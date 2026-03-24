Dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro, sottosegretario lascia: "Leggerezza, ma nulla di scorretto"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Delmastro ha presentato le dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla giustizia. L’esponente di Fratelli d’Italia ha diramato una nota dopo le polemiche che lo avevano coinvolto per la sua partecipazione alla srl insieme alla figlia di Mauro Caroccia, ritenuto vicino al clan Senese. Secondo quanto riportato dalle agenzie, anche la capo di gabinetto del ministero della giustizia, Giusi Bartolozzi, si è dimessa.

Delmastro e Bartolozzi: le dimissioni dopo l’incontro con Nordio

Sia Delmastro che Bartolozzi hanno annunciato le rispettive dimissioni dopo l’incontro con il ministro della Giustizia Nordio. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza”, ha scritto Delmastro in una nota.

“Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”, ha aggiunto.

ANSA

La vicenda che ha portato Delmastro alle dimissioni

Su Delmastro grava la vicenda legata alla sua partecipazione nella gestione di un ristorante, “Bisteccherie d’Italia” in via Tuscolana a Roma. L’attività risulta intestata a Miriam Caroccia, diciannovenne e figlia di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni e ritenuto vicino al clan della camorra romana guidato da Michele Senese. Delmastro possedeva il 25% delle quote della società, che ha ceduto nelle scorse settimane.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati sia Miriam sia Mauro Caroccia, nell’ambito di un’indagine per intestazione fittizia incentrata sull’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle quote.

L’esito del referendum, con la netta sconfitta del “no”, ha poi pesato sulle scelte politiche, perché non è un mistero che la vicenda Delmastro non abbia aiutato la campagna a favore del “sì” del governo Meloni.

Anche Bartolozzi si è dimessa, in bilico Santanchè

Diversa la vicenda che ha visto protagonista Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, dal 19 marzo 2024.

Bartolozzi era finita nella bufera per le dichiarazioni sul referendum pronunciate durante un dibattito televisivo su una tv siciliana.

“Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”, le parole incriminate. Secondo le indiscrezioni, anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè sarebbe in bilico.