Andrea Bajani favorito per il Premio Strega 2025 su Terranova, Rasy, Nori, Ruol: quanti voti hanno preso

Come da previsioni, Andrea Bajani, autore del libro L’anniversario, ha ottenuto più voti. È primissimo nella cinquina finale di scrittori in corsa per vincere il Premio Strega 2025. Con 280 preferenze svetta sul podio, seguito da Nadia Terranova, che ha avuto 226 voti. Terzo posto per Elisabetta Rasy. In quarta posizione a parimerito Paolo Nori e Michele Ruol.

Premio Strega 2025, Andrea Bajani nettamente in testa con 280 voti

Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli, proposto da Emanuele Trevi) ha fatto incetta di preferenze, come da pronostico: 280 voti. Medaglia d’argento in semifinale per Nadia Terranova, che ha firmato Quello che so di te (Guanda, proposto da Salvatore Silvano Nigro), con 226 voti.

Sul terzo gradino del podio ecco Elisabetta Rasy, autrice di Perduto è questo mare (Rizzoli, proposto da Giorgio Ficara), con 205 voti. Medaglia di legno a ex aequo con 180 voti per Paolo Nori, autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori, proposto da Giuseppe Antonelli), e per Michele Ruol, scrittore di Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa, proposto da Walter Veltroni).

Fonte foto: ANSA Da sinistra a destra: Andrea Bajani, Nadia Terranova, Paolo Nori, Elisabetta Rasy e Michele Ruol

Chi è rimasto fuori dalla cinquina finalista

I grandi esclusi: non ce l’ha fatta a entrare nella cinquina dei finalisti Giorgio van Straten, autore di La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza, proposto da Edoardo Nesi). Per lui 159 voti.

Niente da fare anche per Saba Anglana, autrice di La signora Meraviglia (Sellerio Editore, proposto da Igiaba Scego), con 145 preferenze. Pure Renato Martinoni, autore di Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni, proposto da Pietro Gibellini), non ha avuto accesso alla finale fermandosi a 117 voti.

Hanno dovuto abbandonare i sogni di gloria anche Wanda Marasco, autrice di Di spalle a questo mondo (Neri Pozza, proposto da Giulia Ciarapica), con 114 voti, e Valerio Aiolli, autore di Portofino blues (Voland, proposto da Laura Bosio), con 102 preferenze.

E ancora, Deborah Gambetta, autrice di Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie, proposto da Claudia Durastanti), con 93 voti; Elvio Carrieri, autore di Poveri a noi (Ventanas, proposto da Valerio Berruti), con 41 voti.

Bajani favorito ma attenzione alla finale con preferenza secca

Bajani è naturalmente il favoritissimo per la vittoria finale. I 54 voti di vantaggio su Nadia Terranova non sono pochi. Ma il 3 luglio, giorno in cui sarà decretato il trionfatore, potrebbe accadere di tutto. Grazie alla preferenza secca, potrebbero cambiare gli equilibri.

Da segnalare inoltre l’esclusione dai finalisti di Wanda Marasco. Ci si attendeva di più dei 114 voti, un risultato al di sotto delle aspettative.

La scrittrice comprensibilmente delusa ha così commentato: “Il titolo del mio libro fotografa la situazione: sono “di spalle a questo mondo” (citazione del titolo del suo libro ndr), non aggiungo altro”. Marasco potrà consolarsi con il Campiello dove figura tra i finalisti.