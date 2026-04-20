Andrea Arru, intervista all’attore su Canale 5 con la serie I Cesaroni: “Guardo all'infinito e oltre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Andrea Arru ha diciannove anni, ma parla come chi ha già attraversato molte più stagioni. Non per costruzione, non per posa, non per quella forma di maturità precoce che spesso si attribuisce ai ragazzi che lavorano presto. Nel suo caso c’è qualcosa di diverso: la sensazione costante di essere arrivato prima degli altri in luoghi in cui, forse, nessuno dovrebbe arrivare troppo presto. La responsabilità. La solitudine. La paura di deludere. La necessità di dimostrare di meritarsi tutto. È cresciuto in Sardegna, in campagna, a qualche chilometro dal paese, in una dimensione fatta di silenzi, spazi larghi e giornate trascorse a immaginare mondi. Poi, quasi all’improvviso, sono arrivati i set, i viaggi, i provini, Roma, i primi ruoli, il pubblico, i fan, le aspettative. Andrea Arru è uno di quei ragazzi che il pubblico ha visto crescere davanti allo schermo, ma forse non si è mai fermato davvero a chiedersi che cosa significhi, per un bambino, trasformare il lavoro in una parte così importante della propria identità. Perché diventare grandi molto presto ha sempre un prezzo. Vuol dire avere pensieri diversi rispetto ai propri coetanei quando si è ancora troppo piccoli per spiegarli. Vuol dire imparare presto che le occasioni non si possono sprecare. Vuol dire sentire il peso delle responsabilità quando gli altri stanno ancora imparando a liberarsene. Andrea Arru racconta tutto questo con una lucidità sorprendente. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non cerca di apparire più forte di quello che è, non indossa corazze inutili, non si rifugia in risposte perfette. Al contrario, lascia emergere le sue fragilità, le paure, le insicurezze, perfino quel senso di solitudine che ogni tanto riaffiora, anche adesso che il suo nome è tra quelli su cui il pubblico e l’industria puntano di più. Parla dei nonni con una dolcezza rara, della Sardegna come di un luogo a cui sente di appartenere ancora profondamente, del lavoro come di qualcosa che ama ma che gli ha tolto anche molto. Racconta il desiderio di andare in America, ma anche la paura di allontanarsi ancora di più dalla sua famiglia. Dice di sentirsi più in pace quando lavora che quando si ferma. Confessa di essere molto severo con se stesso e di avere sempre il timore di non fare abbastanza. Forse è proprio questo il punto più interessante di Andrea Arru: il fatto che, dietro l’immagine del ragazzo bello, educato, sempre composto, ci sia una persona che vive tutto con enorme intensità. Uno che si mette addosso i personaggi fino a sentirli entrare nella vita quotidiana. Uno che si sente davvero toccato quando viene trattato da adulto. Uno che, ancora oggi, considera un gesto di tenerezza il tornare più spesso dai nonni. In questa conversazione non c’è soltanto l’attore di Di4ri, de Il ragazzo dai pantaloni rosa o de I Cesaroni, la serie in onda il lunedì su Canale 5 in cui interpreta Olmo. C’è un ragazzo che ha imparato molto presto a convivere con il peso delle aspettative, ma che continua a custodire dentro di sé una parte profondamente fragile, sensibile, quasi infantile. Ed è forse proprio lì, in quel contrasto continuo tra ambizione e nostalgia, tra forza e vulnerabilità, tra il desiderio di andare lontano e quello di restare vicino alle persone che ama, che si trova la verità più autentica di Andrea Arru.

Olmo: sappiamo ciò che abbiamo visto nella prima puntata, sappiamo chi è nella sceneggiatura, ma non sappiamo chi sia Olmo per Andrea Arru. Come lo racconterebbe?

“Olmo è un ragazzo che, secondo me, è in parte inconsapevole della propria condizione. Spesso, a causa delle difficoltà nella socializzazione, si trova ad affrontare situazioni complicate o incomprensioni che, per lui, risultano del tutto normali. Nella prima puntata questo aspetto non è emerso con chiarezza, ma andando avanti si vedrà che è una persona che, quando deve dire qualcosa, anche una verità scomoda, non si trattiene troppo. Un accenno si è già visto con Marta, quando le fa notare che è uscita dalla classe: questa è una delle sue caratteristiche principali. Inoltre, come molti ragazzi nello spettro dell’autismo, detesta il contatto fisico. Anche un abbraccio della madre può rappresentare per lui un piccolo ostacolo. È però un personaggio che trovo davvero molto simpatico. Anche se in molte scene fatica a esprimere la felicità, alla fine riesce comunque a comunicarla. È davvero un bellissimo ruolo”.

Qual è stata la sfida più grande nell’interpretarlo?

“Sicuramente comprendere i suoi disagi. Un conto è che qualcuno le dica che una persona può avere delle difficoltà, un altro è entrarci davvero dentro. Utilizzo il metodo Strasberg, quindi è come se in quel momento fossi quel personaggio e dovessi tirare fuori emozioni che ho vissuto nella mia vita. Associare alcuni miei fastidi personali a quelli che potrebbe provare un ragazzo con le sue difficoltà è stata una sfida anche dal punto di vista psicologico. Ho fatto diversi incontri con ragazzi che vivono queste situazioni e sono tutti completamente diversi. Olmo, per esempio, è molto appassionato di natura, alberi e vegetazione, che rappresentano il suo interesse più particolare. Altri ragazzi, invece, hanno passioni completamente differenti. Non esiste uno standard nell’autismo ad alto funzionamento, quindi era importante trovare una chiave realistica per fare in modo che Olmo fosse un ragazzo unico”.

Che cosa l’ha sorpresa dei dati d’ascolto? I Cesaroni erano un’incognita per tutti. Non si sapeva come il pubblico avrebbe reagito. Che ha pensato quando ha visto il 22 per cento e, soprattutto, il 40 per cento nella fascia 15-34.

“In realtà mi sono reso conto dell’attesa già qualche tempo prima, durante la presentazione che abbiamo fatto a Roma. Sono arrivato in taxi con mio nonno e si sentiva la sigla de I Cesaroni a tutto volume già da cento metri di distanza. Quell’atmosfera mi stava già caricando. Quando sono arrivato, c’erano tantissime persone pronte ad aspettare noi attori. Anche il calore che ho ricevuto quel giorno mi ha fatto capire che I Cesaroni fossero davvero molto attesi. Poi, ovviamente, è arrivato il momento di mostrare il progetto al pubblico e, quando sono usciti i dati, è stato un vero sospiro di sollievo. Ho pensato anzitutto che la serie fosse stata vista. È chiaro che bisogna aspettare anche le critiche, sia negative sia positive, perché fanno parte del gioco. Sapere, però, che il pubblico la stia seguendo è già molto. Spero, e sono convinto, di aver preso parte a un bel progetto e mi auguro quindi che continui a essere apprezzato”.

Le prime critiche uscite assegnano ad Andrea Arru un 8. Al di là del voto, che rapporto ha con le critiche?

“Sono già molto severo con me stesso. Una caratteristica che purtroppo non possiedo è la positività nei miei confronti, ma allo stesso tempo questo mi ha aiutato tantissimo a crescere nel mio percorso. Il fatto di non accontentarmi mai del mio livello mi ha sempre spinto ad andare oltre. Per quanto riguarda le critiche degli altri, naturalmente spero sempre di non ricevere quelle negative. Tuttavia, tutte le osservazioni oggettive che possono aiutarmi a migliorare, sotto qualsiasi aspetto, sono assolutamente ben accette”.

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Restando sul mestiere dell’attore, quanta ambizione c’è stata in Andrea Arru in questi anni?

“C’è sempre stato un tentativo costante di migliorarmi in ogni progetto. Esiste anche questo aspetto: realizziamo lavori che vengono distribuiti magari un anno dopo essere stati girati. A questa età, però, un anno porta a crescere molto, sia a livello personale sia professionale. Ed è anche bello riguardarsi e capire che in certe scene avrei potuto fare qualcosa di diverso, che in quel momento non mi era venuto in mente. Cerco sempre di individuare gli aspetti in cui sono più carente, perché è questo il mio modo di migliorarmi. Ovviamente non ho una scadenza. Non esiste un traguardo preciso che, una volta raggiunto, mi farebbe pensare di aver fatto abbastanza. Vorrei andare avanti all’infinito e anche oltre”.

Ha cominciato a lavorare molto presto. È cresciuto davanti alle telecamere. Oggi è uno di quelli su cui tutti puntano l’attenzione. Ma Andrea Arru voleva fare l’attore? Che cosa ha portato la recitazione nella sua vita?

“Il mio è stato un percorso fatto di opportunità colte. Ho avuto un grandissimo sostegno da parte dei miei genitori, papà Roberto e mamma Daniela, che non smetterò mai di ringraziare, perché hanno capito che, dal momento che questo mestiere mi piaceva così tanto, avrei potuto trasformarlo in una professione. Ho trascorso i primi anni facendo la cosiddetta gavetta. Per un bambino di otto anni può essere stressante viaggiare dalla Sardegna fino a Roma per fare magari delle comparse, ma intanto vedevo un mondo che non conoscevo. Guardavo tanti film con i miei genitori e mi nascevano curiosità che poi trovavano risposta direttamente sul set. Per me era fantastico. Il mio primo ruolo è stato in un cortometraggio horror, e gli horror sono i miei preferiti. È stato incredibile: mettere le lenti per avere gli occhi bianchi, essere truccato, anche se magari avevo la sveglia alle quattro e iniziavo a prepararmi alle sei. Vivere un’esperienza del genere era emozionante. Pian piano ho capito anche che, per continuare a fare questo mestiere, avrei dovuto impegnarmi particolarmente. Una delle prime consapevolezze che ho maturato è che, se non avessi dato tutto me stesso, non sarei andato molto lontano. Avevo anche molta paura che potesse trattarsi soltanto di uno spiraglio destinato a chiudersi”.

Lei è giovanissimo ma è andato via di casa molto presto. Non le faceva paura?

“Sì, ufficialmente sono andato via di casa a diciassette anni, lasciando la Sardegna, i miei nonni, perché per un periodo ho abitato anche da loro. Paura? All’inizio no, perché ci si butta in un mondo che non si conosce. Poi però, quando si capisce che si devono fare le lavatrici, lavare i piatti e gestire anche gli aspetti legati alla salute, perché si era abituati al fatto che, quando si stava male, c’era la madre con la tachipirina e la borsa dell’acqua calda, allora ci si rende conto di quante responsabilità in più si abbia. Quando si sta male a Roma, si vive da soli e non c’è nessuno che possa dare una mano, si capiscono davvero molte cose. Comunque sia, quell’entusiasmo iniziale poi si trasforma nella voglia di migliorarsi. Ora, dopo quasi due anni che vivo da solo a Roma, sto bene. I primi periodi, però, sono stati più complicati, anche perché ho fatto tantissimi traslochi e cambiato casa diverse volte, visto che non mi offrivano affitti a lungo termine”.

Che cosa le è mancato di più della Sardegna?

“I miei amici, la quotidianità, le abitudini e la stabilità sotto quel punto di vista”.

Pensa che il suo lavoro abbia influito sulla sua vita privata?

“Come ogni medaglia, anche il mio lavoro ha due facce. Da una parte è molto positivo sul piano delle opportunità, perché più si è conosciuti e più tutto questo acquisisce peso, quindi diventa più facile andare avanti. Però, a livello privato, toglie moltissimo, soprattutto se non si è avuto il tempo di vivere determinate esperienze. È inevitabile che influisca su molti aspetti. Se la mattina voglio uscire senza sistemarmi, magari solo per andare al bar a prendere un caffè, mi vengono subito dubbi sulla possibilità che qualcuno possa fotografarmi e cogliere l’attimo. Oppure, banalmente, ho quasi diciannove anni. Se un giorno voglio andare in discoteca come fanno tutti, magari bere un bicchiere in più e stare in allegria con i miei amici, devo farlo sempre con una certa attenzione. Vent’anni fa, senza cellulari e senza tecnologia, sarebbe stato tutto diverso. La fama, nel 2026, per un ragazzo è un po’ più complicata”.

Che cos’è per lei il successo?

“Per me il successo è prima di tutto la felicità e l’orgoglio che potrei dare alle persone vicine e a tutte quelle che hanno puntato su di me, anche se non fanno parte della mia famiglia. Questo è il traguardo più importante. Magari riuscire ad andare fuori dall’Italia e portare con me, in un certo senso, anche le persone che mi stanno accanto”.

Quel salto internazionale sta per farlo: per HBO sarà tra i protagonisti della serie The House of Gonzaga.

“Quella paura di cui mi chiedeva prima ce l’ho adesso. Sto per catapultarmi, come era successo quando ho preso la prima casa a Roma o quando sono arrivati i primi ruoli da protagonista, in un mondo che non conosco. La paura di ciò che c’è dietro esiste, è ovvio. Anche perché significherebbe rinunciare ancora di più alla vicinanza della mia famiglia. Se dovessi trasferirmi fuori dall’Italia, non sarebbe più Roma-Alghero in cinquanta minuti. Diventerebbero dieci ore o forse più. In caso di emergenza o di imprevisto, sarei dall’altra parte del mondo”.

Secondo lei che cosa ha favorito l’ascesa di Andrea? Il talento, la formazione o la fortuna?

“Non credo nella fortuna. Credo di aver colto le occasioni giuste e di aver tentato anche ciò che sembrava quasi impossibile. Penso che sia stato un insieme di fattori: aver iniziato a lavorare da giovane, essere un ragazzo piacevole, avere il sostegno dei miei genitori, aver osato più di altri, aver continuato a crederci. Sono passati quasi undici anni e fino a cinque o sei anni fa era ancora tutto molto incerto. In realtà lo è ancora adesso, perché un attore, a meno che non abbia trent’anni di esperienza alle spalle, rischia sempre, con uno o due anni di stop, di finire nel cosiddetto dimenticatoio”.

La precarietà è una grande minaccia di questa professione. Come vive i momenti di vuoto tra un progetto e l’altro?

“Vorrei viverli meglio. Aspettare che inizi il progetto successivo è sempre difficile. Per fortuna, negli ultimi tempi, non ci sono stati lunghi periodi di fermo durati mesi o anni. Ci sono stati momenti di pausa, certo. Ho finito un progetto due settimane fa e infatti sono ancora completamente raffreddato, perché mi hanno fatto fare il bagno a Marsiglia. Adesso, tra due settimane, inizierò la serie HBO e quindi sono contento così. Sono molto più in pace con me stesso quando lavoro rispetto a quando non lavoro”.

Ha mai avuto la percezione che il lavoro le abbia tolto spensieratezza?

“Più che una percezione, è una certezza. È un lavoro che mi ha fatto crescere molto presto. Ora, ripensandoci, è più facile mettere insieme i pezzi. Però, quando a dodici anni si hanno pensieri completamente diversi da quelli dei propri coetanei, ci si sente anche un po’ alieni. Avevo altre preoccupazioni, altri interessi, altri impegni, totalmente differenti rispetto a quelli dei ragazzi della mia età. All’epoca magari mi sentivo inferiore, mentre oggi so che avevo qualcosa in più. Sì, mi ha tolto anche una parte dell’infanzia, un po’ dell’essere bambino, che per me è la fase più bella della vita”.

Però, in compenso, le avrà dato anche molto. Che cosa le ha permesso di capire la recitazione dell’Andrea giovane uomo?

“Questa sta diventando una seduta di psicoanalisi (sorride, ndr). Sono molto critico nei miei confronti, però sono soltanto un ragazzo che ha saputo cogliere il momento giusto. Sono andato dritto per la mia strada, accompagnato dalle persone che mi volevano bene. Questo è il mio pregio, perché è il lavoro di tante persone, non soltanto il mio”.

Diceva che questa intervista si sta trasformando in una sorta di psicoterapia. C’è quel mantra secondo cui la recitazione è terapeutica, quindi i due mondi sono sempre collegati.

“Certo. Il mio lavoro mi offre molte opportunità per esprimermi. Più personaggi diversi interpreto, più aggiungo sfumature al mio carattere. È anche un’occasione per sperimentare emozioni diverse. Metto molto di me stesso nei miei personaggi, perché riesco a viverli in quel modo”.

Ha mai sentito l’esigenza di proteggersi da uno dei personaggi? Di percepire che le restasse troppo addosso?

“Sì, mi è successo. Mi è capitato anche con Olmo. Nel periodo centrale delle riprese, quando sono immerso al cento per cento nella situazione, mi accorgo che molti aspetti del carattere del personaggio prevalgono sui miei anche nella vita quotidiana o durante le pause dal set. Purtroppo, è una dinamica su cui non posso fare molto. Però non nego che mi riesca molto facile liberarmene una volta concluso definitivamente quel progetto”.

Che cosa le lasciano i personaggi negativi? Penso, per esempio, a quando le è capitato di interpretare il bullo o comunque il cattivo della situazione come ne Il ragazzo dai pantaloni rosa.

“I personaggi negativi, più che lasciare qualcosa, insegnano. Quando si interpreta un ruolo del genere, l’attore deve comprenderlo e provare a trasformare quella rabbia, quell’emozione che deve trasmettere, in qualcosa di personale. Ho capito molte cose sui bulli e anche sulle persone frustrate. È questo che mi porto dietro da quel tipo di ruoli”.

Il ragazzo dai pantaloni rosa da film è diventato un’opera teatrale, ma lei non è nel cast. Il teatro l’ha mai affascinata?

“Ho fatto teatro nei primi anni del mio percorso, ma non è un ambiente adatto a me. Da questo punto di vista ho una leggera ansia sociale. Non riuscirei a stare davanti a una platea. O perlomeno, non so se oggi, con l’allenamento fatto tra interviste e occasioni pubbliche, questa difficoltà si sia un po’ attenuata, però ricordo quel periodo con molto timore. Recito perché mi fa stare bene, perché so che, se sbaglio, c’è una seconda possibilità per rifare la scena. Non voglio sentire il peso di uno spettacolo e di venti persone sulle spalle, con il rischio che tutto venga compromesso da un mio errore. È questo che mi ha tenuto un po’ lontano dal teatro”.

E oggi come gestisce l’ansia sociale quando si ritrova in situazioni in cui viene sopraffatto dai fan?

“In realtà quello non è il momento peggiore. Anzi, è uno degli aspetti positivi, perché fa capire quanto il proprio lavoro sia apprezzato e dà molta energia. Il momento più difficile è quando tutto questo entra nella vita privata. Quando non si è lì apposta per dedicare del tempo alle persone che ti seguono, ma magari si è per Roma immersi nei propri pensieri o si devono sbrigare alcune commissioni. Per esempio, ci sono persone che fanno foto di nascosto oppure che, mentre sei di fretta, ti fermano perché vogliono un video saluto. Fa parte del gioco, ovviamente, però sappiamo entrambi che non sempre è il momento giusto”.

Ci sono momenti in cui si vorrebbe stare per conto proprio…

“Sì, anche soltanto passeggiare e godermi Roma senza andare in giro bardato o con il timore di essere riconosciuto. Guardare continuamente a destra e a sinistra per controllare chi mi passa accanto. Forse è proprio questo che mi pesa di più: non avere quella tranquillità”.

Prima ha detto una frase che mi ha colpito: è andato all’anteprima de I Cesaroni insieme a suo nonno. Perché proprio con lui?

“Perché mi ha accompagnato anche a Marsiglia, dove ho fatto quel famoso bagno di cui parlavo prima. È il mio compagno di viaggio più fedele in tutte le esperienze legate al lavoro. Quando ero piccolo magari mio padre e mia madre lavoravano, e allora c’era mio nonno che veniva sul set perché serviva un accompagnatore. Per me è molto bello vederlo lì, tra i fan, con il telefono in mano mentre fa i suoi video e si gode questi momenti. Con nonno Mario ho un rapporto davvero speciale. È un legame che va oltre quello familiare. In parte mi ha cresciuto lui, quindi gli voglio un bene enorme”.

Una famosa insegnante di recitazione scrisse che un attore deve avere la pelle del rinoceronte e l’anima della rosa. Andrea è riuscito a costruirsi una corazza per proteggersi?

“Sì. Ci sono poche situazioni che oggi potrebbero toccarmi davvero. Forse il fallimento potrebbe ferirmi. Un progetto andato male oppure un ruolo interpretato male potrebbero colpirmi parecchio, sempre dal punto di vista lavorativo. Ovviamente, più si acquista razionalità e più si diventa consapevoli di ciò che succede, più si attribuisce importanza al lavoro. Quando capisci che questo mestiere ti permette di viaggiare, conoscere persone, fare piccole vacanze con il nonno o con la mamma, quando comprendi che è il fulcro di tutto, allora cambia anche il livello di impegno”.

Gli incontri per lei sono stati fondamentali. Ha conosciuto moltissime persone. Se dovesse dire chi le ha lasciato di più, a livello umano o professionale, chi citerebbe?

“Ce ne sono state tante. Ho raccolto emozioni diverse da persone diverse. Quelle che ricordo in modo particolare sono Barbara Bouchet, che associo a una grande simpatia, Andrea Roncato, che mi fece dei bei discorsi, e Stefano Reali, un regista che, per la prima volta, mi ha trattato come un adulto, come una persona capace di decidere. Forse questo mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista lavorativo”.

Per lei era fondamentale sentirsi trattato da adulto?

“Sì, ed è qualcosa che adesso accade sempre. Non succedeva negli anni scorsi, quando già mi sentivo adulto, pur non essendolo ancora del tutto agli occhi degli altri. Era una situazione che mi faceva stare molto male. Anche a scuola mi sentivo molto limitato da questo aspetto. Non mi piaceva ricevere ordini ed essere considerato una persona incapace di comprendere determinate situazioni. Era una condizione che mi mandava davvero in bestia. Però faceva nascere in me anche una grande voglia di dimostrare agli altri che ero capace di fare molto”.

Nelle interviste invece si è sempre sentito rispettato?

“Sì. Nelle interviste ho trovato persone che, secondo me, mi hanno dato il giusto rispetto e mi hanno ascoltato. Questo già da qualche anno, da quando hanno iniziato a uscire i primi progetti. Ed è anche ciò che mi ha fatto vedere il lavoro come qualcosa basato sul rispetto reciproco. Forse sul primo set di Di4ri non venivo trattato proprio come un adulto che stava lavorando da solo a Roma, ma più come un bambino. Però è stato l’ultimo progetto in cui ho percepito davvero questa differenza”.

A volte si confondono le persone con i personaggi…

“Poi però i miei ruoli sono diventati quelli di un adulto o comunque di un ragazzo più grande e questa percezione è sparita”.

Se le chiedessi chi è, che cosa mi risponderebbe?

“Sono un ragazzo che lavora. Un ragazzo che sogna. E sogno di lavorare in America”.

Ormai quello è quasi realtà…

“Sì, però per lavorare intendo davvero costruire lì una parte del mio percorso. Non soltanto mettere piede sul continente e poi tornare indietro. Vorrei andarci a lavorare e, magari, poi tornare”.

Teme la competizione?

“Per niente. Sto facendo il mio percorso e non devo guardare quello degli altri. Ovviamente mi è capitato tante volte di fare provini in cui più persone si contendevano lo stesso ruolo. Poi nascono anche situazioni in cui qualcuno cerca di mettersi in mostra perché ha accanto la persona giusta. Però devo dire che non mi hanno mai messo in difficoltà”.

Qual è allora la sua insicurezza più grande?

“Fino a poco tempo fa avrei detto l’inglese, perché era un mio pallino che non riuscivo a sbloccare. Però sono stato aiutato, ho fatto un piccolo percorso e già mi sento molto più sicuro. Mi sembra quasi che faccia più parte di me”.

Se la sua stanza potesse parlare di lei, che cosa racconterebbe?

“Sicuramente non parlerebbe la stanza di adesso, da fuori sede, tutta disordinata e un po’ lasciata a se stessa. Parlerebbe la mia stanzetta in campagna, a Florinas, in Sardegna. Lì avevo una serie di pupazzi. Ce n’erano due a cui sono rimasto fedele per anni, che ho fatto recuperare anche da posti impensabili, dimenticati ovunque. Erano Winnie e Bau, due pupazzetti di quando ero piccolissimo. Loro racconterebbero che sono un ragazzo molto fortunato, un po’ solitario, con tanta voglia di fare e molta immaginazione”.

Un ragazzo un po’ solitario. Perché?

“Solitario perché sono cresciuto in campagna, a qualche chilometro dal paese. Quando ero molto piccolo e non avevo la possibilità di uscire da solo, le occasioni per stare con altri ragazzi erano più rare. Però sì, solitario anche per scelta. Mi è sempre piaciuto stare da solo, avere le mie idee, esplorare anche in autonomia. Infatti, se non ho avuto problemi a vivere da solo lontano da casa, ci sarà anche un motivo”, sorride.

È molto severo con se stesso. Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Andrea ha concesso ad Andrea?

“Tornare più spesso dai nonni. Mi sono reso conto che è una parte della mia giovinezza che non tornerà. Quindi ho deciso di concedermi di più sotto questo punto di vista. Magari tralasciando altre occasioni, come un tavolo in discoteca o uscire per Roma con gli amici, che forse un ragazzo della mia età preferirebbe fare. Però ci si rende conto che il tempo non è infinito. E quella parte bambina che hai dentro ti supplica di tornare e stare con le persone a cui vuoi bene”.