Ancora tensioni tra Salvini e Vannacci dopo la rottura, perché la Lega non lo vuole nella maggioranza

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“È difficile portare in maggioranza qualcuno che ogni giorno attacca la maggioranza e ogni giorno vota con il Pd”, queste le parole di Matteo Salvini durante una cerimonia a Bari. Il ministro dei Trasporti ha anche fatto riferimento al Piano casa specificando che “Schlein e Vannacci hanno votato contro”.

Salvini e Vannacci dopo la rottura, le parole del ministro

Come riportato da La Repubblica, il 16 luglio il ministro dei Trasporti è arrivato a Bari per partecipare alla posa della prima pietra dell’intervento di “Potenziamento delle infrastrutture asservite alla sede logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto”.

In merito alla legge elettorale ha specificato: “Non ho niente da dire”.

Relativamente alla bocciatura dell’emendamento alla legge elettorale, Matteo Salvini ha frenato sulla possibilità di vedere Futuro Nazionale di Roberto Vannacci come alleato di governo.

“È difficile portare in maggioranza qualcuno che ogni giorno attacca la maggioranza e ogni giorno vota con il Pd. Il Piano Casa rimetterà a disposizione dei cittadini migliaia di appartamenti. Schlein e Vannacci hanno votato contro”, queste le parole.

Il riferimento alla Calabria

La Repubblica riporta anche le parole di Matteo Salvini sulla crescita dei consensi per Roberto Vannacci.

“Mi sembra che stia perdendo pezzi, in Calabria se ne sono andati in 600. Però non commento vicende altrui” ha dichiarato.

In merito all’attuale coalizione di Governo, ha spiegato: “Io sono convinto che il centrodestra, così come oggi lo conosciamo stia lavorando bene e in questo anno che manca possa lavorare ancora meglio e vincere le elezioni, senza rivolgersi ad altri che anche in queste ore stanno attaccando. Parlo di questo centrodestra, che governa 14 regioni , migliaia di comuni, il Governo nazionale”.

Matteo Salvini sulla legge elettorale

Dopo Bari, Matteo Salvini si è spostato a Monopoli sempre nella giornata del 16 luglio.

Durante l’inaugurazione della ciclovia della Costa dei trulli, ha parlato della legge elettorale.

“È un tema che mi ha appassionato, capitolo chiuso, legge approvata. Adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l’indicazione, a qualche titolo, delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini”, ha spiegato.