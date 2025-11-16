Andrea Delogu spiega perché non parlerà mai più del fratello Evan e perché è tornata a Ballando con le Stelle

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Delogu, come annunciato la scorsa settimana da Milly Carlucci, ha fatto ritorno a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello 18enne Evan Oscar, deceduto a causa di un incidente stradale a Bellaria Igea Marina. Conclusa l’esibizione in pista con il maestro Nikita Perotti, la conduttrice 43enne ha parlato della tragedia, di come è stata messa al corrente della scomparsa dell’amato parente e del “dolore ingestibile” che sta vivendo.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu parla della morte del fratello

A inizio puntata Delogu, per essere riammessa definitivamente in gioco, è stata protagonista di uno spareggio che l’ha vista gareggiare contro altri due concorrenti, Filippo Magnini e Marcella Bella.

A essere eliminata è stata quest’ultima. Andrea è così rientrata ufficialmente nella competizione, esibendosi poi in tarda serata.

Andrea Delogu

Al termine della seconda performance, ha parlato della drammatica morte di Evan Oscar. Un lutto improvviso che ha cambiato per sempre la sua vita.

“È venuto a mancare mio fratello all’improvviso, in un incidente. La vita è cambiata per sempre. Ho ricevuto la notizia tramite una telefonata di mio papà, che non ringrazierò mai abbastanza: ha usato le parole giuste per non darmi uno shock impossibile da gestire”, ha raccontato la conduttrice, cercando di non lasciarsi sopraffare dal pianto.

“Mio fratello era proprio figo. La sua vita sarebbe dovuta continuare con me. Non c’è molto da aggiungere. Lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è ancora adesso”, ha aggiunto Delogu.

Delogu: “Non parlerò più di Evan Oscar davanti a una telecamera”

Il volto Rai ha inoltre precisato che da ora in poi non parlerà più davanti a una telecamera del grave lutto da cui è stata colpita, lasciando intendere che la sofferenza provata è un qualcosa di difficilmente comprensibile.

“Chi non l’ha provata, spero che non la provi mai, ma chi l’ha provata, lo sa. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello di fronte a una telecamera. La mia vita è finita con quella telefonata e ne è cominciata un’altra”, ha rivelato.

La scelta di tornare al lavoro: “A casa il dolore è ingestibile”

Infine ha spiegato perché ha deciso di tornare a gareggiare nello show danzante del sabato sera di Rai1. “Darei tutto per tornare indietro, ma non posso cedere. Sono tornata al lavoro perché, quando sto a casa, il dolore è ingestibile. Stare qui mi permette di non pensare. Quando entro nel mondo, sono nel mondo e mi fa bene. Sono qua, studiamo il ballo che dobbiamo fare e la mia testa è piena di altro”, ha concluso.