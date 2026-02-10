Andrea Bordoli è il giovane Abdon Pamich nel film su Rai 1: “Recitare è la mia passione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Andrea Bordoli ha 14 anni, studia al liceo teatrale coreutico di Torino ed è il protagonista di Il marciatore, il film in onda su Rai 1 il 10 febbraio dedicato ad Abdon Pamich, grande campione della marcia e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Ma prima ancora di diventare un atleta, Pamich è stato un ragazzo costretto a fuggire dalla propria terra: nato a Fiume nel 1933, ha vissuto da adolescente l’esodo giuliano-dalmata e le violenze del secondo dopoguerra. Andrea Bordoli interpreta Abdon da giovane, in un momento segnato dalla guerra, dalla miseria e dalla necessità di resistere. Nonostante la distanza storica, è riuscito a immedesimarsi con naturalezza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Andrea Bordoli ci racconta come ha affrontato il ruolo, cosa ha scoperto studiando quella pagina di storia, e come riesce a tenere insieme scuola, sport, set e sogni per il futuro. Con una maturità sorprendente, ma senza perdere il piacere di essere, semplicemente, un ragazzo che ama leggere One Piece e giocare a tennis.

Quando le è arrivata la proposta di interpretare il giovane Abdon Pamich, che immagine si è fatto di lui?

“Ero ovviamente molto felice. Devo ammettere, però, che non conoscevo Abdon Pamich. Come tanti ragazzi della mia età, non ne avevo mai sentito parlare. Quindi, ho iniziato a documentarmi e ho scoperto che è stato un grandissimo campione. A quel punto ho realizzato quanto fosse importante e anche un onore interpretarlo. È una figura fondamentale nella storia dello sport italiano.

Lei interpreta Abdon da ragazzo, in un periodo della sua vita molto difficile, un momento complesso anche per il contesto storico. Lei, che è un ragazzo di oggi, come si è rapportato a un’epoca così distante, quella del dopoguerra?

“Non è stato semplice. Ho cercato di immedesimarmi il più possibile. Siamo alla fine della Seconda guerra mondiale, un periodo tremendo. Si pensava che fosse finita, ma c’erano ancora tante violenze: le foibe, le persecuzioni, le tragedie. Ho provato a riflettere su cosa potesse significare vivere in un tempo così duro, usando la mia sensibilità. Avrei sicuramente molta paura nel vivere una situazione simile alla sua: sono molto sensibile e queste esperienze mi colpiscono profondamente. Quando ci penso, spero soltanto che certe dinamiche non si ripetano mai più”.

Quale aspetto la spaventerebbe di più?

“Dover lasciare la mia casa. Pamich ha dovuto abbandonare tutto: affetti, casa, radici. Faccio fatica anche solo a immaginare cosa significhi o comporti. Anch’io tengo moltissimo alla mia famiglia, quindi l’idea di essere costretto ad andarmene mi fa davvero paura”.

Se dovesse scegliere un solo ricordo di questa esperienza, quale sarebbe?

“Le persone. Parlarci, conoscerle, passarci del tempo insieme… sono molto socievole. È stato bello condividere un mese intero con loro”.

Ufficio stampa: Francesco Fusco / Biancamano e Spinetti

Dopo aver vissuto questa storia, le è venuta voglia di approfondire davvero quel periodo storico?

“In parte sì. Ho capito molte cose già solo girando il film. Alcune le avevo studiate, ma la curiosità è cresciuta”.

Tiene moltissimo alla sua famiglia. Da chi è composta?

“Ho due sorelle gemelle più piccole e due genitori che da sempre supportano il mio percorso artistico”.

Ma lei perché vuole fare l’attore? Cosa le dà la recitazione?

“Per me la recitazione è qualcosa di speciale. Mi permette di vivere vite che altrimenti non potrei conoscere. Ogni volta è un’esperienza nuova: scopro emozioni, luoghi, persone. È un viaggio continuo che mi affascina molto. Ho cominciato a quattro anni con il teatro”.

Ricorda quel periodo?

“Sì, vivevo a Como e facevo teatro con Max Angioni ed Ester Montalto. Mi hanno insegnato tanto. Dopo due anni, Max ha proposto a me e a mia madre di entrare in una piccola agenzia a Milano. All’inizio facevo solo spot pubblicitari. Poi ho continuato… e sono arrivato fin qui”.

Si divertiva già allora? Ma ha anche capito che è un lavoro, oltre che un divertimento?

“Tantissimo. E sì, assolutamente: so che è un lavoro. Questa ultima esperienza, ad esempio, è stata impegnativa. Giravamo in montagna, d’inverno, e indossavo solo pantaloncini e maglietta a maniche corte. Faceva freddissimo. Lì ho capito quanto servano impegno e resistenza”.

Se ha resistito a tutto questo, vuol dire che ha un sogno. Cosa sogna di diventare?

“Vorrei continuare a fare l’attore. È la mia passione. So però che ho solo 14 anni, che devo studiare e crescere, e che è importante avere anche un piano B”.

Ci ha già pensato?

“Sì. Sarebbe qualcosa di completamente diverso. Mi piacerebbe fare il cameriere”.

Perché proprio il cameriere?

“Lo trovo rilassante. La recitazione è intensa, mentre quel lavoro, anche se richiede pazienza, mi sembra più tranquillo. Inoltre, anche lì si incontrano tante persone diverse ogni giorno. In fondo, è un po’ come recitare: il cameriere deve capire ogni volta come relazionarsi con chi sta dall’altro lato”.

Ovviamente, lei sta ancora studiando. Che istituto frequenta? È difficile conciliare studio e lavoro?

“Frequento liceo coreutico teatrale di Torino. È l’unico in Italia. Studiamo recitazione, danza, canto, dizione… ma anche le materie tradizionali. Non è facile conciliare studio e lavoro ma a novembre, ad esempio, la mia scuola mi ha aiutato tantissimo. Potevo seguire in DAD e i professori mi inviavano le verifiche. Anche i compagni mi mandavano gli appunti. Mi sono sentito comunque parte della classe”.

In una scuola come la sua, dove molti hanno lo stesso sogno, si sente la competizione?

“No, per niente. Quando ho ottenuto il ruolo di Abdon, tutti sono stati contenti per me. Siamo molto uniti e ci sosteniamo a vicenda: la condivisione non è un miraggio, esiste ancora”.

Sul set di ‘Il marciatore’ ha lavorato con molti professionisti. Cosa pensa di aver imparato?

“Tantissimo. Prima di tutto, l’organizzazione. Ho capito cosa significa dare priorità alle cose. Se avevo una pausa, mi collegavo subito in DAD. Ho imparato anche a resistere alla fatica, al freddo. E continuerò a impegnarmi così”.

Ci racconta com’è una sua giornata tipo?

“Quella di oggi è l’esempio perfetto della mia routine settimanale. Mi sono svegliato alle 7:05, sono andato a scuola, ho fatto un’interrogazione di italiano, poi tre ore di danza, anche lì interrogazione. Siamo usciti alle 16:30, poi un’ora e mezza di tennis. Adesso sto facendo questa intervista”.

E il tempo per sé?

“Oggi non c’è stato. Ma il lunedì e martedì ho più tempo. Quando posso, leggo manga, ascolto musica rilassante, parlo con gli amici”.

Le fa paura il fatto che questo lavoro sia così incerto?

“Sì, ci penso. Ma ho solo 14 anni: è ancora difficile da immaginare fino in fondo”.

Ha mai ricevuto dei “no” ai provini?

“Sì. Ma quando succede penso che forse un altro fosse più adatto. L’importante è sapere di aver dato il massimo”.

Per studiare, si è trasferito da Como a Torino. È stato difficile?

“Sì, molto. Non ho lasciato completamente la mia famiglia, perché ci vediamo spesso, ma un po’ sì. Anche gli amici di Como. È stata una scelta difficile, ma l’ho fatta per inseguire il mio sogno. Mi mancano di certo gli affetti ma le persone che ho conosciuto a Torino sono molto simpatiche. Mi trovo bene”.

Anche gli insegnanti?

“Sì. Se ci comportiamo male si arrabbiano – ed è giusto – ma quando sono sereni, sono davvero simpatici. Anche da quel punto di vista, sono fortunato”.

Non si è mai chiesto “chi me l’ha fatto fare”?

“No, perché è stata una scelta mia. Già da prima chiedevo a mio padre e mia madre se esistesse un liceo di recitazione. Loro pensavano ci fosse solo all’università. Poi hanno trovato questa scuola… ed eccomi qui. Ho voluto io intraprendere questo percorso, con le idee chiare sin dal primo momento sulle difficoltà ma anche sull’impegno”.

Quanti set ha frequentato finora?

“Oltre a questo, dove ho il ruolo da protagonista, ho avuto una parte secondaria ne La bambina con la valigia, una puntata di Che Dio ci aiuti e una serie tv che si chiama Chiaroscuro, che però non è ancora uscita”.

In tutte queste esperienze, cos’è che ha imparato e che a scuola non si insegna?

“La pazienza. Sul set si aspetta spesso: per una scena, per un’inquadratura, per un ciak. A scuola si va avanti, sul set bisogna saper aspettare”.

E mentre aspetta cosa fa?

“Leggo manga, scrivo agli amici, ascolto musica, ripasso le battute… dipende”.

I manga ancora una volta. Quali legge?

“Il mio preferito è One Piece, un’avventura continua. Mi piacciono le storie di avventura: sono il mio genere preferito. Ne adoro i personaggi, le emozioni, le storie passate”.

Quindi, se un giorno cercassimo un attore per un One Piece tutto italiano… sapremmo già a chi rivolgerci.

(sorride, ndr): Sarebbe davvero bello, no?

Ha raccontato molto di sé. C’è qualcosa che avrebbe voluto condividere e che non le ho chiesto?

“Sì: mi piace moltissimo lo sport. Da piccolo ho praticato hockey su ghiaccio, poi nuoto – che secondo me è utilissimo – e per un periodo anche golf, ma ho lasciato. Ho fatto calcio, giocavo in porta. L’ultima esperienza è stata con la vela, ma era troppo faticosa. Alla fine, ho scelto il tennis, che è diventato il mio sport preferito. Lo pratico ancora e mi piace anche seguirlo. Mi appassiona davvero.

Il suo impegno nello sport l’ha aiutata a capire la passione – forse anche l’ossessione – che Pamich aveva?

“Lo sport, insieme ai manga, è una delle mie passioni più grandi, oltre ovviamente alla recitazione. Quindi in parte capisco cosa significa sentirsi coinvolti a quel livello. Certo, Pamich era un campione olimpico, si allenava tutti i giorni per anni: un impegno che non posso nemmeno paragonare al mio. Io gioco a tennis una volta a settimana, da qualche anno… Quindi un’idea ce l’ho, ma non posso dire di comprendere davvero quello che ha vissuto”.

Anche perché per lui lo sport era un modo per riscattarsi dalla fame, dalla povertà, dalla fatica della vita.

“Era una realtà completamente diversa dalla nostra. Noi abbiamo la fortuna di poter scegliere. Lui no”.