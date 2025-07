Andrea Cavallari fermato a Barcellona, il condannato per la strage di Corinaldo rintracciato dopo 14 giorni

Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo evaso il 3 luglio, dopo la discussione della sua tesi di laurea all’università di Bologna, è stato individuato e fermato a Barcellona, in Spagna. Dopo aver discusso la tesi, Cavallari non era rientrato nel carcere di Bologna, dove era detenuto.

Andrea Cavallari è stato individuato e fermato a Barcellona nella mattinata di giovedì 17 luglio. Lo ha reso noto il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, in stretto raccordo con tutte le altre forze dell’ordine.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il 26enne sarebbe stato catturato a metà mattinata mentre passeggiava in strada.

ANSA

L’intervento dei vigili del fuoco il giorno della strage di Corinaldo.

Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario al ministero della Giustizia, ha commentato la cattura di Andrea Cavallari. Le sue parole:

“Complimenti al NIC e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria per l’operazione internazionale, svolta sotto il coordinamento della Procura di Bologna e della Procura Generale di Ancona, che ha consentito di rintracciare e catturare in Spagna Andrea Cavallari, condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo e resosi irreperibile durante la fruizione di un permesso. Un’azione rapida ed efficace, che dimostra la professionalità e la determinazione dello Stato nel perseguire chi tenta di sottrarsi alla giustizia. Chi semina morte e violenza non può pensare di farla franca. Lo Stato c’è, è forte e non arretra di un passo”.