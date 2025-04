Ancona, urla dall’appartamento fanno scoprire 200 grammi di hashish: coppia denunciata per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad Ancona. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in seguito a una segnalazione di urla provenienti da un appartamento in via Vallemiano.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata dopo che alcuni passanti hanno contattato il numero unico di emergenza, preoccupati dalle urla di una donna. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato una coppia convivente: una donna italiana di circa 25 anni e un uomo cubano di circa 22 anni.

Scoperta di droga

Durante il controllo, i poliziotti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente. La coppia ha consegnato spontaneamente quasi 200 grammi di hashish, già suddiviso in dosi. Hanno dichiarato di essere abituali consumatori di hashish.

Ulteriori prove

All’interno dell’abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione, due coltelli sporchi di droga e altro materiale per il confezionamento. Alla luce di queste evidenze, i due sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ai fini di spaccio.

Possibili misure preventive

Il Questore di Ancona valuterà nelle prossime ore l’emissione di idonee misure di prevenzione a carico della coppia. Maggiori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni.

