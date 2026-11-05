Andrea Corsini, regista di ‘Ferine’: “Fare un film, per un outsider, è un atto di resistenza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Che cosa resta dell’essere umano quando la civiltà smette di contenerne gli istinti più profondi? È uno degli interrogativi al centro di Ferine, primo lungometraggio di Andrea Corsini, nelle sale italiane dal 5 novembre con Adler Entertainment. Tra horror, thriller e dramma psicologico, il film racconta il dolore di Irene, una donna segnata da un trauma che la conduce verso una progressiva regressione, mettendo in discussione il confine tra natura umana e animale. Interpretato da Carolyn Bracken, Caroline Goodall e Paola Lavini, con le musiche di Pino Donaggio, Ferine affronta la maternità, la violenza e le conseguenze di un dolore che non trova espressione. Sullo sfondo, una provincia bresciana fatta di campagne, capannoni industriali e architetture brutaliste, lontana dall’Italia da cartolina. Ma dietro il film c’è anche una storia personale. Originario di Castegnato, Andrea Corsini ha cominciato a lavorare giovanissimo, passando dall’officina alla progettazione CAD, mentre coltivava da autodidatta la passione per il cinema. Nel 2009, durante la sua prima visita alla Mostra di Venezia, si era promesso che entro dieci anni avrebbe presentato un proprio film al festival. Nel 2019 quella promessa si è realizzata con il cortometraggio Ferine, dal quale è nato il lungometraggio. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Andrea Corsini racconta la lunga gestazione del progetto, il rapporto con l’horror e con i suoi maestri, la scelta di rappresentare la maternità attraverso l’istinto e la violenza. E riflette sul cinema italiano, sull’importanza di raccontare i propri territori e sul prezzo personale ed economico che può comportare il tentativo di trasformare un sogno in un mestiere.

Vorrei partire da Andrea Corsini prima di Ferine. In un’intervista rilasciata a Venezia nel 2019 raccontava di aver cominciato a frequentare il festival da spettatore, con il desiderio di diventare regista. Quando ha capito che guardare i film degli altri non le bastava più e che aveva bisogno di costruire un proprio immaginario?

“Ho cominciato a sognare di fare cinema nel 2009, quando sono andato per la prima volta a Venezia. Sono sempre stato appassionato di cinema, ma nella vita facevo l’operaio. In seguito sono passato alla progettazione CAD, in provincia di Brescia. Avevo un computer con una connessione a Internet e avevo cominciato a scrivere delle pseudo-recensioni su un sito, 35mm. Era un modo per coltivare una passione, senza considerare il cinema una possibilità professionale. Poi è arrivata la Mostra di Venezia. Ricordo esattamente il momento in cui me ne sono andato e mi sono detto: ‘In dieci anni devo avere un film qui’. Sembrava una delle tante promesse che si fanno a se stessi, ma quell’obiettivo non mi ha più abbandonato. Ho cominciato a studiare la tecnica cinematografica. Non avevo mai visto da vicino una macchina da presa, non avevo alcuna esperienza. Ho la terza media e ho iniziato presto a lavorare. Lo stimolo a mettermi in discussione e a provare a fare cinema è cresciuto parallelamente al mio lavoro”.

Il passaggio dalla passione al lavoro, però, non è stato immediato. Come ha mosso i primi passi?

“Nel 2010 sono riuscito a realizzare un piccolo cortometraggio, Non nel mio giardino. Avevo coinvolto Paolo Briguglia e Giorgio Carminati e lavorato con una piccola casa di produzione bresciana. Me ne occupavo fuori dall’orario di lavoro, mentre continuavo a vivere una quotidianità fatta anche di ore trascorse in coda sulla tangenziale. La postproduzione del corto è stata realizzata a Berlino, perché quei ragazzi bresciani avevano una piccola casa di produzione anche lì. Quando li ho raggiunti, ho collaborato al montaggio e seguito i loro progetti, tra videoclip e altre produzioni. A quel punto ho deciso: ‘Mollo tutto, mi trasferisco qui e vediamo se riesco a costruirmi una carriera’. In realtà, il percorso è stato discontinuo. Lavoravo con loro, poi siamo tornati a Brescia, ma di regia non facevo quasi più nulla, a parte videoclip e piccoli spot. Nel frattempo avevo cominciato a immaginare una storia. Ho recuperato alcune vecchie cartelle sul computer e ho scoperto che già nel 2015 avevo iniziato a inventarmi questa famiglia selvaggia. Lo sviluppo e la scrittura di Ferine sono diventati anche la mia scuola di cinema”.

Lei viene da Castegnato, in provincia di Brescia, un territorio che ritroviamo anche nel film. Ma il suo percorso l’ha portata a spostarsi parecchio, prima di tornare alle origini. Com’è andata?

“In quegli anni ho cercato di costruirmi una carriera autonoma, fuori da quella casa di produzione. Mi sono trasferito a Barcellona, perché avevo conosciuto alcuni ragazzi che lavoravano in una casa di produzione locale. Poi, nel 2017, sono tornato al mio paese, a casa mia, e ho ricominciato a mandare curriculum per lavorare in officina. Non si aprivano prospettive. Proprio in quel momento mi è arrivata una mail da Milano Film Network, al quale avevo mandato il soggetto di questo film, ancora embrionale, per partecipare al programma di sviluppo In Progress. Sono stato selezionato e ho cominciato a venire a Milano per seguire incontri e corsi. Ho ricominciato a crederci. Nel 2017 il progetto è arrivato al pitch finale, l’occasione in cui, per la prima volta, ho presentato il film a produttori, distributori e altri interlocutori del settore. Ho ricevuto molti commenti positivi, ma non ne è nato nulla. E ne comprendo le ragioni. Mi presentavo all’industria con un progetto ambizioso, ma senza avere praticamente niente in mano: nessun percorso accademico, nessun partner di scrittura, nessun piccolo produttore già interessato. E fare un film è già difficile in generale. L’unica strada era girare un cortometraggio. Mi sembrava il modo per presentarmi a quegli interlocutori con qualcosa di più concreto. Volevo però sfruttare al meglio l’occasione: il corto non doveva essere soltanto un lavoro autonomo, ma anche una sorta di proof of concept del lungometraggio. È nato così Ferine, il cortometraggio del 2019. E proprio quell’anno è arrivato a Venezia. Erano trascorsi esattamente i dieci anni che mi ero dato come obiettivo quando ero andato al festival da spettatore”.

Una promessa mantenuta. Ma tra il cortometraggio e il lungometraggio passano sette anni. Quanto è cambiato il suo sguardo in questo intervallo? Ha avuto la sensazione di approfondire la stessa ossessione o di raccontare, a un certo punto, una storia completamente diversa?

“Dal punto di vista della struttura narrativa, in questi anni il film è cambiato parecchio. È cambiato anche il mio modo di affrontare la scrittura. Dopo il cortometraggio mi sentivo un po’ più sicuro. Nel 2020 ho firmato con i produttori e abbiamo iniziato il vero e proprio sviluppo del film. È vero che sono passati tanti anni, ma sono anni sui quali un regista può esercitare ben poco controllo, perché dipendono anche da come è strutturata oggi l’industria cinematografica italiana. Il produttore, nel bene e nel male, è diventato una sorta di intermediario tra te e i fondi statali. La figura del produttore che legge la sceneggiatura e dice «Va bene, lo faccio» non esiste praticamente più, o almeno esiste in una forma più ibrida. Tendenzialmente, se non ottieni i soldi del Ministero, il film non si fa”.

Come ha fatto a mantenere vivo il progetto durante un’attesa così lunga?

“Vivi con una spada di Damocle sulla testa. Bisogna tenere in vita il progetto per un periodo lunghissimo, senza sapere nemmeno se alla fine si realizzerà. Oppure, come è successo al 99% delle persone che ho incontrato nel mio percorso, a un certo punto molli. Sono riuscito a mantenerlo vivo perché ci ho sempre creduto, ma anche perché, in questo periodo, ho partecipato ad alcuni programmi di sviluppo internazionali molto importanti. Anche se il film ancora non esisteva, per noi, e soprattutto per me, continuava a evolversi e a trasformarsi. Ho partecipato a Frontières e all’European Genre Forum, ho riscritto nuove versioni della sceneggiatura e ho cominciato a lavorare sui piani di regia. Tutto senza sapere se il film avrebbe mai visto la luce”.

US: Studio Sottocorno

In Ferine convivono il cannibalismo e un realismo quasi quotidiano. Quali riferimenti cinematografici l’hanno aiutata a trovare un equilibrio tra queste due dimensioni?

“L’idea iniziale si fondava su due elementi. Il primo era utilizzare il cinema di genere e il cannibalismo all’interno di un contesto realistico. Di solito, al cinema, avevo sempre visto il cannibalismo raccontato in chiave esotica, tribale o rituale, oppure attraverso personaggi psicopatici. Portarlo in un contesto realistico mi sembrava una prospettiva nuova. Dovevo trovare la storia adatta. Dall’altro lato, le ispirazioni più forti per questo film arrivano da fuori del cinema di genere. Amo Carlos Reygadas, il suo modo di raccontare gli spazi e i personaggi. Amo Tom Ford. Ci sono molte influenze che non appartengono propriamente all’horror. Non so se sia un pregio o un limite, ma Ferine non è un horror puro. Ci sono elementi di genere all’interno di una storia che, a seconda del personaggio, attraversa anche generi differenti. Rosa vive in un dramma familiare, Dama in un thriller e Irene in un horror. Poi questi tre livelli si incontrano e nasce un film che, dal punto di vista del genere, si colloca al confine tra più linguaggi”.

E quali sono state le sue prime paure da spettatore?

“Ricordo che a casa mi era vietato guardare gli horror del martedì sera, la Notte Horror. Avevo un cuginetto i cui genitori possedevano un negozio di elettrodomestici. Lui aveva in casa uno schermo enorme e un lettore VHS. Passavo le estati con lui a vedere tutti i film che i nostri genitori ci proibivano di guardare. La stessa cosa succedeva durante le serate estive della Notte Horror. Ricordo la paura come una sensazione contraddittoria, perché amavo farmi spaventare da quei film. Ero appassionatissimo, senza nemmeno rendermi conto di esserlo. Ma il ricordo più forte è legato a una vacanza al mare. Eravamo tutti bambini, avevamo dieci o undici anni, e guardavamo la Notte Horror, con i racconti di Zio Tibia. C’era questa ragazzina, il mio primo amore puerile, che mi abbracciava perché aveva paura mentre guardavamo Venerdì 13, o un film simile. Insomma, ho vissuto il mio primo amore mentre Jason squartava qualcuno. La sua domanda mi ha riportato alla mente un ricordo incredibile. Andavo in vacanza a Jesolo Lido e guardavamo questi horror. Che ricordi! Fa anche un po’ ridere, perché oggi posso dire a mia madre: ìVedi? Mi vietavi di guardare gli horror e adesso guarda le locandine che ci sono in giro’”.

Ferine si apre sotto il segno di Schopenhauer e dell’idea che la civiltà sia una forma di addomesticamento dell’essere umano. Le interessava di più raccontare la bestia che si nasconde sotto la superficie oppure mettere in discussione l’idea stessa che essere civilizzati significhi essere meno violenti?

“Direi soprattutto la seconda. Prima di trovare la storia, sono partito da alcuni interrogativi. Non cercavo risposte definitive: volevo metterli in scena. Mi perdoni la digressione teorica, ma credo che questo si possa vedere anche nel personaggio di Irene, se sono riuscito nel mio intento. Irene non è un’innocente. Però, se si riesce a stabilire un patto con lo spettatore, e non so se ci sia riuscito, si continua comunque a starle accanto. A un certo punto puoi persino fare il tifo per la sua liberazione. Ed è un bel paradosso. Quindi sì, forse la frase di Schopenhauer è lì come una dichiarazione d’intenti, ma poi resta una domanda”.

A proposito di Irene, c’è un luogo comune secondo il quale il dolore ci fortifica e ci rende persone migliori. Nel suo caso, invece, il dolore non la rende necessariamente migliore, ma a volte pericolosa. Le interessava ribaltare anche questa narrazione?

“Certo. Del dolore mi interessavano soprattutto le conseguenze. Quello di Irene è un dolore che esiste, ma che non trova sfogo. Non viene ammesso, non viene elaborato. È anche una scelta cinematografica: nel film non ci sono veri e propri momenti in cui quel dolore viene espresso. Lo lasciamo fuori dal racconto per un po’, e poi ce lo ritroviamo davanti. Per me il punto di partenza era proprio questo: se il dolore resta represso, produce conseguenze. Da qui nasce anche una riflessione più universale”.

Un altro tema attraverso il quale rompe tabù e luoghi comuni è la maternità. Quali aspetti della sua rappresentazione tradizionale voleva mettere in discussione?

“Credo che nel film ci siano due forme di maternità molto diverse, che Irene vive in due momenti quasi separati. La prima è quella più egoistica. È quella che definisce il personaggio all’inizio e che la porta a compiere un atto di estremo egoismo nel tentativo di ottenere ciò che non può avere. La seconda è quella della protezione a ogni costo. Quell’istinto materno, per me, era un elemento che aiutava Irene a restare viva, a continuare a lottare. Questo passa anche attraverso l’incontro con Giulia, la bambina con la quale, in qualche modo, condivide un’esperienza parallela. È un interrogativo che continuo a pormi. Da un certo punto di vista avevo bisogno di una motivazione narrativa per il personaggio, ma non si è trattato soltanto di un espediente di sceneggiatura. La maternità, nel personaggio di Irene, è nata ancora prima che capissi veramente chi fosse lei”.

Diceva che la maternità è entrata nella costruzione di Irene ancora prima che il personaggio avesse assunto una forma definitiva. Come è nata questa intuizione?

“Stavo cercando un personaggio che riuscisse a incorporare questa trasformazione, questa regressione, questo cedimento al lato animale. Ma non sapevo ancora quale direzione prendere. Poi, una sera, mi trovavo a Roma, nella zona di Piramide. Era notte, non c’era praticamente nessuno in giro. Mi si è avvicinata una ragazza molto giovane, una senzatetto, che aveva in braccio un bambino di pochissimi mesi. Mi ha chiesto del cibo. Mi sono spaventato e ho anche pensato che potesse essere una specie di trucco, che magari sarebbe sbucato qualcuno per rubarmi dei soldi. Me ne sono andato in fretta. Uscito dalla metropolitana, ho visto le immagini di un documentario, o comunque di un programma televisivo. Non ricordo quale fosse, ma c’era una leonessa con i suoi cuccioli, tutti sporchi di sangue. In quel momento ho pensato che quella potesse essere la strada giusta: incorporare gli elementi della maternità istintiva e creare un legame con il mondo animale, giocando su diversi livelli. L’istinto di protezione materno mi sembrava un elemento capace di definire Irene. Non volevo semplicemente giocare con parallelismi tra il mondo animale e quello umano. A quel punto avevo due possibilità: lasciarla cadere nell’incubo e limitarmi a starle accanto, oppure darle un motivo per andare avanti. È così che ho costruito il personaggio”.

Le tre protagoniste sono donne, legate da rapporti di potere, maternità e solitudine. Che cosa le ha permesso di esplorare un universo narrativo prevalentemente femminile?

“La questione non mi crea particolari problemi. Non ho motivazioni ideologiche, né in una direzione né nell’altra. È un problema che non mi pongo, così come non mi porrei il problema se una regista donna decidesse di fare American Psycho. Non è una questione che sento come un limite. Può sembrare una risposta scomoda, ma la penso così. Nel mio immaginario il film si è costruito cercando i personaggi. Avevo dei concetti, ma non avevo ancora i personaggi. La storia è nata gradualmente, costruendo una serie di linee narrative intorno a Irene. Un elemento decisivo, avendo scelto personaggi femminili sia all’inizio sia alla fine, è che questo mi permetteva di creare una sorta di collante tra loro, anche quando non era semplicemente narrativo”.

In che modo i rapporti tra madri e figlie hanno influenzato la costruzione dei personaggi?

“Potevo costruire delle risonanze, un sistema di scatole cinesi, attraverso i rapporti tra madri e figlie. Se avessi reso maschile anche soltanto uno di questi personaggi, per esempio l’assistente sociale o Dama, avrei introdotto inevitabilmente altre tematiche, legate ai rapporti tra uomini e donne, al possesso e alla prevaricazione. E quelle tematiche avrebbero spostato completamente il punto di vista. Se Dama fosse stata un cacciatore uomo, per esempio, sarebbero emerse delle questioni involontariamente ideologiche che, secondo me, avrebbero rischiato di distrarmi dalla vera storia. In questo modo, invece, sono tutte madri e figlie, in modi diversi. Rosa, per esempio, vuole essere una figura materna per Irene. Ma ci sono anche altri rapporti di potere. Dama, con Rosa, è una madre severa. Con Giulia è una rieducatrice, una signorina Rottermeier. Con Irene, invece, ha un rapporto di fascinazione. Questo gioco mi piaceva molto, perché mi permetteva di creare sottotesti tra i personaggi che mi interessavano di più”.

In Ferine l’orrore non si nasconde nell’oscurità, ma viene esposto alla luce del sole. Perché ha scelto di privare la paura del suo rifugio più tradizionale?

“All’inizio volevo semplicemente rompere uno schema. Il cinema di genere diurno ha avuto i suoi momenti. Per esempio, per me anche Non aprite quella porta è, in qualche modo, un horror diurno. C’è quella famosa scena con un cielo bellissimo, tutti quei fiori, la ragazza che si alza dall’altalena e poi entra nell’orrore. Quel codice visivo mi è sempre piaciuto. Poi c’era un’altra intenzione, legata alle prime idee visive che avevo per il film: raccontare quella provincia della quale abbiamo parlato prima, che conosco molto bene. È la provincia nella quale ho passato intere estati, con il sole allo zenit e gli spazi vuoti. Mi sembrava che tutto questo potesse dare una bella identità al film. Questa è la risposta più immediata. A un livello più profondo, credo che, in una storia come questa, la paura non dovesse essere nascosta o provenire dall’ignoto. Tutto ciò che riguarda la trasformazione di Irene deve spaventarci, ma noi siamo osservatori molto vicini a lei. In alcuni passaggi, il film assume un punto di vista più osservativo. Mi piaceva quindi l’idea che tutto fosse esposto. Se avessi cominciato a trasformare Irene in una figura che sbuca dall’ombra, avrei imboccato un’altra strada. C’è una scena che ho inserito proprio per dimostrare che quella possibilità esisteva: quando Irene va dalla contadina. In quella sequenza mi piaceva cambiare registro ed entrare nell’horror puro. Lei diventa una figura che emerge dall’ombra. Quella scena è lì anche per mostrare che avrei potuto raccontare il film in quel modo”.

Torniamo allora ai luoghi. Che rapporto ha oggi con quella provincia? È riuscito a lasciarsela alle spalle oppure continua, in qualche modo, a conviverci?

“Sono fuggito da quella provincia, ma continuo ad appartenerle. Ferine è anche una lettera d’amore a quei luoghi. Anche ciò che viene considerato brutto, e forse lo è davvero, mi appartiene. Quella bulimia architettonica tra le campagne e i capannoni industriali non ha nulla a che vedere con i borghi del lago di Como. Però fa parte di me. A un certo punto, durante questi lunghissimi anni di gestazione, mi sono convinto che fossero spazi che meritavano di essere raccontati. Sono luoghi che il cinema italiano tende spesso a nascondere, a lasciare fuori campo. Tante volte si cerca l’angolazione giusta per far assomigliare un paesaggio a qualcosa che non ci appartiene. Perché quel territorio pieno di cartelli pubblicitari, campagne e capannoni industriali viene considerato poco cinematografico. E invece, secondo me, lo è. Raccontare ciò che si ha intorno dà al film un’autenticità preziosa. Percorrevo le tangenziali e fotografavo paesaggi che, per chiunque altro, sarebbero stati bruttissimi. E invece li guardavo e pensavo: ‘Questo deve finire nel film’”.

Ferine è stato presentato anche in festival internazionali. Quale reazione del pubblico l’ha colpita di più?

“Mi ha sorpreso il fatto che probabilmente il pubblico straniero, soprattutto quello anglosassone e americano, abbia visto qualcosa che non vedeva da tanto tempo. Non lo dico per attribuirmi meriti o demeriti. Il film è imperfetto, ha le sue fragilità. Però credo che sia passata quella volontà di rimanere fedele alla sua identità, della quale parlavamo prima. Al Fantasia Festival ho avuto modo di conversare con un direttore della fotografia che era in giuria e che aveva lavorato con il figlio di Cronenberg. Mi ha fatto un complimento che mi ha dato un piacere enorme. Mi ha detto che era da tanto tempo che non vedeva un film italiano che fosse davvero italiano. Non avrei potuto ricevere un complimento più bello, perché significava che, probabilmente, ero riuscito a dare al film un’identità”.

A proposito dell’accoglienza internazionale, la critica ha evocato nomi come Dario Argento e Mario Bava. Come vive questi accostamenti? E perché, secondo lei, all’estero il film viene letto anche attraverso quella tradizione?

“Quando mi parlano di Dario Argento, di Bava e di questi autori, penso di non dover nemmeno stare in mezzo a mostri del genere. Però capisco perché lo dicono. Credo di aver compreso quale sia il motivo, dal punto di vista del linguaggio, per cui possono associare questo film a quel cinema del passato. Per me è qualcosa di completamente involontario, ma penso di comprendere perché all’estero venga letto in questo modo. Non voglio mettermi su un palcoscenico a giudicare lo stato del cinema italiano. Però, da spettatore, sono anni che vedo un cinema imitativo. Il cinema derivativo può anche starci, ma quando comincia a fingere di essere qualcos’altro, secondo me nasce un problema. Magari questo approccio può funzionare dal punto di vista dei pitch, del modo in cui presenti un progetto. Però credo che nel cinema di genere italiano si fosse persa un po’ di quell’identità. Perché non fare qualcosa che appartenga davvero ai nostri luoghi? Pupi Avati non ha inventato il gotico rurale perché a un certo punto si è messo a studiare un’idea sulla carta. Semplicemente ha cominciato a guardare quello che aveva intorno. La provincia de La casa dalle finestre che ridono è brutta, sporca, malinconica. Ed è stupenda proprio così”.

L’horror italiano sta vivendo una nuova stagione. Penso poi a Paolo Strippoli e Federico Zampaglione, autori che, con linguaggi differenti, utilizzano l’horror per raccontare la realtà italiana. Quale libertà espressiva le offre questo genere rispetto ad altri?

“Non saprei risponderle con precisione. Non saprei dire che cosa guadagni o perda lavorando nel cinema di genere, perché non ho mai considerato il genere un fine in sé. Ovviamente è stato un elemento trainante, perché mi interessava utilizzare alcuni suoi codici, ma non saprei dirle con certezza che cosa possa fare rispetto ad altre forme di cinema. Ogni storia deve trovare la propria forma. Sicuramente un aspetto che mi piace molto del cinema di genere, soprattutto nei film che amo di più, è la sua componente allegorica. Probabilmente il genere ha proprio questo potenziale: permette di uscire da una riproduzione letterale della realtà e di incorporare discorsi che vanno oltre la storia raccontata in maniera lineare. L’esempio classico che fanno anche nelle accademie è quello di Godzilla, che nasce in relazione alla paura della bomba atomica. Secondo me è meraviglioso. C’è Godzilla, ma dentro quella figura esiste anche un’altra dimensione, un discorso più ampio che il film riesce a incorporare. Lo stesso succede con tanti film americani sulle case infestate. C’è una famiglia che si trasferisce in una casa nuova, c’è la paura del cambiamento, c’è una famiglia che si sta disunendo e che poi, magari, ritrova un’unità perché esiste un mostro all’esterno. Sono tutti codici che il cinema di genere permette di utilizzare. E forse l’horror, più di altri generi, possiede proprio questa capacità”.

Prima diceva di sentirsi quasi in soggezione davanti agli accostamenti con Argento e Bava. Eppure, per Ferine, ha lavorato con Pino Donaggio, un compositore che porta con sé una parte importantissima della memoria del cinema di genere. Com’è stato lavorare con lui? Cercava una continuità con quella tradizione oppure un contrasto con la modernità visiva del film?

“La sua domanda coglie il punto, perché è proprio il timore che ho avuto anch’io, se possiamo definirlo così. Quando scrivevo il film ascoltavo la colonna sonora di Don’t Look Now di Nicolas Roeg, che era stata la prima colonna sonora cinematografica composta da Pino Donaggio. Però, onestamente, non pensavo nemmeno alla possibilità di lavorare con lui. Mi sembrava un traguardo irraggiungibile. Poi mi sono innamorato di un concetto: le musiche di Pino, anche nel cinema di genere, hanno sempre avuto una linea malinconica. E quella malinconia mi sembrava estremamente adatta al personaggio di Irene”.

Come ha tradotto questa intenzione nel lavoro musicale con Donaggio?

“Il dubbio era proprio lì. Innanzitutto ho dovuto capire se fosse raggiungibile. Poi ci siamo sentiti, gli ho mandato il cortometraggio e una prima versione della sceneggiatura. Ci siamo incontrati a Venezia. È stata un’esperienza straordinaria. E poi, dal punto di vista umano e professionale, Pino è una persona eccezionale. Abbiamo affrontato proprio questo discorso, perché non volevo fare un film nostalgico. Sapevo benissimo chi fosse Pino Donaggio e gli dicevo: ‘Non voglio andare in quella direzione. Voglio un tema musicale per Irene, che abbia tutte le sue varianti, che accompagni sia il dolore sia la componente horror. Ma non stiamo facendo un film rivolto al passato’. Una delle ispirazioni che gli avevo dato era legata al cinema di Brady Corbet. Corbet ha fatto un’opera prima fuori di testa, The Childhood of a Leader, e poi Vox Lux. Sono due film con un lavoro musicale che mi interessava moltissimo, in particolare quello di Scott Walker. Mi affascinava questa possibilità di avere una musica capace di trasportarti lontano nel tempo, ma all’interno di un film completamente contemporaneo. Mi sembrava un’operazione d’avanguardia incredibile. E questa è stata un po’ la mia intenzione nel lavoro con Pino”.

C’è un aspetto dell’esperienza sul set di cui non abbiamo ancora parlato? Non le farò la classica domanda su quanto vi siate divertiti lavorando con gli attori…

“Non ci parliamo più! Scherzo, naturalmente. Però, quando un film previsto in otto settimane deve essere girato in cinque settimane e mezzo, sui fogli Excel degli aiuto registi tutto sembra ancora possibile. Sul set, invece, capita di dover girare metà del film dicendo: ‘Buona la prima’. Con interpreti così bravi, per fortuna, si riesce comunque a portare a casa le scene”.

Il giorno dell’uscita italiana del film, tra l’altro, sarà al festival Imagine di Amsterdam. Un ritorno significativo, considerando che proprio attraverso quei programmi internazionali ha sviluppato il progetto.

“Sì, è un bel festival. Faremo anche una sorta di case history del passaggio dal cortometraggio al lungometraggio, perché ho sviluppato questo film all’European Genre Forum, che coinvolge anche Imagine. Quindi adesso mi ritroverò lì, insieme a persone che stanno sviluppando i loro film, a raccontare che ce l’ho fatta. Uno dei pochi”.

L’aspetto umano di questa storia è proprio questo. Senza voler alimentare il mito dell’uomo che si è fatto da solo, nel suo caso c’è davvero un percorso costruito partendo da pochissimo.

“Sì, è così. È vero quello che si dice dei sogni. Quel giorno il sogno l’ho avuto nel pomeriggio, mentre guardavo fuori dal finestrino del treno. Dal giorno dopo, però, ho dovuto cominciare a rimboccarmi le maniche. Quella motivazione, comunque, mi ha accompagnato per tutti questi anni”.

Vorrei chiudere tornando a quell’Andrea Corsini che arrivava a Venezia da spettatore e sognava di diventare regista. Se potesse incontrarlo oggi, dopo aver diretto il suo primo lungometraggio, quali parole gli rivolgerebbe? E quali sono le storie che ancora le fanno paura, quelle che sente di non essere pronto a raccontare?

“È passato talmente tanto tempo che arrivo alla fine di questo percorso, tra virgolette, perché adesso c’è l’uscita italiana, ma la conclusione vera e propria dovrebbe arrivare, se tutto va bene, con un’uscita statunitense. E mi sento esausto. Da un certo punto di vista, anche disinnamorato. Però credo che faccia parte del gioco. Non penso che da domani smetterò di fare cinema. Sto già scrivendo. Ma quello che ho vissuto è stato un bellissimo sogno che mi ha tenuto vivo. Mi ha anche permesso di uscire da quella vita che mi aspettava, e quindi devo esserne assolutamente grato. Fare un film, per un outsider, è un atto di resistenza. Non poetico e non politico. In realtà credo che lo sia per tutti, tranne per quei pochi che hanno carriere facili. Per tutti gli altri è proprio un atto di resistenza fisica, psicologica ed economica. Lunghissimo. A quell’Andrea non direi nient’altro che: ‘Vai, fallo’. Si sa che sarà difficile. Però, in nove anni, i momenti davvero alti sono molto rari. Per il resto del tempo bisogna incoraggiarsi da soli e trovare la forza di andare avanti. Credo che al primo giro ce l’abbia fatta. Al prossimo film, però, spero che tutta questa resistenza così lunga non sia più necessaria”.