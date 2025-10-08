Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per ubriachezza molesta ieri pomeriggio in zona Piano: un uomo di 30 anni, di origini somale, è stato fermato dagli agenti dopo aver arrecato disturbo ai clienti di un esercizio commerciale in Ancona. L’intervento è stato disposto dalla Sala Operativa poco dopo le 14.30 di martedì 7 ottobre, a seguito di una segnalazione della titolare del negozio.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, quando la titolare di un’attività commerciale situata in zona Piano ha contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di una persona che stava infastidendo la clientela. La Sala Operativa della Questura ha quindi inviato una Volante dell’U.P.G.S.P. in Corso Carlo Alberto, una delle principali arterie del quartiere.

Il rintraccio dell’uomo e i primi accertamenti

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente preso contatto con la titolare dell’esercizio, la quale ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo che aveva causato disagio tra i clienti. Grazie alle indicazioni ricevute, i poliziotti sono riusciti a rintracciare rapidamente il soggetto, che si trovava ancora nei pressi del negozio.

Il controllo e la mancata esibizione dei documenti

Alla richiesta di mostrare un documento d’identità, l’uomo ha risposto con frasi sconnesse e prive di senso, dichiarando di non avere con sé alcun documento valido. Gli agenti hanno subito notato che il suo stato psicofisico era alterato, probabilmente a causa dell’assunzione di ingenti quantità di sostanze alcoliche. Di fronte alla mancata esibizione dei documenti e allo stato di evidente alterazione, i poliziotti hanno deciso di accompagnare l’uomo presso gli Uffici di Via Gervasoni per ulteriori accertamenti.

Gli approfondimenti in Questura e la denuncia

Negli uffici della Questura, sono stati effettuati controlli approfonditi sull’identità e sulla posizione dell’uomo. È emerso che si trattava di un cittadino somalo di 30 anni, già destinatario di un Daspo urbano della durata di un anno, emesso dal Questore di Ancona e valido per le aree di Corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno. La presenza dell’uomo in queste zone costituiva quindi una violazione del provvedimento.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Al termine degli accertamenti, il trentenne è stato denunciato per inottemperanza al Daspo urbano e per violazione dell’obbligo di esibire un documento in quanto straniero. Inoltre, è stato deferito all’Autorità amministrativa per il suo stato di ubriachezza molesta. La Polizia ha sottolineato l’importanza di questi controlli per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e degli esercenti della zona.

IPA