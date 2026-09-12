Andrea Camplone grave dopo un malore mentre giocava a padel, ex calciatore ricoverato a Pescara

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ex capitano del Pescara Andrea Camplone è ricoverato in terapia intensiva a causa di un malore che lo ha colpito mentre giocava a padel. Secondo le ultime informazioni, l’allenatore ed ex difensore è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico dopo un arresto cardiaco subito durante la partita a Montesilvano, nella provincia abruzzese.

Il malore durante la partita di padel

L’ex calciatore è stato colto dal malore improvviso mentre si trovava in un campo di padel nel comune in provincia di Pescara dove vive, nel pomeriggio di venerdì 11 settembre.

Come riportato dai presenti, mentre giocava Camplone si è accasciato all’improvviso privo di sensi, facendo scattare immediatamente l’allarme. Il 60enne è stato soccorso immediatamente dal medico del centro sportivo che ha effettuato le prime manovre di rianimazione.

ANSA

Andrea Camplone in rianimazione dopo l’intervento: come sta

Dopo diversi tentativi da parte del personale del 118 arrivato sul posto, tramite l’utilizzo anche di un massaggiatore cardiaco automatico, l’ex calciatore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica in emodinamica, un intervento mini-invasivo senza il ricorso di procedure a “cuore aperto”.

Da quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti di Ansa, Camplone sarebbe al momento ricoverato in rianimazione in condizioni stabili, ma la prognosi rimane riservata.

La carriera dell’ex capitano del Pescara

Il malore che ha colpito Andrea Camplone sta tendendo in apprensione i tifosi del Pescara, società di cui è una storica bandiera con nove stagioni e due promozioni in Serie A, ma anche tutto il mondo del calcio italiano.

Nella squadra della sua città l’ex difensore ha fatto tutta la trafila, dalle giovanili agli esordi tra i professionisti e nella massima serie, fino a ottenere i gradi di capitano, racimolando con i Delfini 188 presenze totali, dal 1984 al 1992.

Dopo l’ultima promozione in Serie A con il club abruzzese, Camplone ha militato per tre stagioni al Perugia, con cui è ritornato nel massimo campionato, per poi passare all’Ancona nel 1996 e chiudere la carriera al Gubbio nel 1998-99.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera da allenatore con esperienze, tra le altre, a Lanciano, Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena, Catania e Arezzo.

A Pescara è tornato sedendo in panchina per un breve periodo nel 2007, mentre nel 2013-14 ha riportato il Perugia in Serie B.