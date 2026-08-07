Andrea De Filippo morto ad Auronzo di Cadore per la SLA, l'addio su Facebook e la donazione degli organi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea De Filippo è morto a 51 anni, as Auronzo. Ha dato l’addio in diretta social. Da circa un anno gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). L’aveva tenuta nascosta fino a quando le sue condizioni non hanno iniziato ad aggravarsi. In un post social ha annunciato di aver donato una parte di sé così da “offrire una nuova speranza, una seconda vita a molte altre persone”. I funerali partiranno da casa di Andrea per poi raggiungere la chiesa di San Lucano in Villapiccola.

Andrea De Filippo è morto

Andrea De Filippo, che dopo la morte del padre Renzo gestiva l’albergo Juventus in riva al lago di Santa Caterina, è morto. Aveva 51 anni, ma da tempo gestiva in privato i sintomi sempre più gravi della Sla.

Da un anno gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, ma l’aveva tenuta nascosta fino ai primi e più evidenti sintomi gravi.

Con l’aggravarsi delle sue condizioni, la famiglia si è stretta intorno a Casa 2 del San Martino di Belluno, un istituto dove l’uomo era seguito dal dottor Stefano Pariset. Riuniti, la madre Tiziana, il fratello Antonio dalla Spagna e la sorella Rosa da Torino, hanno dato l’ultimo saluto ad Andrea.

L’addio su Facebook

Il 5 agosto Andrea De Filippo scriveva sui social, sul proprio seguito account Facebook, che quello era un giorno speciale. Infatti, raccontava, aveva realizzato il suo ultimo desiderio: “Ho potuto donare una parte di me e offrire così una nuova speranza, una seconda vita, ad altre persone”.

Poi salutava gli amici, i parenti e chi gli aveva voluto bene, scrivendo che il suo cammino era altrove, “non siate tristi per me” e che lui era in pace e felice.

Una serenità che Filippo spiega dopo i tanti momenti difficili vissuti nella vita, che lo avevano preparato ad affrontare quest’ultima parte della sua vita. La famiglia, infatti, saluta Andrea dopo aver già detto addio ad altri due figli e fratelli, Alberto e Alessandro e il padre Renzo deceduto nel luglio del 2013.

La donazione degli organi

L’ultimo importante desiderio per Andrea era quello di voler fare qualcosa, di lasciare il segno positivo sulla vita di qualcuno o qualcuna. Così è riuscito a fare e ha annunciato su Facebook di aver potuto donare gli organi.

Nel messaggio indirizzato ad amici e parenti ha scritto: “Cari amici, oggi è stato un giorno speciale”. Si trattava proprio della donazione degli organi: “Il mio ultimo desiderio si è realizzato, ho potuto donare una parte di me e offrire così una nuova speranza, una seconda vita, ad altre persone”.