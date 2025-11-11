Andrea Delogu in tv rompe il silenzio sulla morte del fratello Evan, retroscena sul comportamento della Rai

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Delogu è tornata in tv dopo la morte del fratello Evan. Il 18enne è deceduto mercoledì 29 ottobre a causa di un terribile incidente stradale. Mentre era in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo a Bellaria Igea Marina. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Da allora la presentatrice è rimasta in silenzio fino a lunedì 10 novembre, quando è tornata al timone de La porta magica, programma che conduce quotidianamente su Rai 2. Ondata di messaggi da parte di molti colleghi, da Antonella Clerici a Elodie.

Andrea Delogu parla della morte del fratello Evan

La porta magica, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai2, è stato sospeso dopo la morte di Evan Delogu. Andrea è tornata alla conduzione lunedì 10 novembre. In apertura di puntata ha parlato per la prima volta pubblicamente del grave lutto.

“Buon pomeriggio, prima di riprendere il viaggio della Porta magica, il luogo delle vostre emozioni, sento il dovere di condividere con voi la mia storia”, ha esordito con la voce rotta.

ANSA Andrea Delogu

“Ci sono momenti nella vita – ha aggiunto – in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica e con grande amore, si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate, e ho avuto bisogno di silenzio. Perché trovare le parole per quello che è accaduto è estremamente difficile”.

“Ho perso mio fratello Evan in un incidente – ha continuato la conduttrice -. Aveva soltanto 18 anni, ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e di quella luce di chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro. È successo, e ora il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro. E fa molta paura”.

“Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformarlo in amore per la vita. Lo dobbiamo a Evan”, ha dichiarato Andrea.

Nessuna pressione della Rai, i ringraziamenti di Andrea Delogu

“Desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto”.

“Voglio ringraziarvi uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto: il vostro amore, vi assicuro, ci ha aiutato a non cadere. E ora riprendiamo da dove ci siamo fermati”, ha concluso Delogu.

I commenti dei colleghi

Il video, caricato su Instagram, è stato commentato da diversi colleghi del mondo dello spettacolo.

Una cascata di cuori e like da parte, tra gli altri, di Antonella Clerici, Miriam Leone, Elodie, Edoardo Prati, Gialappa’s, Greta Scarano, Alessandra Amoroso.

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle

Andrea Delogu ha deciso anche di non ritirarsi da Ballando con le Stelle, popolare talent show del sabato sera di Rai1 in cui è concorrente. A causa del grave lutto, ha saltato le ultime due puntate.

Milly Carlucci ha spiegato che la conduttrice de La porta magica ha scelto di non abbandonare la competizione. Sabato prossimo sarà in pista e, a inizio puntata, sarà protagonista del classico spareggio previsto dal regolamento della trasmissione ‘danzante’. Se dovesse superarlo, tornerà in gara a tutti gli effetti.