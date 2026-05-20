Andrea Delmastro, condanna confermata in appello: rivelazione del segreto d'ufficio per il caso Cospito

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La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. L’ex sottosegretario, uscendo dal tribunale ha detto di non condividere la decisione e di non aver intenzione di fermarsi: “Andrò fino in Cassazione, faremo ricorso”.

La condanna ad Andrea Delmastro

La decisione della Corte d’Appello è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. È stata confermata la condanna di primo grado a otto mesi.

La pena è inflitta per la vicenda relativa alla documentazione riservata che era stata passata al collega di Fdi e coinquilino, Giovanni Donzelli, riguardante il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis (e sulla base della quale lo stesso Donzelli aveva mosso accuse pesanti all’opposizione).

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Nei documenti erano contenuti dettagli sulle visite in carcere fatte da esponenti del Partito Democratico a detenuti ristretti al carcere duro.

Secondo i giudici di primo grado, l’allora sottosegretario avrebbe fatto avere al collega atti coperti dal segreto d’ufficio. In appello la procura generale aveva sollecitato l’assoluzione.

La reazione del centrosinistra

“La condanna di oggi consolida soltanto ciò che il giudizio politico aveva stabilito. Il sottosegretario Delmastro ha agito in modo inadeguato, approssimativo e spregiudicato piegando la propria carica a esigenze di parte ed esponendola a ombre e sospetti” è quanto hanno dichiarato i parlamentari del Pd Debora Serracchiani, Walter Verini, Silvio Lai e l’ex ministro della Giustizia dem Andrea Orlando, commentando la notizia della conferma della condanna a Delmastro

“È stato questo giudizio – hanno aggiunto – aggravato dalla incredibile vicenda della Bisteccheria d’Italia, che lo ha condotto alle dimissioni. Il quadro oggi, però, è più chiaro ed eclatante perché chiarisce che le informazioni che Delmastro ha diffuso e passato al proprio compagno di stanza Donzelli erano riservate”.

“Il tempo che Delmastro avrebbe dovuto dedicare a rendere più efficiente il sistema penitenziario – hanno concluso – e salvaguardare la dignità dei detenuti e dei lavoratori, che in esso operano, è stato dedicato dall’esponente di Fratelli d’Italia a colpire gli avversari utilizzando in modo improprio le sue prerogative”.

Le dimissioni di Andrea Delmastro

Andrea Delmastro era stato nominato sottosegretario al Ministero della Giustizia nel 2022 con l’insediamento a Palazzo Chigi del Governo Meloni.

A febbraio 2023 è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per l’ipotesi di reato di rivelazione di segreto d’ufficio, a proposito di informazioni riservate da lui comunicate al deputato e collega di partito Giovanni Donzelli, a proposito del caso giudiziario dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto sottoposto al regime carcerario restrittivo dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario italiano.

Nel 2024 è stato coinvolto nel caso della festa di Capodanno, in provincia di Biella, in cui era stato ferito un uomo con uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, deputato eletto con Fratelli d’Italia, poi espulso dal suo gruppo parlamentare. Pozzolo era stato infine condannato per porto abusivo di armi nell’ottobre del 2025.

La festa era stata organizzata anche su iniziativa di Delmastro e l’uomo ferito era Luca Campana, compagno della figlia di Pablito Morello, agente della polizia penitenziaria, all’epoca capo scorta di Delmastro e suo compagno di partito.

A marzo 2026 Andrea Delmastro si è dimesso dal ruolo di sottosegretario dopo la diffusione della notizia di un’indagine sulla società “Le 5 Forchette“, che gestiva il ristorante “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana a Roma, e di cui è stato azionista anche l’esponente di Fdi, che ha poi rivenduto le quote. La società avrebbe compiuto attività illecite al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso» facente capo al gruppo dei Senese.