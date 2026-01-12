Andrea a Chi vuol essere milionario vince 150 mila euro, il tutor delle giovanili del Parma si ferma sullo zar

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha un nuovo campione, Andrea. L’uomo, che è il tutor delle giovanili del Parma Calcio, si è fermato a quota 150 mila euro, venendo proclamato vincitore della puntata in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio. Andrea ha trionfato dopo aver superato la fase delle qualificazioni e dopo aver battuto i concorrenti Riccardo e Giovanni.

Chi vuol essere milionario, il nuovo vincitore è Andrea

“I ragazzi del Parma Calcio ti faranno una festa, tutta la società ti farà un brindisi”, ha commentato Gerry Scotti dopo che Andrea ha messo in tasca l’assegno di 150 mila euro.

A inizio puntata sono stati presentati i 10 aspiranti concorrenti desiderosi di avventurarsi nella scalata al milione. Dopo le qualificazioni, divise in Q1, Q2 e Q3, è emerso il terzetto che si è giocato la vittoria finale. A darsi battaglia sono stati Riccardo, Andrea e Giovanni.

Il primo a tentare di raggiungere il “milione” è stato Riccardo, professore a Palermo di italiano e geostoria. Il suo cammino si è arrestato alla settima domanda, quella da 150 mila euro. Il docente è caduto sul quesito relativo all’artista che ha scritto le canzoni “Come mai” e “Una canzone d’amore”, grandi successi degli 883. La risposta corretta era Massimo Ranieri.

Davanti a Gerry Scotti si è poi seduto Giovanni, ingegnere informatico campano che vive tra Napoli e Londra. La sua scalata si è fermata alla terza domanda, a cui è seguita una dinamica mai avvenuta prima nel programma.

“Colpo di scena, è la prima volta che accade”, ha spiegato Scotti, riferendo un comma del regolamento: “Se uno dei tre ammessi perde entro la terza domanda, può giocare la riserva”.

A sostituire Giovanni è stato Nicolò da Pisa, dipendente di un’azienda informatica che si era posizionato al quarto posto durante le qualificazioni. La sua esperienza è stata ancor più rapida di quella di Giovanni: si è fermato alla seconda domanda da 30 mila euro, su un quesito inerente al Vesper Martini, cocktail prediletto di James Bond.

La scalata al milione di Andrea e la decisione di fermarsi per “etica”

Alla fine è stato il turno di Andrea che ha fissato il suo traguardo a 70 mila euro e ha risposto in tempo record alle prime domande. “Oh, tra un quarto d’ora dobbiamo andare a casa qui”, la battuta di Gerry Scotti a sottolineare la rapidità del concorrente che si è “arrampicato” fino a 150 mila euro, conquistando il titolo di nuovo campione.

L’uomo ha preferito non rispondere all’ottava domanda da 200 mila euro: “In quale particolare luogo del Vaticano nel 1845 Papa Gregorio XVI offrì un rinfresco in onore dello zar di Russia Nicola I?”

Le opzioni erano:

Cappella Sistina

Cripta di San Pietro

Palla dorata sopra il Cupolone

Cappella della Pietà di Michelangelo

“In certi momenti bisogna sapersi fermare. Giocarsi 80 mila euro mi sembra eticamente poco corretto. Ho troppi dubbi, mi fermo”, ha spiegato Andrea che ha poi scoperto che la risposta giusta era la Palla dorata sopra il Cupolone.

Chi è Andrea: il lavoro come tutor del Parma Calcio e la storia con Federica

Andrea è originario di Reggio Emilia e vive a Bibbiano; è il tutor delle giovanili del Parma Calcio. Quotidianamente affianca i ragazzi minorenni tesserati nelle giovani del club.

“Devono essere tutelati e bisogna seguire la loro vita nel percorso scolastico ma soprattutto al di fuori – ha spiegato Andrea – Al momento seguo 16 ragazzi”.

Da 15 anni ha una relazione con la compagna Federica. “Lo posso dire? Lei vive a casa sua e lui vive a casa sua. Questo è il vero segreto del loro amore”, ha commentato Scotti. “Ci vogliamo benissimo”, la chiosa del campione.

I campioni della nuova edizione di Chi vuol essere milionario

L’edizione 2025/2026 di Chi vuol essere milionario ha visto fino ad ora 6 campioni. Ecco la lista di chi ha trionfato e quanti soldi sono stati vinti:

7 dicembre: Filippo (100mila euro)

14 dicembre: Vittoria (1 milione euro)

21 dicembre: Federico (150mila euro)

28 dicembre: Antonio (150mila euro)

4 gennaio: Claudio (150mila euro)

11 gennaio: Andrea (150mila euro)