriggio dello stesso 27 agosto, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura dorica hanno rintracciato la donna e, dopo aver espletato le formalità di rito, l’hanno condotta presso la Casa Circondariale di Pesaro per l’espiazione della pena residua.
Un caso di reiterate violazioni e provvedimenti
La vicenda mette in evidenza la difficoltà di gestione delle misure alternative alla detenzione in presenza di soggetti che, nonostante le opportunità offerte dalla legge, continuano a violare le prescrizioni e a commettere reati. Nel caso specifico, la donna ha più volte beneficiato della detenzione domiciliare, ma ha sistematicamente disatteso le regole, rendendo necessario il ritorno in carcere.
Le reazioni delle autorità
Le forze dell’ordine e l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona hanno sottolineato l’importanza di un controllo rigoroso sulle misure alternative e la necessità di intervenire tempestivamente in caso di violazioni, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle decisioni giudiziarie.
