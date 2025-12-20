Andrea Crisanti attacca il sistema universitario italiano e la riforma del governo che "umilia il talento"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“In 40 anni non ho mai visto un concorso di cui non si sapesse prima il vincitore“. Musica e testo di Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd che, in un intervento in Aula, ha sparato a zero sul sistema universitario italiano e la riforma di reclutamento voluta dal governo che “umilia il talento”. Il video del suo discorso è diventato virale sui social.

Andrea Crisanti e i vincitori dei concorsi

Un attacco in piena regola. Andrea Crisanti ha postato sui social un video con un suo intervento in Senato.

Nell’intervento in questione il senatore del Pd ha parlato del sistema universitario italiano con numeri e considerazioni che, vedendo le interazioni e le condivisioni, ha conquistato gli utenti.

“In 40 anni non ho mai visto un concorso di cui non si sapesse prima il vincitore e non c’è un singolo docente che mi abbi amai smentito”, ha detto il microbiologo nonché docente all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra.

Cosa ha detto sul sistema universitario italiano

“Questa è la situazione dei nostri atenei oggi“, ha continuato Crisanti parlando poi, nello specifico, della riforma del reclutamento universitario voluta dal governo.

In Italia “l’80% del personale docente ha svolto tutta la propria carriera accademica all’interno della stessa Università, dalla laurea alla docenza, passando per il dottorato. La media europea è del 55%, quella del Regno Unito del 35%”, ha sottolineato.

E questo cosa significa? Crisanti lo spiega con i numeri: “Tra le 100 migliori università del mondo non c’è neanche un’università italiana: 40 sono negli Stati Uniti, 10 nel Regno Unito, 7 in Germania e 5 in Francia”.

La riforma del governo “umilia il talento”

E questo porta poi all’ulteriore conseguenza per cui i ragazzi stranieri non vengono a studiare nel nostro Paese mentre i ragazzi italiani “se ne vanno all’estero per non tornare più”.

Il sistema universitario italiano avrebbe bisogno, ha spiegato Crisanti, di una “riforma strutturale capace di premiare finalmente il merito e la competenza anziché il servilismo“.

Il governo Meloni, ha aggiunto, “ancora una volta dimostra di voler andare nella direzione opposta”. Poi spazio ancora alla riforma dell’esecutivo e del ministro Bernini.

“La riforma del reclutamento universitario voluta dal governo preserva tutte le attuali criticità dei concorsi universitari che umiliando il talento, mortificando l’integrità e premiando il servilismo hanno sterilizzato la libertà e l’indipendenza dei nostri ricercatori”, ha detto Crisanti.