Andrea Cavallari evaso, qualcuno può averlo aiutato nella fuga: l'inchiesta si allarga, dubbi sui complici

Ipotesi di favoreggiamento per la fuga di Andrea Cavallari. Qualcuno potrebbe averlo aiutato, tra gli amici del paese e conoscenze fatte in carcere, dal quale aveva accesso a più telefoni per comunicare con l’esterno.

Possibili complici

Andrea Cavallari, 26 anni, è evaso dal carcere dopo aver discusso la tesi di laurea. Aveva un permesso, senza monitoraggio, e gli è stato così più facile svanire nel nulla. Forse però è stato aiutato da qualcuno.

Si aprono diverse piste ed esiste infatti un fascicolo per favoreggiamento. Cavallari aveva accesso a diversi telefoni dall’interno del carcere, con i quali avrebbe potuto comunicare con l’esterno e organizzare la fuga. Qualcuno poi lo aspettava con il motore acceso.

ANSA In foto il processo per il caso di Corinaldo

Ma le indagini non riguardano solo l’interno del carcere, bensì anche l’esterno, dove l’inchiesta per favoreggiamento apre a una pianificazione della fuga nei minimi dettagli con possibili complici, amici della cosiddetta “banda dello spray”.

Il lavoro degli inquirenti quindi si concentra sulla rete delle relazioni dell’evaso, tra familiari, amici e compagni di cella.

Esclusa l’ex fidanzata

Dalla lista dei possibili sospetti è stata esclusa l’ex fidanzata, che non era stata neanche indagata per la strage di Corinaldo. Raggiunta dagli inquirenti, ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con l’evaso.

Ci sono invece ipotesi più concrete, come quella di un amico che lo avrebbe caricato in auto dopo il pranzo in un ristorante con i familiari. In quell’auto c’erano anche il patrigno e la nonna. Da lì la fuga che porta Cavallari lontano, forse in un paese dell’Est.

Infine, l’ultima ipotesi investigativa più concreta riguarda i telefoni che Cavallari aveva durante la detenzione: con questi comunicava all’esterno e potrebbe aver pianificato così la fuga.

Proprio secondo alcune ricostruzioni pubblicate dal Corriere della Sera, anche durante il pranzo con i genitori Cavallari avrebbe avuto con sé un dispositivo.

Il permesso speciale

Il permesso concesso a Cavallari non era un premio, ma un’opportunità. Infatti aveva la possibilità di rientrare in un percorso di reinserimento concreto. La fuga ovviamente cambia tutto, soprattutto perché non sembra un gesto impulsivo ma un piano ben studiato.

Mentre la caccia all’uomo diventa internazionale e il cerchio si stringe intorno a Cavallari, si fanno i conti su che cosa andrà incontro in seguito. Il condannato aveva già scontato metà della pena a 10 anni e 11 mesi per omicidio, lesioni aggravate, furto e rapina.

Poteva ottenere benefici e misure alternative alla detenzione, ma con la fuga perde tutto questo.

La procedura in genere prevede che il magistrato di sorveglianza decida, senza necessità del parere dell’équipe composta da educatori, criminologi e agenti penitenziari, di concedere il permesso.

Si tratta di un iter diverso rispetto ai permessi premio, che invece richiedono una valutazione più approfondita, come spiega Il Messaggero.