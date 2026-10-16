Andrea Bocelli osteggiato dal Mui in Indonesia per il sostegno a Israele, 2 concerti a rischio: "Abusi a Gaza"

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Il Consiglio degli Ulema indonesiani (Mui), il più alto e influente organismo nazionale di studiosi islamici del Paese, ha chiesto di annullare due concerti che il cantante italiano Andrea Bocelli dovrebbe tenere in Indonesia, a causa di alcune posizioni pro-israele sostenute in passato dal tenore. L’Indonesia è il più popoloso Paese a maggioranza musulmana al mondo e il sostegno alla Palestina è molto diffuso nella popolazione.

Il Mui contro Andrea Bocelli

Bocelli dovrebbe esibirsi in due concerti nelle prossime settimane in Indonesia. Il primo è previsto per il 31 ottobre al tempio di Borobudur, patrimonio dell’Unesco, a Magelang, nella provincia di Giava Centrale. Il secondo dovrebbe tenersi il 3 novembre nella capitale Giacarta.

L’opinione negativa del Mui contro Bocelli potrebbe però compromettere entrambe le esibizioni. Al momento né il cantante né gli organizzatori hanno commentato la vicenda.

ANSA

Quelle che il Mui contesta a Bocelli non sono soltanto posizioni vicine a Israele, ma anche due specifici eventi in cui il cantante ha aiutato a raccogliere fondi in sostegno delle forze armate del Paese.

I due casi contestati a Bocelli

Il primo caso contestato al cantante italiano è proprio quello di una raccolta fondi organizzata a Los Angeles, nel 2010.

Qui Bocelli avrebbe preso parte a un concerto in sostegno dell’esercito israeliano, il cui ricavato sarebbe stato donato proprio alle forze armate del Paese.

Il secondo caso riguarda invece un concerto in cui si è esibito esclusivamente il cantante italiano a Tel Aviv, capitale di Israele, molto più di recente, nel 2022.

Cos’è il Mui

Il Mui è un organismo di studiosi islamici estremamente importante in Indonesia. Fondato nel 1975, negli ultimi decenni ha ampliato il proprio ruolo diventando il principale interlocutore del governo del Paese per conto della comunità islamica indonesiana.

Ha sia un’influenza molto spiccata sul modo in cui alcune leggi vengono interpretate, sia un ascendente su alcune istituzioni, tra cui anche l’esercito.

Ha però anche un ruolo nella vita quotidiana delle persone. È, per esempio, la principale autorità che determina quali prodotti in Indonesia sono halal, quindi sono fatti in maniera conforme alla dottrina islamica e possono essere utilizzati dalla popolazione di fede mussulmana.