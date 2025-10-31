Andrea Delogu dopo la morte del fratello parla di "momento devastante", ma Ballando con le Stelle non si ferma

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Delogu chiusa in un silenzio denso di dolore per la morte del fratello 18enne Evan Oscar, deceduto a Igea Marina Bellaria in un incidente stradale. Mentre era a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro due pali. La conduttrice 43enne era legatissima al ragazzo. Ha saputo la drammatica notizia mentre si stava dirigendo alle prove di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha spiegato che, nonostante la funesta tragedia che ha colpito la concorrente, il talent show continuerà ad andare regolarmente in onda.

Andrea Delogu sulla morte del fratello Evan Oscar: “Momento devastante”

“È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Queste le sole parole scandite da Delogu e raccolte da La Repubblica in merito al decesso del fratello.

La conduttrice era molto legata a Evan Oscar. A Igea Marina Bellaria, luogo in cui ha perso la vita il 18enne, è stata accompagnata dall’amica Ema Stockholma.

ANSA La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu

Alberto Matano: “Evan era come un figlio per la sorella”

“Per Andrea, Evan era come un figlio. Frequentava le scuole serali, come ha ricordato il padre sui social e il progetto era che si trasferisse a Roma perché Andrea potesse occuparsi di lui. Ma così non potrà più essere”, ha raccontato il giornalista Alberto Matano a La vita in diretta.

Matano fa parte del cast fisso di Ballando con le Stelle e conosce Andrea. A proposito dello show danzante, naturalmente nella prossima puntata Delogu non scenderà in pista.

Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle va in onda”

“È stata una giornata ovviamente triste, tristissima, un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Non riesco neanche a immaginare cosa possa provare in questo momento”, ha dichiarato la ‘padrona di casa’ di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci.

“Noi – ha aggiunto – tutti quanti, uno per uno, poi l’abbiamo inondata di messaggini e di solidarietà, le siamo veramente vicini. La disgrazia e il lutto che l’hanno colpita sono una cosa che ci agghiaccia. La vita è piena di tranelli purtroppo, ogni tanto mentre sei serenamente per la tua strada, ti capitano cose che non si possono nemmeno immaginare. La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello, è una cosa inenarrabile”.

Nonostante la tragedia, Ballando non si ferma. Sempre Carlucci: “La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti, noi andiamo in onda col sorriso stampato sempre, qualunque cosa succeda”.

“Anche perché vogliamo proprio portare nelle case il sorriso della speranza, di un momento di evasione. Assolutamente, è così: è lo spirito nostro di Ballando con le stelle”, ha concluso la conduttrice.

I messaggi dei colleghi

La ‘famiglia’ di Ballando con le Stelle, in queste ore, si è stretta attorno a Delogu. “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”, il pensiero di Barbara D’Urso sui social.

“Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea”, il messaggio dell’opinionista Rossella Erra.

L’ex tennista Fabio Fognini: “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini”. “Un forte abbraccio a te e alla tua famiglia”, ha scritto Filippo Magnini. Molti altri volti della tv e dello spettacolo si sono uniti al coro di affetto e vicinanza.