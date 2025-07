Andrea Bajani vince il Premio Strega con "L'anniversario", polemica del ministro Giuli assente alla cerimonia

Andrea Bajani trionfa come da previsioni al Premio Strega, in un’edizione caratterizzata dalla polemica tra il ministro della Cultura e gli organizzatori. Lo scrittore ha conquistato il riconoscimento letterario grazie alla sua opera “L’anniversario”. Assente Alessandro Giuli in aperto contrasto con la Fondazione Bellonci.

Il Premio Strega 2025

Vincitore annunciato da settimane, Bajani ha vinto per distacco la 79esima edizione del Premio Strega con 194 voti, anche più dei 187 comunicati inizialmente per errore.

L’autore romano si è piazzato in testa alla cinquina al Ninfeo, davanti a Elisabetta Rasy, con “Perduto è questo mare” (133 voti), Rizzoli, Nadia Terranova con “Quello che so di te”, Guanda, (117 voti), Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo”, Mondadori, (103 voti) Michele Ruol, “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia”, Terrarossa (99 voti).

“L’anniversario” di Andrea Bajani

“Fare letteratura significa contraddire la versione ufficiale. Oggi la versione ufficiale è quella del patriarcato. Con L’anniversario ho voluto raccontare la necessità che anche i maschi lo contestino”

Ha detto così Bajani stringendo in mano il tradizionale liquore consegnato al vincitore del premio.

Nel suo libro “L’anniversario”, lo scrittore 49enne racconta con un dramma la rottura dei rapporti familiari e la celebrazione dell’anniversario dei dieci anni dal distacco.

Nel romanzo vengono rievocati i ricordi degli anni bui e viene tracciato il ritratto di una madre che ha rinunciato a sé stessa pur di essere accettata dal marito che esercita su tutta la famiglia il suo potere sottile e pervasivo.

La polemica del ministro Giuli

La cerimonia ha visto Anna Foglietta portare sul palco un omaggio a Pasolini, nel cinquantenario della scomparsa, concludendo con l’appello “Palestina libera”, ma ha avuto come convitato di pietra il titolare del dicastero della Cultura.

Il ministro Giuli ha disertato la premiazione ufficialmente per impegni istituzionali, ma non ha nascosto l’irritazione per non avere ricevuto i libri in gara.

Il presidente della Fondazione Bellonci che organizza il premio, Stefano Pretrocchi ha replicato cercando di chiarire il motivo della mancata spedizione:

“I rapporti con il ministro sono sempre stati amichevoli, ci siamo salutati cordialmente in occasione dell’ultimo Salone del Libro di Torino. Non gli abbiamo inviato i libri del premio perché chiediamo agli editori di spedirli unicamente alla giuria dello Strega, da cui si è dimesso il giorno stesso della sua nomina al ministero”.