Andrea Bosca, al cinema con Non è la fine del mondo: “La leggerezza non è una fuga, è una conquista”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una linea sottile che separa ciò che siamo da ciò che pensavamo di diventare. Non è una frattura netta, ma uno scarto silenzioso, che si insinua nel tempo e si deposita nelle scelte, nelle rinunce, nei tentativi falliti e in quelli mai davvero iniziati. È lì che si muove Pietro Scalzi, il personaggio interpretato da Andrea Bosca in Non è la fine del mondo, il film diretto da Valentina Zanella al cinema dal 26 marzo e tratto dal romanzo di Alessia Gazzola. Un uomo adulto, riuscito, apparentemente saldo, eppure attraversato da una tensione più profonda: quella tra il controllo e il desiderio di lasciarsi andare. Il film racconta il percorso di Emma (Fotinì Peluso), una giovane donna precaria che prova a riscrivere la propria vita in una Roma “sognante e caotica”, scoprendo che ciò che sembrava una fine è in realtà un inizio. In questo movimento, Pietro non è il classico antagonista, ma una figura più complessa: un produttore “tenebroso” che incarna una forma di maturità incompleta, ancora in lotta con le proprie rigidità. Andrea Bosca, in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, lo descrive come un uomo che crede profondamente nel potere delle storie, nella loro capacità di cambiare le persone, di offrire rifugio o rivelazione. Eppure, proprio lui fatica ad abitare fino in fondo la propria vita. Vive le esperienze positive con una sorta di peso, come se la felicità richiedesse sempre una giustificazione o, peggio, una colpa. È un tratto che non appartiene solo al personaggio, ma a un’intera generazione che ha imparato a misurarsi più con la mancanza che con la possibilità. In questo senso, Non è la fine del mondo lavora su un paradosso interessante: è una commedia leggera, ma attraversata da domande radicali. Che cosa significa davvero crescere? Quanto possiamo cambiare, e quanto invece restiamo ancorati alle nostre forme di difesa? E soprattutto: è possibile imparare la leggerezza, oppure è qualcosa che si perde per sempre? L’incontro tra Pietro ed Emma diventa allora uno specchio. Da una parte, un uomo che ha costruito una struttura solida ma rischia di restarne intrappolato. Dall’altra, una giovane donna che, pur nella precarietà, conserva una capacità di adattamento e una fiducia nel possibile. Non è solo uno scontro generazionale, ma un dialogo tra due modi diversi di stare al mondo. Ed è proprio in questa tensione che Andrea Bosca trova il punto più interessante: l’idea che la frantumazione non sia un fallimento, ma un passaggio. Che non tutto debba essere ricomposto subito. Che esista una parte di noi che resiste, anche quando tutto il resto si incrina. È lì che si apre uno spazio nuovo, meno controllato, forse più autentico. Parlare con Andrea Bosca significa entrare in questo spazio. Un luogo in cui il lavoro dell’attore si intreccia con un percorso personale fatto di domande, di responsabilità e di una consapevolezza che arriva solo col tempo: la leggerezza non è superficialità, ma una forma di maturità. E, forse, anche un atto di coraggio.

Chi è Pietro dal suo punto di vista?

“Per me Pietro è un uomo che nutre un grande rispetto per le storie e per il talento. Conosce profondamente la forza che una narrazione può avere: può cambiarti la vita, offrirti sollievo in un momento difficile, oppure aiutarti a comprendere aspetti di te che ignoravi. Da questo punto di vista, è una persona estremamente vitale. Allo stesso tempo, però, vive le esperienze positive con una certa gravità, quasi con un senso di colpa. Questo emerge anche attraverso lo sguardo di una donna che è stata con lui e, quindi, di qualcuno che lo conosce bene e lo osserva dall’esterno. È un aspetto interessante, perché riguarda molti di noi: esiste una parte che resta ancorata ai problemi, al dolore, alle separazioni, alle difficoltà. Sarebbe invece importante imparare una certa leggerezza, riuscire a dirsi: ‘Non è la fine del mondo, possiamo andare oltre e concederci anche momenti felici’. Non è una conquista automatica con l’età. Anche una persona adulta può trovarsi a doverla ancora apprendere. Al contrario, qualcuno più giovane come Emma nella storia, pur affrontando difficoltà concrete come la ricerca di un lavoro, può essere più diretto, più pragmatico, e accettare: ‘Questo obiettivo non è raggiungibile, vedremo più avanti’. Questo contrasto è molto significativo”.

È interessante anche il modello di mascolinità che propone Pietro, perché sarebbe stato facile ridurlo a uno stereotipo, al classico uomo di potere alla guida di una società di produzione.

“Infatti, non è affatto così. È una persona che desidera realizzare film e progetti di valore, anche di nicchia. Ha opinioni forti ed è consapevole della propria maturità e, quindi, sa dire dei no, ma allo stesso tempo segue un codice interiore molto preciso. Il rischio, semmai, è la rigidità: avere convinzioni così solide da rendere difficile ogni apertura. Rivedendo il film, ci sono un paio di momenti in cui non condivido le sue scelte: potrebbe comportarsi diversamente, ma non riesce a farlo. Ed è proprio questo il punto interessante: osservare un uomo compiuto che, nonostante tutto, incontra ancora dei limiti. È un ritratto molto onesto, e anche molto bello. Va riconosciuto anche alla scrittura il merito di aver costruito una mascolinità di questo tipo”.

Nelle mani di qualcun altro sarebbe potuto diventare più stereotipato, mentre qui resta una figura in evoluzione: il dubbio è ciò che lo rende più affascinante.

“C’è un momento in cui il personaggio entra in crisi. Una crisi che nasce anche dall’incontro con una ragazza più giovane, che magari affronta molte difficoltà, ma possiede un’integrità e una gioia di vivere capaci di metterlo in discussione. Ho attraversato questo percorso proprio lavorando al film. È una commedia leggera, ma, come spesso accade, la leggerezza può essere molto incisiva, quasi come una lama sottile che arriva in profondità. Durante il lavoro ho imparato molto da questa storia”.

Il film mette a fuoco anche il confine tra ambizione e identità, quello che oggi si definisce ‘scarto’, cioè la distanza tra ciò che volevamo essere e ciò che siamo. Il suo personaggio se lo chiede. E Andrea Bosca?

“Lo scarto esiste. Oggi, però, il mio riferimento è ‘Posso ancora fare tutto’. L’onnipotenza della giovinezza forse è finita, ma al suo posto nasce una consapevolezza diversa: il tempo non è infinito e cresce il desiderio di evolversi e assumersi responsabilità. Il punto è non vivere ogni mancato risultato come una colpa. Quando si desidera raggiungere un obiettivo e non ci si riesce, si tende a trasformarlo in un peso. La leggerezza sta anche nel cambiare prospettiva: si tratta di un dato oggettivo, è lo sguardo a trasformarlo in problema. Osservandolo diversamente, può diventare proprio la direzione da seguire; occorre solo trovare il modo per arrivarci. E questo significa anche imparare da chi affronta la vita con maggiore fiducia e apertura, spesso perché ha attraversato meno frantumazione interiore. Da questo punto di vista sto imparando molto da Pietro Scalzi”.

Ufficio stampa: Upgrade Artist / Arianna Monteverdi

Ha usato due parole come ‘leggerezza’ e ‘frantumazione’. Pensando all’Andrea attore, dove ha trovato leggerezza e dove ha dovuto confrontarsi con la frantumazione?

“La leggerezza è arrivata con il tempo. Dopo vent’anni di lavoro, l’ansia degli inizi, anche molto intensa, si è trasformata in uno strumento utile. È diventata un’alleata: mantiene viva l’attenzione, evita la ripetizione, spinge a cercare sempre una verità più profonda. La ricerca è costante. Mi torna in mente una frase di Al Pacino: ‘Lottiamo con le unghie e con i denti per un centimetro’, quel margine in più di verità. È qualcosa che va cercato continuamente. Oggi, però, questo percorso è più leggero: non lo vivo più come un fallimento se non raggiungo subito un risultato. Fa parte del processo. Inoltre, l’esperienza insegna che anche nei momenti difficili è possibile trovare una via d’uscita. Per quanto riguarda la frantumazione, la lezione che sto apprendendo è restarci dentro. Non è necessario ricomporre tutto immediatamente né sostituire ciò che si rompe. Quando qualcosa si frantuma, prima di intervenire in modo affrettato, bisogna attraversare quel momento. È doloroso, faticoso, anche spaventoso… e poi comprendere un aspetto fondamentale: l’integrità personale non dipende da ciò che si rompe. Se esiste una parte davvero solida dentro di noi, quella non si disintegra. Tutto il resto, quando si incrina, può diventare occasione di apprendimento. Per questo oggi considero la frantumazione un passaggio, non una colpa”.

“Colpa” è un termine ricorrente: prima parlando del personaggio, ora parlando di lei.

“Sì, perché credo che ciascuno debba confrontarsi con le proprie zone d’ombra. Non può essere sempre responsabilità degli altri, né si può pensare che siano sempre gli altri a essere in errore. Quando si desidera ottenere un risultato, è facile attribuire all’esterno le difficoltà, immaginando che il problema risieda negli altri. Ma non è sempre così. Questo mi è chiaro soprattutto in alcuni ambiti, come il lavoro: lì ho sempre assunto la piena responsabilità, sia per ciò che ha funzionato sia per ciò che non ha funzionato. Le scoperte più profonde arrivano invece nelle relazioni. In quel contesto ci si accorge di aver spesso pensato che fossero gli altri a non funzionare, che il problema fosse sempre ‘quella persona’. Oggi, con maggiore serenità e leggerezza, sto iniziando a dire che forse sono io a compromettere gli equilibri. Questo cambia completamente la prospettiva. Non significa dividersi o giudicarsi, ma assumersi la responsabilità e riconoscere che ci sono aspetti su cui è ancora necessario crescere. In questo senso mi sento anche esposto, perché Pietro Scalzi racconta con precisione una realtà che riguarda la generazione dei quarantenni. Credo che i più giovani possano riconoscersi nel film, ma anche cogliere il rapporto con la nostra generazione. E gli adulti, a loro volta, sono chiamati ad ammettere che queste dinamiche esistono. Il valore aggiunto è che tutto questo è inserito in una commedia leggera: chi desidera riflettere può farlo, altrimenti può semplicemente godersi la storia. Spesso è ciò che non ci si aspetta che lascia un segno più profondo”.

In Non è la fine del mondo, c’è anche un’altra riflessione molto forte, legata al concetto di arte. Penso al personaggio di Tessai, interpretato da Paolo Rossi, e alla sua idea di arte con la A maiuscola: il film invita a interrogarsi su ciò che si cerca come artisti e su ciò che si trova davvero.

“Per lavorare su quella dimensione ho dovuto chiedermi quale potesse essere, per me, un’ossessione simile. Ho pensato a un libro che è stato molto importante nella mia formazione, qualcosa che mi ha profondamente coinvolto da ragazzo. Porto sempre con me questi riferimenti, anche sul set: sono elementi personali, quasi segreti, che attivano un processo interiore e che poi trasferisco ai personaggi. Nel film emerge anche un altro aspetto interessante, quando si suggerisce che il pubblico dovrebbe andare al cinema con la stessa disposizione con cui si entra in chiesa, non con l’attenzione frammentata tipica della visione domestica. Può sembrare un’affermazione estrema, ma contiene un fondo di verità: oggi la capacità di concentrazione è messa alla prova, e quindi è necessario trovare nuove modalità di racconto che tengano conto di questa condizione. Apprezzo molto il cinema proprio per questo: riuscire a costruire una narrazione compiuta in due ore, attraverso un numero limitato di scene, è qualcosa di altissimo. Di recente, assistendo a uno spettacolo, ho riflettuto su quanto sia sorprendente ciò che siamo in grado di creare. C’è un elemento che accomuna Pietro Scalzi, Tessai e anche me: il cinema. Ha una forma e un tempo dell’attenzione molto precisi. È progettato per offrire un’esperienza specifica, e chi riesce a costruirla ha tra le mani qualcosa che può arrivare in profondità. In fondo si tratta di due ore, ma quando un’opera è ben realizzata può avere un impatto molto forte”.

E rispetto alle serie? Tessai, scrittore, non desidera che da un suo romanzo venga tratta una serie…

“Le serie oggi hanno un grande vantaggio. Non condivido l’idea, espressa da Tarantino, che siano tutte assimilabili a delle soap opera. È una posizione che fa riflettere, ma non mi convince. Ne apprezzo molte e, quando sono realizzate con qualità, riconosco che alcune storie trovano nella serialità la loro forma ideale. Un esempio è Breaking Bad, una delle mie preferite. È uscita anche Daredevil, che trovo molto efficace: è una storia che al cinema non avrebbe lo stesso respiro. Ha bisogno di tempo e sviluppo, e la forma seriale le si adatta perfettamente. Al cinema, almeno finora, non ha trovato una versione altrettanto convincente. Alcuni racconti richiedono quello spazio, ed è giusto che esista. La visione di Tessai sull’arte è molto radicale. Ed è una visione che lo espone anche a un certo rischio. Può sempre arrivare qualcuno, come Emma, la ‘ragazzina’ del film, a mostrargli che la sua prospettiva non è assoluta. Quando si crede profondamente in un’idea, si può finire per considerarla l’unica possibile. È una forma di rigidità: la propria visione diventa misura universale. In realtà è semplicemente il modo in cui si percepisce il mondo, ma questo può portare a trascurare altre possibilità. Tessai mi affascina molto, perché anche quando appare leggero o ironico, conserva una profondità significativa. C’è poi un aspetto che ho riscontrato spesso negli artisti: a volte una grande sensibilità creativa si accompagna a fragilità in altri ambiti della vita. È una dinamica frequente: mi è capitato di incontrare persone così, anche se preferisco non fare nomi”.

Potrei farrne anch’io: un grande regista, molto amato in Italia, ma nei rapporti umani estremamente carente.

“Il punto è proprio questo: quella persona si esprime attraverso il proprio lavoro, è lì che manifesta la propria capacità di amare. Se riuscisse a farlo anche nella vita quotidiana, forse non farebbe ciò che fa. In fondo anche il mio personaggio è così. A un certo punto gli viene chiesto se qualcosa gli importi davvero, e lui risponde di no. Dice che non gli importa, ma che attraverso il racconto di quelle storie riesce a essere la versione migliore di sé. Eppure, è evidente che, in profondità, si sottrae. È un uomo che non mostra facilmente il proprio cuore”.

Per completezza: ha accennato a un libro, ma non ne ha indicato il titolo. È una scelta dettata da riservatezza?

“Non si tratta di riservatezza, ma di protezione. Tendo a custodire i miei strumenti di lavoro, i miei riferimenti personali. Posso però dire che ha a che fare con Carmelo Bene. In generale, la sua opera è sempre stata per me un punto di riferimento importante. Se dovessi trovare un parallelo, direi che Tessai può ricordarlo, per certi aspetti”.

Prima parlava della “versione migliore di sé”. Andrea Bosca, oggi, come attore, ritiene di averla raggiunta oppure sente che il percorso è ancora in evoluzione?

“La risposta più efficace a questa domanda l’ha data Matthew McConaughey quando ha vinto l’Oscar: ‘I’m chasing my hero’. Mi riconosco molto in quella frase. Avrei voluto avere questa consapevolezza anche in diversi momenti difficili, quando attraversavo delle crisi. La verità è che, se si continua a lavorare, a crederci, a presentarsi ogni giorno, a studiare e a investire nella propria formazione – ed è qualcosa a cui tengo molto – con il tempo ci si accorge di essere cambiati, di essere cresciuti. Il miglioramento passa anche attraverso gli incontri: autori, persone che affidano ruoli significativi, progetti più visibili o con contenuti forti. Mi riconosco in questo tipo di lavori. Non devono necessariamente essere impegnativi in senso pesante: anche una commedia romantica, come questo film, può essere leggera e allo stesso tempo ricca di contenuti. Ed è proprio questo che nutre e favorisce la crescita artistica. Sento anche il desiderio di confrontarmi con autori più giovani. Trovo stimolante che Non è la fine del mondo sia un esordio, l’opera prima di finzione di qualcuno che ha già esperienza nel documentario ma appartiene a una nuova generazione. Credo che questa generazione abbia molto da esprimere. Ho avuto modo di conoscerla: sono persone preparate, con idee chiare. Sarebbe importante sostenerle, metterle nelle condizioni di produrre e trovare modalità per rendere più dinamico il sistema, rilanciando il cinema italiano. È un momento in cui, anche a livello internazionale, esistono opportunità concrete: le risorse ci sono, è necessario investire”.

Se dovesse indicare l’elemento che ha inciso di più nel suo percorso tra talento, studio e fortuna, quale sceglierebbe?

“Lo studio, senza esitazioni. La determinazione, in fondo, è anche una forma di impegno verso se stessi: significa stabilire che su certi aspetti non si è disposti a cedere. E lo studio non coincide solo con l’apprendimento teorico. A volte significa essere presenti, liberarsi dai pensieri superflui e restare davvero nella scena, nel rapporto con i colleghi, nel momento. Altre volte è invece un lavoro concreto e approfondito. In questi giorni, per esempio, mi trovo a Bari per il Film Festival: l’ultima volta che ero qui stavo interpretando Pannella, avevo venti chili in meno. Era una fase completamente diversa. Questo aspetto mi appassiona: è il modo in cui entro in relazione con il mondo. Ci sono ambiti in cui mi riconosco meno, come l’organizzazione di viaggi o vacanze: in quei casi ho bisogno di affidarmi agli altri. Non è una mia competenza naturale. Se però mi viene chiesto di interpretare un marinaio su un battello in Grecia, allora mi immergo completamente in quell’esperienza. Ho sempre utilizzato il lavoro come strumento di conoscenza. Oggi, però, sento il bisogno di affiancare a questo anche esperienze personali al di fuori del lavoro”.

In fondo ritorna il tema di prima: leggerezza e frantumazione.

“Sì, esattamente. Abbiamo parlato a lungo di senso di colpa; oggi parlerei piuttosto di pienezza, di piacere nel vivere ciò che accade. È una fase in cui desidero godere di ciò che faccio, nella vita e nel lavoro. Scelgo i progetti cercando di dare il massimo, ma con un principio chiaro: ciò che si fa va fatto fino in fondo. Per citare ancora Matthew McConaughey, nel suo libro esprime un’idea molto semplice: evitare le mezze misure. Quando si lavora con persone davvero competenti, le parole diventano secondarie. Anche senza parlare molto, in scena si raggiunge un livello di presenza totale. Si entra in uno spazio più esigente, più intenso. Le richieste aumentano, ma cresce anche il coinvolgimento. I progetti acquistano forza, urgenza, vitalità. Ed è proprio questo a renderli così significativi”.

Se oggi potesse incontrare il giovane Andrea agli inizi del percorso, cosa gli consiglierebbe di non sottovalutare?

“Le lingue, la psicoterapia perché è efficace, l’alimentazione e gli investimenti. Sono ambiti in cui è necessario acquisire competenze, soprattutto con una formazione umanistica, dove spesso mancano strumenti pratici. Sugli investimenti, in particolare, direi una cosa chiara: non è il semplice risparmio a costruire qualcosa. Occorre comprendere come gestire le risorse e come reinvestirle. Lo stesso vale per il lavoro artistico: ciò che si studia è una base. Serve per accedere alla professione, ti qualifica, soprattutto se hai avuto buoni maestri. Poi, però, è necessario saper creare, immaginare, reinventarsi continuamente. In fondo il principio è simile: ciò che resta fermo si deteriora; ciò che si rimette in circolo cresce. È naturale che questo comporti timore, e spesso si tende a un atteggiamento troppo prudente. È invece importante coltivare anche una parte capace di mettersi in gioco”.

Lei quanto si è messo in gioco?

“Mi sono esposto, sì. Anche perché convivo con una certa ansia, e quell’ansia spesso segnala la presenza di qualcosa di rilevante. La paura c’è, e a volte può essere anche paralizzante. Tuttavia, non ho mai accettato di tirarmi indietro. Mi sono sempre detto: ho delle difficoltà, ma mi presento comunque. Ogni giorno. È una forma di costanza che considero un piccolo punto di forza”.

Lei svolge questo lavoro da molti anni ed è nella posizione di trarre un bilancio. Premesso che molti attori parlano di una dimensione terapeutica, per lei la recitazione è stata più consolatoria o più provocatoria?

“Direi provocatoria. I risultati più significativi sono arrivati nei momenti di maggiore scomodità, quando era necessario trovare soluzioni. Questo non significa che la difficoltà sia sempre la chiave. La verità è che la vita, i desideri e i bisogni orientano il percorso, e si finisce per incontrare ruoli, gruppi di lavoro e persone – nel lavoro come nelle relazioni – che risuonano con quelle direzioni. Per questo è importante scegliere in modo autentico e seguire quella traiettoria. Anche perché, se si cerca di evitarla, prima o poi ci si ritorna comunque. Meglio affrontarla con consapevolezza. Spesso ho la sensazione che le esperienze arrivino nel momento giusto: certi ruoli, certi film si presentano quando è necessario confrontarsi con determinate questioni”.

Se dovesse mettere in relazione recitazione e speranza, come le collegherebbe?

“Per me coincidono. Quando la recitazione raggiunge una dimensione profonda, quando è autentica, diventa liberatoria. L’attore non è più schiacciato da ciò che interpreta, ma riesce a dominarlo. Penso, per esempio, ad Hamnet, un film sul lutto: se gli attori fossero solo immersi nel dolore, non potrebbero trasmettere quel senso di superamento che invece arriva. Ecco perché la recitazione è una forma di speranza: racconta l’essere umano ad altri esseri umani e suggerisce che non si è riducibili a un’unica dimensione. È il motivo per cui i greci avevano la tragedia: serviva a vivere esperienze intense, anche estreme, per comprenderle. Non significa che si debbano vivere esistenze tragiche. Ma queste storie aiutano a interpretare il mondo, gli altri, se stessi. La speranza viene meno quando si smette di interrogarsi sul punto di vista altrui. Il contrario della speranza è la violenza. Per questo la recitazione, anche quando rappresenta la violenza, mantiene una funzione liberatoria. Ed è anche per questo che non ritengo accettabile l’uso della violenza per ottenere determinati risultati nella recitazione: è una deriva inutile. Non è necessario infliggere sofferenza per raggiungere la verità scenica. Gli stessi esiti si possono ottenere attraverso consapevolezza e lavoro. Esistono molti esempi, anche in opere molto intense, che lo dimostrano. Gli attori vogliono sempre fare bene: non sono lì per compromettere un progetto”.

Altrimenti bisognerebbe rimettere in discussione anche il concetto stesso di ambizione.

“Mi viene in mente una riflessione di Peter Brook: non si può chiedere a un attore di camminare su un tetto o a testa in giù, ma se si creano le condizioni giuste, troverà comunque una soluzione. Esiste sempre una via. Ed è giusto che ci sia una responsabilità condivisa, sia da parte di chi dirige sia da parte di chi interpreta. Gli esseri umani tendono sempre a trovare un modo per andare avanti”.

Un’altra forma espressiva che la riguarda è la scrittura. Che spazio occupa oggi nella sua vita?

“È una dimensione privata, laterale, che riemerge a tratti. Scrivo appunti, sviluppo idee. È una pratica che mi nutre molto, anche se meno visibile e meno orientata alla produzione. Per anni ho sentito il bisogno di fissare alcuni passaggi della mia vita, soprattutto durante la formazione: la lettura, la poesia, gli innamoramenti. Poi c’è stata una pausa. In seguito, ho ripreso quei materiali, ho avuto anche l’occasione di pubblicarli – pur non avendo scritto con quell’intento – e da lì qualcosa si è riattivato. Oggi ritorna in modo intermittente. Ha molto a che fare con un’apertura emotiva costante. Per me è stata una forma di educazione sentimentale: scrittura, ascolto, relazione”.

Questo ascolto si riflette anche in altre esperienze, come Every Child Is My Child. Che cos’è oggi per lei?

“È un luogo di riferimento positivo, un’isola felice. È un impegno condiviso con persone con cui si realizzano iniziative concrete, con un impatto reale. È una comunità attiva da anni, seguita da molte persone. L’obiettivo è dare voce a chi non ne ha, a chi non dispone delle risorse per vivere pienamente l’infanzia. È anche un modo di stare nel mondo, di sentirsi parte di una comunità più ampia. Di fronte a ingiustizie e violenze, si prova a intervenire, anche in misura limitata. Il valore sta nell’unione tra azione concreta e riflessione culturale. Noi artisti impariamo molto da questa esperienza, dai bambini e da chi lavora con loro. Ci sono persone che hanno dedicato la vita a questo e dimostrano che è sempre possibile fare qualcosa, anche arrivare a Gaza quando dicono che non è possibile farlo: anche nelle situazioni più difficili esiste uno spazio d’azione. Questo crea legami e offre forza”.

In fondo si tratta sempre di vivere con ‘il cuore aperto’.

“Sì, ed è quasi un gesto controcorrente. L’ho percepito anche assistendo ad Hamnet: è un messaggio che ritorna, nei laboratori, nel lavoro, nei film. A volte penso che il teatro dovrebbe entrare stabilmente nelle scuole. Potrebbe incidere molto, anche nella gestione dell’aggressività e della violenza”.

E pensare che c’è chi considera il teatro a scuola una perdita di tempo…

“In realtà è tempo necessario per smarrirsi, ed è proprio questo il suo valore. È uno strumento di crescita, una ricchezza che non si può acquistare”.

Curiosamente, in Non è la fine del mondo, ritrova come compagna di scena Fotinì Peluso, con cui aveva già lavorato in Romanzo famigliare.

“Sono molto felice di aver incontrato nuovamente Fotinì. È un’attrice di grande talento: profonda, sensibile, ma anche molto rigorosa. Merita pienamente il percorso internazionale che sta costruendo. Ha portato avanti il suo personaggio con grande determinazione. È molto capace e anche estremamente brillante. Ed è stato bello rivedersi, perché non si ritrova mai la stessa persona: si riconosce qualcosa di familiare, ma si scopre anche un’artista più consapevole, più sorprendente. È come correre con un amico e accorgersi che si è allenato: era già forte, ma ora lo è ancora di più”.